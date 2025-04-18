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台中大坑眺景秘境開箱！ 登山必遊「大坑5號步道」感受雲霧繚繞風情

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5號山陵縱走步道沿途經過多棵大松樹。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供
5號山陵縱走步道沿途經過多棵大松樹。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】台中市大坑5號山陵縱走步道海拔介於595至859公尺之間，串聯大坑1號、2號、3號及4號登山步道，沿著步道行走可見山巒起伏，讓心情豁然開朗。

台中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）局長陳美秀指出，遊客導航到「大坑5號登山步道」，可找到登山口可愛的山陵縱走入口意象，步道沿途設置多處觀景平台及涼亭供休息賞景，還可以前往制高點－頭嵙山「859M三角點」來張合照，歡迎民眾攜家帶眷探索大坑5號步道之美！

▲5號步道雲海景觀。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供
▲5號步道雲海景觀。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

陳局長推薦，大坑5號步道沿著稜線行經二嵙山及頭嵙山，沿山稜而行，可經歷多處視野良好的展望點，且沿途經過多棵大松樹，高聳的樹木讓人感受著山林的神聖感，是賞山景放鬆心情不可錯過的路線，不同時間點上山可能感受到萬里晴朗、視野遼闊，也可能感受到雲霧繚繞，宛如置身仙境。

▲5號步道能感受到萬里晴朗及雲霧繚繞。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供
▲5號步道能感受到萬里晴朗及雲霧繚繞。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局表示，大坑5號山陵縱走步道因應步道所在路段環境特質，主要設置形式有水泥階梯、木製階梯、相思木棧道及自然路徑等形式，登山健行可以感受行走於與自然地形相融合的步道環境。步道沿途設有逍遙亭、行易亭、怡樂亭、獅子亭、黑松亭、高峰亭、頭嵙亭等多處涼亭，還有多處觀景平台可以眺望遠景，並提供步道所在的頭嵙山層地質介紹，眺景可見景色介紹等知識性豐富的導覽牌，讓來訪遊客可以邊走邊了解步道環境資訊。

▲5號步道沿途多處視野遼闊。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供
▲5號步道沿途多處視野遼闊。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

臺中市風景區管理所提醒，5號山陵縱走步道難度屬休閒級登山步道，全長1.4公里，步行時間約1.5小時，若要前往建議預留2至3小時探訪時間，才能悠閒坐在涼亭或觀景平台賞山景，享受遠離塵囂的氛圍。建議前往5號步道的方式，除了開車前往登山口外，一般遊客均由1號、2號、3號、4號及5-1號登山步道登山銜接串聯，前往頭嵙山陵之巔來場與群山的約會。

另外，下山後還可前往海線大安濱海樂園，備受各界關注的大安媽祖雕像已取得雜項執照及使照，並開始動工，大安港媽祖文化園區興建營運移轉促參案也將再次上網公告，熱情招商中，更多好玩好吃的旅遊資訊請上「台中觀光旅遊網」，臉書及IG查詢。

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