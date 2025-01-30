步道浪漫魅力！ 體驗大坑特色主題步道 「愛戀」Q版插畫、漫遊｢仙境｣打卡趣

大坑9號步道特色主題打卡點。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

大坑風景區素有台中後花園的美名，其腹地廣大，橫跨群山，登山步道群內14條步道各有不同風采。為強化各條步道特色，台中市政府自2021年起推動「一步道，一特色」優化工程，首先完成7號「藥用植物步道」，廣受遊客好評，去年持續投入經費辦理「大坑風景區西側登山步道周邊遊憩環境改善工程」進行周邊登山步道整體特色優化，並整建休憩節點及新建風動石停車空間等已完工開放，歡迎大家一起來體驗步道浪漫魅力。

▲大坑9-1號步道特色主題打卡點。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

台中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）局長陳美秀表示，為持續打造優質登山環境，強化大坑風景區步道辨識度及自明性步道改造升級工程以特色營造為規劃主軸，像是6號步道主題是｢仙境步道｣，沿線有多處廟宇，包含觀音亭、福德祠、南海寺等，具有宗教元素神秘色彩，故以紫色系營造幻如仙境的6號步道入口意象，並將大坑特色生物及大坑特產製作成Q版插畫，分散於步道途中各處，歡迎一同漫遊仙境、打卡拍照；而9號及9-1號步道坡度較緩，風景優美，適合觀日出、看月景，常是初戀情侶相約爬山及拍照首選。

▲大坑9號步道特色主題打卡點。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

此外，數字｢9｣代表長長久久、生生不息，象徵有情人終成眷屬，故定位為｢愛戀步道｣，以粉紅色及亮黃色系搭配為主題特色，除於步道上分別設置多處特色打卡點，包含愛戀剪影、花團錦簇花架拱門、心型小狗盪鞦韆外，並自9-1號步道起點開始，沿途串聯至9號步道間，沿線設置多處小型愛戀插畫意象，以小九及阿知為主角，敘述著兩位一開始獨自攀登、中途相遇到後段互相扶持的故事，一同來找尋插畫意象並掃描下方 QR code，體驗並擔當故事主角，發展各自不凡旅程。

▲大坑9號步道出入口環境步道特色優化 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

▲大坑9-1號步道特色主題打卡點。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

▲大坑9-1號步道節點說明牌。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局指出，針對節點空間優化提升部分，由於大坑6號步道中段的觀音亭後方，有部分閒置空間屬於金剛山般若學院所有的私人土地，現有空間高程變化複雜，缺乏安全設施，因此在設計階段便積極與般若學院協調及溝通未來使用需求至後續定案，感謝般若學院同意無償提供該處土地做為特色休憩節點使用，目前完工開放後視野良好，可觀遠方山景，吸引許多遊客前來朝聖；此外，為改善大坑6、7、8號登山步道共同匯集點與大坑風動石公園長期停車不便問題，此次也新建完成停車空間等周邊設施，在原有較為侷限的土地範圍，再擴增15處停車格位，將可解決當地停車空間不足問題，大幅提升該觀光據點服務品質。

▲大坑6號步道中段觀音亭後方休憩區優化。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局提醒，大坑風景區擁有豐富的生態及自然資源，去年遊客數超過330萬人次，為貼心服務登山遊客，持續進行大坑各登山步道維護工作，於施工時均採分段封閉方式施工，同一登山步道群以不同時封閉超過兩條為原則，各步道如有尚未施工的危險路段，將圍設安全警示帶，提醒遊客注意；目前大坑3-1號、4號及10號登山步道受去年度風災影響，分別有邊坡嚴重崩塌、棧道設施損壞情形，立即部分或全線封閉施工中。

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