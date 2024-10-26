視覺系登山人不可錯過！屏步青雲路線-德文山(觀望山) 易親近又高CP值的好山

德文山又名觀望山，是屏東縣三地門鄉德文部落的守護山，雖然海拔才1245公尺，但不論遠觀巍峨聳立的山容，或從山頂俯瞰屏北平原的綠野平疇，或與週邊群山睥睨相望，都可以感受到德文山的雄偉霸氣。然而這麼一座很有氣勢的人，卻又很容易親近登臨，實在是一座CP值超高的好山。

屏東縣推出的屏步青雲活動也列入德文山，因此布魯再度前往，天候不佳的情況下，還是完成收集寶石任務。最大的收穫倒不是沿途收集到的活動寶石，而是預期山頂整片白牆之下，卻能雲開天青，看見山河壯麗的美景。

布魯便利貼

山岳資訊：

德文山（又名觀望山），海拔1245公尺，二等三角點1655號

路線資訊：德萊公園停車場--截彎取直上山--德文山--之字林道下山。來回合計5.5K，落差390公尺，含休息拍照約需2~3小時。

交通資訊：自行開車導航屏東縣三地門鄉"德萊公園"，由停車場旁往獵人學校叉路上行即往德文山，停車場假日收費，一次50元。德萊公園有洗手間。

入山證：需要辦理。可於三天前至警政署網站辦理，或於上山時在三德派出所臨櫃辦理。目前所方已簡化申辦程序，只要登記領隊姓名、身份證號、車號、入山人數即可。

順遊景點：三地門地磨兒公園、三地山。

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布魯九月中的這天，上午先登笠頂山，中午再往德文山。由三地門車行上山，經過三德派出所，要在這裡辦理乙種入山證。

至德萊公園停車場，假日要交50元停車費，12:45布魯由此登山口上山。

經過獵人學校入口，目前似乎暫停營業。

上行至此工寮休息站後步道由水泥路轉為土石道。

德文部落有原住民種植咖啡，近年已有名氣，步道中途有一段咖啡道，成為特別的景觀步道。

山徑旁的麥門冬，花開得很可愛。

步道原本是之字形林道，有兩個路段由山友走出截彎取直的山徑。

登頂前的網美石，可以拍出很有氣勢的相片。布魯上山到一半就下雨了，因此只路過就好。

這棵殼斗科大樹在山巔生長得很有架勢。本來這裡是很棒的展望點，可以俯瞰隘寮北溪谷，並與田良井諸山對望，但這次一片白牆。

13:34登頂德文山，又名觀望山，有一顆二等三角點。天氣好時，山頂有超過180度的展望。

上山時下雨，預期山頂應是大片白牆，或是整個風雨飄搖，沒想到突然西邊開了一個大雲洞，隘寮溪、荖濃溪與屏北平原一下子露了出來，讓布魯興奮不已。大約五分鐘時間，山頂就又被雲霧籠罩了。

下山時布魯改走林道，因為有兩顆活動的寶石是埋設在林道的轉彎處。最高的轉彎處展望也很好，可以看到與山頂類似角度的風光，感謝老天爺，此時雲霧又稍退了。

德文山的舊林道雖然距離較長，但下山走舊林道，一方面可以看到不同的風景，一方面也對膝蓋較友善。

走舊林道才會經過的石桌石椅休息站。之後雨勢又起，布魯就一路下山，14:23回到登山口，結束德文山的收集寶石行程。全程5.5K，布魯走了1小時38分。其實德文山路況佳、落差及長度親民，景觀又超棒，即使沒有收集寶石，也很適合半天的遊賞呢！

德文山

（又名觀望山），海拔1245公尺，二等三角點1655號

路線資訊：德萊公園停車場--截彎取直上山--德文山--之字林道下山。來回合計5.5K，落差390公尺，含休息拍照約需2~3小時。

交通資訊：自行開車導航屏東縣三地門鄉"德萊公園"，由停車場旁往獵人學校叉路上行即往德文山，停車場假日收費，一次50元。德萊公園有洗手間。

入山證：需要辦理。可於三天前至警政署網站辦理，或於上山時在三德派出所臨櫃辦理。目前所方已簡化申辦程序，只要登記領隊姓名、身份證號、車號、入山人數即可。

順遊景點：三地門地磨兒公園、三地山。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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