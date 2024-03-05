肉腳級路線要收藏！竹圍「海底隧道」到三層崎公園 拍照賞花輕鬆不操

這條算是肉腳級的健行路線，全程有沿溪步道、原始山徑與不算陡、不算長的上下木(石)階步道，即使是下雨天，走起來非常安全舒適，兩端交通也很便捷，非常適合不想走得太【操】的公車族一走。

竹圍海底隧道>樹梅坑溪步道>竹林慈玄宮>妙覺寺>樹梅坑登山步道>龍鳳宮> 福德廟>吳仔厝>嘠嘮別山>忠義山登山步道>忠義山>元極有機蔬果耕學農場>桃源溪步道>嘠嘮別公園>北投社三層崎公園

https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=2892153

*三層崎公園每年更替展出的花海與造景皆大同小異 對財政充沛的台北市來說 似乎是消化預算之嫌

在淡水馬偕醫院站下車 沿民富街上行到底 右轉 就是很有創意的海底隧道

海底隧道

回拍

續下行 約20米 左入樹梅坑溪步道

樹梅坑溪步道

取左 去竹林慈玄宮參拜 繞半圈 可回樹梅坑溪步道

竹林慈玄宮

續行

回到樹梅坑溪步道 取左

岔路 取左走沿溪步道 右也可到妙覺寺

取右

遠眺觀音山群峯

取左

妙覺寺

出寺後 直上樹梅坑登山步道

龍鳳宮左側 步道入口

續行 步道鋪設石板

續行

取右

左側福德廟 有座椅 可暫歇一下

廟前空地 遠眺觀音山群峯

公車吳子厝站 取右

續行

嘠嘮別山基點入口

嘠嘮別山

大墓園

忠義山步道打卡亭

忠義山基點

續下行

取左 直x行天宮

倒木

續直行 右 x原生植物園

直行

元極有機蔬果耕學農場

遠眺 北投區

取右

馬路 取右

嘠嘮別公園

往稻香路向走

直行

過大南客運北投停車場 就是北投社三層妻崎公園