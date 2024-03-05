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肉腳級路線要收藏！竹圍「海底隧道」到三層崎公園 拍照賞花輕鬆不操

健行筆記／ 健行筆記李得勝

這條算是肉腳級的健行路線，全程有沿溪步道、原始山徑與不算陡、不算長的上下木(石)階步道，即使是下雨天，走起來非常安全舒適，兩端交通也很便捷，非常適合不想走得太【操】的公車族一走。

竹圍海底隧道>樹梅坑溪步道>竹林慈玄宮>妙覺寺>樹梅坑登山步道>龍鳳宮> 福德廟>吳仔厝>嘠嘮別山>忠義山登山步道>忠義山>元極有機蔬果耕學農場>桃源溪步道>嘠嘮別公園>北投社三層崎公園

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*三層崎公園每年更替展出的花海與造景皆大同小異 對財政充沛的台北市來說  似乎是消化預算之嫌

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在淡水馬偕醫院站下車  沿民富街上行到底  右轉 就是很有創意的海底隧道

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海底隧道

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回拍

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續下行  約20米   左入樹梅坑溪步道

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樹梅坑溪步道

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取左  去竹林慈玄宮參拜   繞半圈 可回樹梅坑溪步道

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竹林慈玄宮

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續行

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回到樹梅坑溪步道   取左

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岔路  取左走沿溪步道   右也可到妙覺寺

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取右

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遠眺觀音山群峯

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取左

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妙覺寺

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出寺後  直上樹梅坑登山步道

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龍鳳宮左側   步道入口  

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續行   步道鋪設石板

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續行

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取右

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左側福德廟  有座椅 可暫歇一下

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廟前空地  遠眺觀音山群峯

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公車吳子厝站  取右

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續行

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嘠嘮別山基點入口

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嘠嘮別山

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大墓園

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忠義山步道打卡亭

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忠義山基點

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續下行

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取左    直x行天宮

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倒木

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續直行    右 x原生植物園

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直行

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元極有機蔬果耕學農場

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遠眺  北投區

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取右

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馬路   取右

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嘠嘮別公園

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往稻香路向走

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直行

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過大南客運北投停車場  就是北投社三層妻崎公園

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公園 北投 步道

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