南投有侏儸紀公園？ 南投魚池「澀水森林步道」 綠蔭林徑、瀑布溪流 生態多樣好豐富

澀水森林步道 位在南投魚池 大雁隧道旁澀水社區內海拔約630公尺， 全長約4.2K 步道以 產業道路、土徑、木棧道、階梯 為主從金天宮出發環繞一O型約需2-3小時， 步道除了下切至水上瀑布的山徑250公尺需要稍加留意餘下的路徑都算好走，步道沿途有社區的經濟作物(茶葉)蓊鬱森林，濕地，瀑布，以及桃米坑溪上游及澀水溪貫穿，擁有豐富多樣的蛙類、鳥類、哺乳類及昆蟲，生態豐富林務局在2004年則定名~侏儸紀公園。

這是我的二訪，初訪時在2018年這次再訪發現社區真的有用心規劃，除了從澀水社區旅客服務站開始，新增建的漫心湖公園(乍看還以為是民宿)金天宮旁設置了廁所，前進步道途中的小巧新月池，以及居民的作物(茶園)沿途的導覽說明，澀水橋的整建外，最特別的是接近水上平台處的澀水五號橋木造拱形於兩側的綠意竹林中，相當有古韻味對比，初訪時小心翼翼跨過橫在桃米溪的竹便橋，兩種截然不同的體驗步道中段下切到水上瀑布的山徑，也從原先的原始山徑修建成階梯步道雖然這天的水上瀑布流量不大，但可以想見盛夏時，會是避暑的好去處不趕時間，我們緩緩行走於綠蔭林徑及水上瀑布最後環繞一圈回到金天宮中午則到魚池市區，簡單午餐後，再到距離不遠的山豬衝吧咖啡館喝個悠閒下午茶。

台版侏儸紀公園_澀水森林步道 相簿

我們把車停在距離金天宮不遠處， 徒步至金天宮時發現

被綠意包圍的小池及棧道遮陽傘，竟然是漫心湖公園，還沒看到指標時還以為哪家民宿的庭院呢。

森林步道旁就是金天宮，周邊停車尚且方便。

設置的廁所。

10:08 開始沿著廁所旁的產業道路前進，路旁也有步道指標不過，從廁所處開始，路徑就不寬敞，建議步行。

10:13 左側是居民栽種的茶園，雖有看到登山布條，不確定終點是何處繼續前進。

10:18 岔路，取左

10:23 從產業道路向下看則是新月池，一旁還有木棧道。

10:23 繼續前進。

10:26 從金天宮處的產業道路，有點小曬，建議可以撐傘防曬。

10:28 從此處則是森林步道入口。

10:29 步道每100公尺設置了距離樁

10:31 澀水一號橋

10:31 山腰溪谷形成的植物世界， 也讓步道花香滿谷。

10:32 澀水二號橋

10:33 溪流，林相，蜿蜒而上的階梯

10:25 間或有兩側的竹林。

10:38 澀水三號橋

10:42 澀水四號橋， 這回來也發現四座'澀水橋也做了整建， 由原先的木圓柱改換成綠色鐵柱上圖(新的澀水橋) 下圖(舊版澀水橋)

10:46 步道林蔭茂密， 也成了各式鳥類的棲息地， 當然也包括螢火蟲。

10:48 雖有拾級而上的階梯， 走來也不累。

10:59 近水上平台的澀水五號橋網路查找， 五號橋完工於2021年12月30日橋樑造型、材質及護欄柱則以杉林、蕨類捲曲、河道彎曲的造型意象

11:06 五號橋立於兩側的竹林中，很有古韻味

上圖則是第一次來的時候，僅以竹便橋跨越於桃米溪，過去現今各有其特色不同的美意。

11:07 跨越過澀水五號橋回望

11:08 潔淨的澀水溪， 則是魚類最佳的棲息地。

11:09 拱型的澀水五號橋， 倒映在碧綠無波的澀水溪， 給人悠靜遺世的感覺不少遊客走到澀水五號橋便原路則返，我們則繼續前進。

11:15 步道上高大的林木，遮蔽了日照，卻又從樹縫中透進好看的綠意光影。

11:17 樹上紅招牌標示了上瀑布由此往下約250公尺，

11:21 雖然下切由原先的土徑建置了階梯

11:28 但還是要小心狹窄及是否濕滑。

11:32 約莫15分鐘來到水上瀑布，

11:36 雖不是豐沛期，娟細的瀑布流淌在大自然中響起的聲韻，還是挺迷人的。

11:40 巧遇一團遊客由協會理事長領團導覽，拍了照再上切回主步道上。

11:43 沿途隨處有小巧的粉紫色小花。

11:59 很喜歡光影從樹縫中篩進

12:08 從水上瀑布接續的則為一般山徑，但平緩好走。

12:28 走出步道， 接續民家， 開闊處可遠眺合歡主峰等....綿延山峰，

12:44 接著就是一路平緩

12:46 第一次來的時候，約莫在這裡遇上4隻黑色大狗，直對著我吠了幾十分鐘，印象深刻。

12:50 出了步道終點處。

12:51 在沿著水泥路返回金天宮，途經一處少見的土角厝房子，吸引了目光。

14:02 結束了澀水森林步道，午後兩點魚池市區的店家多數已休息幸好還能吃到口感不錯的炒麵。

16:41 出門前網路上搜尋到名字很特別的山豬衝吧咖啡館， 雖不似網路上大家慕名的網美咖啡館但獲獎無數的山豬衝吧還是挺適合安安靜靜地享受一杯熱咖啡的愜意，而且拿鐵咖啡上的山豬拉花超可愛。

環繞O型一圈的澀水森林步道， 難度一般很適合半日遊健行結束後， 也可以接續轉往日月潭或是埔里的景點步道除了走在蓊鬱的森林中汲取滿滿森多精， 水上瀑布的沁涼負離子各式綠意盎然的蕨類植物及豐富的生態景觀加上停車方便， 行走動線清楚， 很推薦親子同遊 ^.^

山行地址: 南投縣魚池鄉大雁社區金天宮

原文出處: 城市漫遊。 gina