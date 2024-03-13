憶當年走一遭！搭捷運出發 走訪「圓山兒童樂園舊址」陷入回憶裡
個人於1964至1967年就讀於大直初中，那時根本不敢奢望長輩帶我們來圓山兒童樂園與動物園遊玩，但藉地利之便，只得將很有限的零用金存個一兩個月，利用周六不用上課的下午，購買兒童樂園或動物園門票入園，記憶所及，至少有四次；今日搭捷運到劍潭站後，見雨未歇、臨時改變欲走路線，回憶往昔年少時的甜蜜。
只是走著走著，兒童樂園與動物園都已遷走那麼多年，要重建讓民眾休閒的舊址連結步道，竟有不少因施工而封閉；約有十名民眾排隊等到九點半才開放的美術館，我們欠缺那細胞，過中山北路續走園區。
臨濟護國禪寺> 圓山兒童樂園與動物園(舊址) 【摩天輪 旋轉木馬 昨日世界、、、】> 美術館> 圓山公園(花博圓山園區)
- 下雨天 還是不去爬山為上策
- 進入任何寺廟 必抱虔誠心 如有置奉獻箱 個人都會聊表心意
https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=2862067
導覽圖
臨濟護國禪寺
逆時鐘走一圈
出禪寺後往兒童樂園舊址走
入口
很久以前的摩天輪
旋轉木馬
續行
昨日世界
城門群
閩式建築群
降魔杵
過地下道 到美術館
過中山北路人行道 到圓山公園
很有東洋味的建物 可惜 走廊有剛學會吹奏薩克斯風的人 在製造噪音
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