憶當年走一遭！搭捷運出發 走訪「圓山兒童樂園舊址」陷入回憶裡

位於東北角海岸線的鼻頭角步道，全長3.5公里，皆為鋪設好走的木棧道或石階，相當好走；沿著山稜起伏的坡度緩而不陡，足以讓旅人用閒適的心情飽覽山海一線的美。 一開始，步道起點在鼻頭國小，紅屋瓦、彩繪

2024-02-24 07:58