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憶當年走一遭！搭捷運出發 走訪「圓山兒童樂園舊址」陷入回憶裡

健行筆記／ 健行筆記李得勝

個人於1964至1967年就讀於大直初中，那時根本不敢奢望長輩帶我們來圓山兒童樂園與動物園遊玩，但藉地利之便，只得將很有限的零用金存個一兩個月，利用周六不用上課的下午，購買兒童樂園或動物園門票入園，記憶所及，至少有四次；今日搭捷運到劍潭站後，見雨未歇、臨時改變欲走路線，回憶往昔年少時的甜蜜。

只是走著走著，兒童樂園與動物園都已遷走那麼多年，要重建讓民眾休閒的舊址連結步道，竟有不少因施工而封閉；約有十名民眾排隊等到九點半才開放的美術館，我們欠缺那細胞，過中山北路續走園區。

臨濟護國禪寺> 圓山兒童樂園與動物園(舊址) 【摩天輪 旋轉木馬 昨日世界、、、】> 美術館> 圓山公園(花博圓山園區)

  • 下雨天 還是不去爬山為上策
  • 進入任何寺廟  必抱虔誠心  如有置奉獻箱 個人都會聊表心意

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導覽圖

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臨濟護國禪寺

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逆時鐘走一圈

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出禪寺後往兒童樂園舊址走

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入口

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很久以前的摩天輪

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旋轉木馬

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續行

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昨日世界

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城門群

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閩式建築群

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降魔杵

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過地下道  到美術館

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過中山北路人行道  到圓山公園

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很有東洋味的建物  可惜  走廊有剛學會吹奏薩克斯風的人  在製造噪音

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公園 動物園 美術館

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