不要越級爬山！入門級「鵝公髻山」聊聊登山前、中、後「最重要的3件事」

鵝公髻山:

冬去春來，最近貪睡得很。所以今天安排的路線，不敢太難。登山前要按照自己身體的狀況，選擇自己能承受的路線來做好準備。準備這二個字，就是登山的基本法則。

我想來想去來爬小百岳好了，選了新竹車程只要一個小時多就能到，新竹有6座小百岳，我只完成飛鳳山、五指山、石牛山。剩下的鵝公髻山、李棟山、十八尖山都還沒爬，所以今天決定來體驗鵝公髻山。 據說鵝公髻山是以它的山形，像公鵝的鵝冠來命名，但我想想為何不叫鵝冠山，或者鵝公山?畢竟髻這個字很少用，但隨後想想不是有些家長，給小孩取名，都愛取冷門字，想想是一樣的心態吧。

登山前最重要的事:就是 準備那麼接下來，準備第一件事，下載離線地圖，鵝公髻山說有4個登山口，健行筆記推薦介紹的路線走法，鵝公髻山第一登山口→(15分鐘)→林徑→(20分鐘)→展望點→(5分鐘)→岔路→(5分鐘)→三岔路→(10分鐘)→平台→(30分鐘)→路中石→(40分鐘)→鵝公髻山→(10分鐘)→攀繩區→(95分鐘)→岔路→(10分鐘)→山上人家休閒農場。沒標里程，哈哈。

我之前爬過比大鳥縱走，也有經過第一登山口，所以我決定從第一登山口這條開始體驗，上週看了鵝鳥縱走的介紹，所以我下載了這條離線地圖，它是從第一登山口上，先到鵝公髻山再去鳥嘴山，再從第二登山口下，不過版主走7個小時多，總爬升1500多公尺，我覺得自己第一次來，想走馬看花，應該不會這麼拚。果然登完鵝公髻山後就原路下山了，只爬半天，4個小時，6公里多，爬升700多公尺。

登山中最重要的事:就是 注意地形 影響登山中速度及固難度的最重要就是地形，有危險地形如窄邊坡及窄瘦稜，有垂直攀岩、拉繩爬坡，有箭竹海及倒木群，有不規則滑石踏點，有不規則石瀑或溪床，地形如很難過，都必需有安全繩索輔住，變化越多難度越高，登山事故中墜落山谷佔比一直蠻高的，登山時過地形要專心走路，踩好每一步踏點。

登山後最重要的事:就是 判斷是否越級爬山那麼下山後，要做的一件事，就是確定自己是否越級?登山老者常常跟新手說，你不要越級爬山，那麼什麼叫做不要越級?其實就是看下山後，你身體的狀況是否健康能承受，最差的就是受傷了，再來就是肌肉發炎或哪不舒服。

登山完應該要很舒服精神好才對，如果你是精神差或者不舒服，代表你就越級了。下次挑選路線總爬升不彷再降500公尺，或總距離再縮短5公里，依此類推。千萬別讓登山影響到你日常生活。

鵝公髻山路線分析:入門級鵝公髻山第一登山口原路上下全長約3.3K ，上下6.6K，總爬升700M多。第一段 約1.6K 產業道路，都是緩坡居多，可以看到五指山山形，芒草花海，竹林。第二段 約1.7K 緩斜坡、陡坡的土徑，會經過柳杉林、雜木闊葉林、箭竹。森林林相美，空氣聞起來很清新。展望點可以看到南庄跟竹東。但踏點有點凌亂，有樹根土石，腳踩的地方頗顛簸，要跑快不容易。

GPX:https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=2837050 本次影片紀錄↑↑↑

第一登山口對面就有停車場。

有廁所。停車投100元。

第一登山口。

五峰天際線8.5k牌。

產業道路一直走。

滿山芒草。

天際線9k。

竹林。

天際線9.5k。

展望五指山山形很美。

走1.6k產業道路後入森林。

漂亮整片柳杉林。

休息平台區。

為數不多的拉繩。

倒木。

天際線10.5k。

美樹。

路中石。

楓葉。

箭竹。

鵝公髻山三角點。

完成健行筆記的小百岳任務。

三角點旁可看到加里山雄偉山形。

鵝公髻山東北峰。

五指山。

後記:

今天行程，只走半天，因為是第一次來，我也走馬看花，林相很美，五指山加里山山形，展望很美，這座山是我的小百岳38座，很值得來，停車場下山時，發現都客滿，遊覽車也有二台，真的是新竹蠻熱門的山。