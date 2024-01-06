一生必造訪一次！ 新竹國家級步道「霞喀羅古道」 悠遊絕美山林、夢幻賞楓秘境
霞喀羅古道景點介紹
霞喀羅古道，海拔約1000多公尺，橫跨新竹尖石鄉及五峰鄉，霞喀羅為泰雅族語，意思是烏心石，這裡屬林相豐富的中海拔山區，經過薩克金溪流域，白石吊橋上壯闊的河谷景緻更是令人津津樂道，古道最早為基那吉群泰雅族人之活動區域，日治時期闢為警備道路，至今仍留有許多木炭窯及駐在所遺址，頗具歷史文化價值
行前須知
行程規劃：養老端登山口＞美麗竹林＞粟園駐在所遺址＞馬鞍駐在所遺址＞楓香林＞武神駐在所遺址＞白石吊橋＞原路折返路線里程：今日單程走9.2K，來回共18.4K
準備出發
霞喀羅古道不但是著名的賞楓勝地，沿途的日治時期遺址與古道遺跡更是名聞遐邇，現在正適逢楓葉季，就跟著我們我們一起出發吧！
養老端登山口霞喀羅古道分為養老端與石鹿端兩處登山口，今天從養老端登山口起登，養老係當地泰雅族部落名，屬基那吉群，這裡海拔1240公尺，預計走到白石吊橋折返，霞喀羅古道養老端登山口指標為21.5K，白石吊橋約在13K處，距離8.5K
古道沿途有多處展望點，能遠眺對面霞山群峰
美麗的竹林是粟園駐在所最著名的風景，完全不輸給日本的感覺
霞喀羅古道過去為日治時期之警備道路，至今仍可見木炭窯或酒瓶等遺跡
粟園駐在所遺址首先來到粟園駐在所遺址，約位在18K處，是一處平台地，建有竹造休憩涼亭，此地為昔日泰雅族塔拉卡斯社的所在地
今年的楓葉，不算特別紅，平均來說偏金黃色，遠看有點像是山毛櫸的顏色
馬鞍駐在所遺址來到17K處，地處養老山西稜，是馬鞍駐在所遺址，建於大正11年，馬鞍為泰雅族人名，這裡被一大片楓香林所包圍，金黃耀眼，美不勝收，景色如畫
宛如一片金色世界
處處之景，充滿日式氛圍
如同畫布一般，叢叢楓葉點綴山頭，令人讚嘆，流連忘返，不愧是名聞遐邇的賞楓勝地
武神駐在所遺址到達14.5K之武神駐在所後，距離白石吊橋就不遠了，海拔已爬升至1430公尺，惟最後一段原步道已坍塌，需拉繩陡上再陡下，不太好走，略有難度
部分路段還架有崖梯，坡度甚陡，請小心行走
白石吊橋費了一番功夫，抵達13K處之白石吊橋，總長146公尺，落差達數十公尺，最初建於大正十年，現已重新修建過
白石吊橋上的景觀相當壯闊，整個薩克金溪溪谷盡收眼底，嶙峋的石壁，層次的岩脈，雖然楓葉並不多，但仍不影響其美麗的景緻，擁有完全不輸給國外的大景，是霞喀羅古道上最知名的景點之一
霞喀羅古道全長22公里，需兩地接駁，若要走完，通常安排兩天行程，可選擇在白石駐在所紥營，一天來回的話，建議可至白石吊橋後折返，路程已長達18公里，輕鬆走則可漫步至馬鞍駐在所即可，霞喀羅古道堪稱台灣古道中的經典，一生必來拜訪一次
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