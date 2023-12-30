感謝山林招待！ 賞楓秘境「大雪山林道」季節限定美景　滿滿的紅葉地毯迎賓

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健行筆記／ 健行筆記登山的人

烏石坑山位於台中市和平區，海拔2178公尺，三等三角點及森林三角點，單程路徑約6.3公里。

船型山位於台中市和平區，海拔2274公尺，因峰頂似船型而得名，山頭並不明顯，無基石。

路線特色：大雪山210林道(林區內主要運材道路共規劃修築5條主要幹線)，210林道，同時也被公告為台灣專用公路中專3線，於民國71年時總開闢長度已達到50多公里，目前於林道里程6K處有大面積崩塌區域， 人員通行困難，林道後段因年久失修且地質環境脆弱等因素而柔腸寸斷，但通往烏石坑山登山需要步行5.2K，這段林道路況好走展望點也多，楓葉也不少，常常走著就紅毯鋪地，還能回望鳶嘴西稜及馬克縱走稜線，是個適合健行的一條入門路線，重點是賞楓季還不用人擠人喔。

本次路徑:全程15公里左右，耗時約8小時。■ GPX:可參考點我■交通資訊:Google Map導航「大雪山森林遊樂區停車場」汽車收費100元。■ YouTube影片紀錄■ 更多登山的人資訊都在下方IG➔outdoor40046FB小夫｜登山的人｜ 

■ 照片分享

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▲林道上眺望烏石坑山

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▲船型山林道原名210林道

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▲走在林道時不時會有紅地毯出現喔

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▲收費亭旁停車場的楓樹

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▲收費站旁的停車場楓葉也開的不錯

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▲開始要踏上林道前先跟土地公婆打個招呼，保佑我們一路平安

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▲先賞楓等等再爬山

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▲有時候不一定要走的快，慢慢走你會發現更多山中美好事物

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▲喝個茶休息一下

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▲季節限定景色，先來拍個幾張吧!

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▲林道保留建設時的完整的一段

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▲今天的拍攝重點

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▲路過山椒山的登山口，聽山友說不太好走d515a81f061ceee810ad6693b72c6722.jpg

▲登山口旁就是台灣杉造林地

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▲今天也碰巧遇到護管員來這裡工作

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▲鳶嘴西稜，我們曾經去走訪過，有興趣的朋友可以去看我頻道裡的影片喔

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▲右邊比較低的就是山椒山

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▲苗栗的馬克縱走，右邊最高的就是馬那邦山也是賞楓的一座山喔

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▲跟隊友說有機會我們再去走馬克縱走，先拍個照

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▲今天能見度不錯，可以看到沿海地帶

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▲林道上2.75K的廢棄工寮，外觀相當完整

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▲但內部床板架已不堪歲月崩壞了

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▲我們愈走愈深山了

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▲林道擋土牆及路基完整的一段f938423385c30a5afb8059ac7354a046.jpg

▲天氣好心情也好03eae3326cfd9d0ba7caf06039605fab.jpg

▲林道旁已凋零的巨木

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▲發現不少山羊便，看來再在這邊有機會巧遇牠們喔

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▲哈囉，很淡定看著我們走來

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▲這是在伸懶腰嗎?也太可愛了吧

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▲牠表示差不多要去巡山了，就跟我們道別了

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▲不久我們登頂了烏石坑山，登山口到山頂大概1公里

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▲山頂無展望，三等點，我們也在這邊吃了午餐休息

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▲很快就回到登山口了，布條及指示牌都相當清楚，接下來就是往回走去船型山登山口

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▲往回走大概1分鐘，登山口就在左手邊，這邊開始要一路陡上會比較喘，也相對冷門

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▲路徑有一段會跟過去的木馬道重疊，最後要左切上稜不要再跟著木馬道走喔(應該是腰繞路)

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▲在密林裡當陽光灑下來時，相當有意境

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▲偶有展望，可見山頂雷達站

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▲登頂2432峰，滿滿的紅地毯在迎接我們的到來

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▲今天可能會稍微摸點黑了

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▲今天第二座山，船型山，無基石

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▲夕陽西下，看來要加快腳步了

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▲在大自然中我們顯得好渺小

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▲感謝山的招待，我們下次見

歡迎訂閱我的 YouTube頻道:登山的人擁抱山林，探索美景，無痕山林，一起做起

登山 賞楓 森林遊樂區

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