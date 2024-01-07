親子假日首選！「新豐紅樹林生態保護區」台灣唯一建有觀賞步道的生態保護區

紅樹林生態保護區，位於新竹縣新豐鄉紅毛港，新豐溪的出海口，紅樹林佔地8.5公頃，它是北台灣地區唯一水筆仔、海茄苳混生的紅樹林，並是台灣唯一建有觀賞步道的生態保護區資料來源: 健行筆記新竹小旅行的第二天， 由於前一夜聊的太開心， 第二天遲至近10點才起床， 還吃了好友貼心準備的早餐簡單收拾後前往新豐紅樹林生態保護區後再到南寮漁港吃了一頓豐富的海鮮午餐後結束了這一趟新竹的訪友輕鬆遊。

我們先走了一段紅毛港北岸的海濱步道這裡距離紅毛港很近， 有小腹地的停車， 還有幾處攤販。

水筆仔的功能: 木材可作坑木，樹皮可作染料。水筆仔為紅樹科水筆仔屬植物，在海邊生態扮演健康與否的角色，水筆仔的存在使海岸生態更加生機蓬勃

濱海棧道不長， 加上天氣有點熱， 我們決定回程開車後續行至紅樹林橋

停好車， 步行至紅樹林橋

水筆仔意象設計

棧道上 有幾座木製涼亭， 但很巧合的都讓外籍人員在這裡群聚， 很難可以找到位置休息

走在棧道上， 發現許多家長帶著孩子在棧道上吊小螃蟹.， 彈塗魚， ..等等 的水生植物不確定這樣的行為是否可以?? 但個人覺得萬物應該就在它該在的地方生存才對就像， 鳥應該在天空飛， 森林裡的巨木....等等

還有不少人在紅樹林橋上釣魚....

新豐紅樹林承接紅毛河沖刷而下豐富的有機物質之後，在出海口形成廣大的沼澤地形，站在紅色的鐵橋上鳥瞰全區，南岸盡是生長茂盛的水筆仔、海茄苳林，而北岸進處是紅毛港碼頭，更遠處靠近海邊則又有大片混生林

接著我們再到 紅毛河（新豐溪）新豐古稱「紅毛港」，相傳早期曾有荷蘭人的船停靠於此，故有此名每年固定會舉辦縣長盃龍舟賽、西瓜節等活動，為新豐著名之盛事

遊客不多， 多是在淺水邊玩水， 或找尋小生物

中午時分， 我們驅車到南寮漁港， 選定了海悅鮮飽餐了一頓口感不錯的海鮮味老闆還加贈一顆黃金蜜柚

新豐紅樹林生態保護區能夠就近觀察紅樹林潮間帶豐富的生物， 很適合 親子假日裡 攜帶望遠鏡、照相機等物品安排一趟奇特有趣的紅樹林生態之旅珍貴的自然生態資源還是有賴大家善盡保護， 才能生生不息與共享 ^.^

旅行地址: 導航: 新竹縣新豐鄉紅毛港

原文出處:城市漫遊 。gina 新豐紅樹林生態保護區 相簿