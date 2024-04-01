心曠神怡！雙溪八景之「蘭溪消夏」 優美溪谷瀰漫淡淡花香

旅遊日期：112.12.07 天氣：晴天 雙溪鄉境內四面青山環繞，溪水清澈交流、空氣新鮮，是一處山明水秀、景色怡人的桃花源地！而位於丁蘭溪中上游的丁蘭谷(坑)，自古即以「蘭溪消夏」而名列「雙溪八景」之一。

13:50走102公路(丁子蘭坑道路)約二公里處至北39鄉道岔路口。北39鄉道口有「丁蘭谷」、「丁子蘭坑」指標。循指標進入丁蘭谷。

從北39丁子蘭坑口進入經丁子蘭坑口聚落。具落後「丁子蘭橋」跨過丁子蘭溪。

橋下是水流平緩清澈的丁仔蘭溪。

續走北39鄉道進入「丁蘭谷生態園區」，也就是「老農夫休閒農莊」。

丁蘭谷生態園區(老農夫休閒農莊)解說文及園區導覽圖。

靜悄悄！發現園區內空無一人，這讓人有一點很不習慣。

這裡有室內餐廳、室外烤肉區及小木屋，今天整個山谷內卻無點人聲。靜的出奇！

沿著溪邊的步道走，只聽到淺淺的流水聲。

丁蘭谷為一蜿蜒曲折、溪水清澈風景優美的溪谷，在野薑花盛開的季節裡，空氣中總瀰漫著淡雅花香，潺潺的流水聲，令人心曠神怡。

靠近溪邊的烤肉長廊區。

園區主建物前的水塘。

雙溪區丁子蘭坑50號。大門緊閉。

空地旁放有石磨、石水缸及石澡盆。

層樓觀景台，樓頂可眺望整個園區景觀。

經親水橋可進入園區親水步道。

過橋接上「丁子蘭生態步道」。小走一段步道雜草掩徑，原路回園區。