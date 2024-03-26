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台版「比薩斜塔」！嘉義觀光秘境景點「振興宮」 拍照玩創意考驗平衡感

健行筆記／ 健行筆記游雯雯

因88風災兒造成的傾斜廟被稱為台灣的比薩斜塔！位於嘉義梅山鄉太和村振興宮，風災造成地層滑動，已致廟的結構位移、傾斜約30度～45度，而成的傾斜廟成為嘉義觀光秘境點⋯吸引不少人前往探險觀看！

振興宮因地基滑動位移出現陡坡

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現場看⋯地面真的很傾斜⋯

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為安全起見。平衡感不好的！切勿進入

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調皮玩一下⋯⋯三指神功。

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大大有藍天就是開心❤️

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玩完下課

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阿里山國家風景管理處特別已設立裝修觀景平台，方便民眾近距離觀賞！內部廟的佛像已搬離！進入會有頭暈的現像產生！現在已⋯禁止進入只能從廟的外觀平台觀看！

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興建的振興宮平台。以後可供遊客安全觀賞！

太和振興宮|位置Google搜尋地址：嘉義縣梅山鄉3號導航設太和振興宮會來到新址，見到太和振興宮後往旁邊的產業道路前進，距離約短短2公里左右⋯開車會車更要小心。因為路真的好小條。開下去⋯看到旁邊有位子空地就可以先停了！

秘境 觀光 阿里山

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