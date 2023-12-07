2024年元旦一起登上七星山！ 享受遼闊視野、許下新年心願

【旅奇傳媒/編輯部報導】新的一年即將到來！在2024新年第一天，陽明山國家公園邀請遊客以愉快的心情迎接元旦的晨曦，並與家人、朋友們一起到國家公園感受自然的美麗。

陽明山國家公園管理處延續往例，「2024年元旦登七星山」活動不限制單一登山路線，參加者可自行選擇出發地點及紀念品兌換處。地點包括「遊客中心」、「冷水坑服務站」及「小油坑服務站」等三處，當日上午8點開始領取兌換券，數量有限，領完為止，工作人員於中午12時前將在七星山頂附近駐點協助兌換券蓋章，遊客則可於下午2點前，憑蓋有章戳之兌換券到前述任一處兌換紀念品。

▲元旦登七星山需考量個人身體狀況，且山區氣候多變，宜備妥禦寒衣物及雨具。 圖：陽明山國家公園管理處／提供

建議參加元旦登七星山活動的遊客盡量利用大眾運輸工具上山：可搭乘公車260、紅5或230到陽明山公車總站，轉搭乘108遊園公車可至遊客中心（陽明山國家公園管理處站）、小油坑服務站及冷水坑服務站；搭乘111、109、681、小8或小9公車，在陽明山國家公園管理處站下車即抵遊客中心；於劍潭捷運站搭乘小15公車，可直接抵達冷水坑服務站；或在台北車站搭乘1717公車即可抵達遊客中心（即陽明山國家公園管理處站）或小油坑服務站。

此外，山區氣候多變，往年元旦七星山頂氣溫均為10℃以下，加上東北季風影響顯著，山頂風勢較為強勁易有雨。上山前請遊客備妥禦寒衣物及雨具；路面濕滑，須穿著適當之戶外用鞋；上山部分路段坡度較陡，請評估自身體力並注意安全。完成登七星山一般腳程時間約2到3小時，路程長約3.2至4公里之間。遊客須斟酌個人身體狀況、自備個人藥品，若身體不適，切勿冒險登山。

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