澎湖這樣玩！必拍容易親近的玄武岩 還有荷蘭古堡遺址、奎壁山摩西分海要打卡

景點介紹

蛇頭山，海拔20公尺，台灣小百岳No.100，位於澎湖風櫃半島頂端，因形狀很像蛇頭，所以被叫做蛇頭山，西元1622年，荷蘭人因貿易需要，在蛇頭山上建了全臺第一座西式城堡，迄今仍留有法軍陣亡將士紀念碑及許多軍事遺跡，蛇頭山可眺望整個馬公市和內灣海域，而有「靈龜浮北，金蛇盤南」之稱

奎壁山，俗稱龜鼊山，傳說是因為奎壁山下有許多烏龜而得名，奎壁山下東側沿岸，與小島赤嶼之間，在退潮時會露出礫石步道，約300公尺長，是典型的陸連島，係澎湖地質公園之一

行前須知

行程規劃1：介壽路＞篤行十村＞情人道＞媽宮城＞順承門＞中央老街

行程規劃2：203線＞赤崁舊碼頭文化公園觀景台

行程規劃3：澎5線＞大菓葉柱狀玄武岩＞二崁聚落

行程規劃4：201線＞荷蘭城堡遺址＞蛇頭山＞風櫃洞

行程規劃5：澎14線＞奎壁山摩西分海

雲端上的南湖群峰與中央尖

澎湖，名稱由來係海外波濤浪大，灣內水靜如湖而得名，又名菊島，因天人菊為縣花而命名

第一站來到澎湖馬公市的篤行十村，是一個舊眷村，現已改造成充滿文青味道的景點

接著走情人道前往媽宮城與順承門，情人道為一水泥濱海步道

媽宮城，建於西元1887年，亦稱澎湖城，是台灣地區清領時期最後建築的一座城池 ，媽宮城建城面積約26公頃，共設有東六座城門，因年代久遠，除順承門外，其餘皆已被拆除，順承門下臨馬公港灣，上有城樓，下為拱形城門，保存良好至今

古樸的中央老街也在附近

接著前往西嶼的玄武岩

走203線，先經過白沙鄉赤崁舊碼頭文化園區步道，就在北海遊客中心旁邊

步道終點建有一觀景平台，能望向無邊的大海，步道長度僅約100公尺左右

過了跨海大橋就來到西嶼

澎湖的玄武岩遠近馳名，名聞遐邇，位在西嶼的大菓葉玄武岩，是較新且容易親近的一處景玄武岩，景緻非常壯觀美麗，整齊排列的紋路，巧奪天工，令人讚嘆不已

接著前往鄰近的二崁聚落

二崁聚落為中式帶有巴洛克風格的三合院建築群，保存的相當完好

這裡的貓還不少，已成為一大特色

澎湖特產，咾咕石

接下來前往馬公南端的蛇頭山

前方的山頭就是蛇頭山，還真的貌似蛇頭，整條步道展望很不錯，能清楚眺望馬公市區及海景

蛇頭山，海拔20公尺，台灣小百岳No.100，位於澎湖風櫃半島頂端，是全台灣最矮的一座小百岳，因形狀很像蛇頭，所以被叫做蛇頭山，西元1622年，荷蘭人因貿易需要，在蛇頭山上建了全臺第一座西式城堡，迄今仍留有法軍陣亡將士紀念碑及許多軍事遺跡，蛇頭山可眺望整個馬公市和內灣海域，而有「靈龜浮北，金蛇盤南」之稱

海灘上充滿豐富的海生動物

蛇頭山上曾建有一座荷蘭時期的古堡

風櫃尾荷蘭城堡，因位於風櫃半島尾端而得名，為荷蘭人所建之小型歐式城堡，平面為正方形，長寬各約55公尺，其四角正對著東、南、西、北四個方位，轉角處均有往外突出的稜堡，本堡的土垣高約7公尺，以土壤壓實而成，西南面的土垣因鄰接風櫃半島，其外側以石料及石灰築成，並設有濠溝一道

接著前往不遠的下一個景點，風櫃洞

風櫃洞是十分著名的景點，海岸景觀美得令人驚艷，有風櫃聽濤的美名

離開風櫃洞後，前往位在湖西鄉的奎壁山摩西分海景點

今天來的時候已不見分海景象，整片海岸暴露出來，橘紅龜裂的地標，海底浮出的岩稜，呈現宛如火星般的景色，真是讓人大開眼界，嘖嘖稱奇，在台灣可說是相當罕見

奎壁山，俗稱龜鼊山，傳說是因為奎壁山下有許多烏龜而得名，奎壁山下東側沿岸，與小島赤嶼之間，在退潮時會露出礫石步道，約300公尺長，是典型的陸連島，係澎湖地質公園之一