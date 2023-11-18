網美打卡景點！ 九份「金瓜石地質公園步道」 一窺神秘石頭陣&黃金神社遺址

來到新北瑞芳九份一日遊，推薦可以走走金瓜石地質公園、不厭亭、基隆山步道，都是九份熱門打卡景點。IG上看到金瓜石地質公園有神祕外星石頭陣跟黃金神社遺址，拍起來很像電影場景，決定跟朋友們衝一波~

金瓜石地質公園地址:新北市瑞芳區102縣道18公里處時間:24Hgoogle導航:金瓜石地質公園

金瓜石地質公園怎麼去

開車的朋友從九份老街一路沿著102縣道開到18公里處，看到金瓜石地質公園的石碑就是了，裡面以石階梯居多，有不少上下爬坡，對於平常沒有運動習慣的人來說會比較累喔。

我們的行程是先去102縣道20.5公里處的不厭亭拍照，接著再回程來到18公里處的金瓜石地質公園走走，沿途看到這邊有許多小步道，好適合來爬山健行。

金瓜石地質公園環境

金瓜石地質公園入口位在公路旁，所以停車位不多，從另外一邊勸濟堂停車場也可以走無敵海景步道或黃金博物館接到金瓜石地質公園，不過路程就比較遠。

入口處有設計公廁好貼心

從入口處前往打卡景點本山礦場大約10分多鐘路程，會有些階梯上坡，難度不算高

前面一開始都是小石子路段，緩坡好走也有遮蔭，還不錯

從金瓜石地質公園可以看到遠方無耳茶壺山的山頭，造型真的很像一個茶壺的嘴巴呢~

另一邊可以看到基隆山跟瑞芳的風景，時間跟體力夠的話，可以傍晚上去基隆山拍夜景，非常漂亮

打卡景點-本山礦場

網路上看到這個神秘外星石頭陣就在這邊，特殊地形景觀吸引不少人來這邊打卡拍照，也有婚紗來這裡取景

礦場兩側聳高的山壁圍繞，拍起來相當壯觀

遇到人多沒辦法拍全景照，抓角度以山壁當背景避開人潮也可以拍

沿著步道繼續往前走通往神社遺址

這一段大概要走1公里多的路程，一路階梯下切，不過回程就要再爬上來

地圖告示牌已經模糊不清很久沒有更換，有好心的人在這邊放了一個手繪版地圖，好可愛

打卡景點-黃金神社遺址

黃金神社遺址的石柱，這裡彷彿來到電影場景

從黃金神社遺址跳望山海景，非常漂亮

這裡算是風景不錯的健行步道，體力夠還可以繼續接無敵海景步道、無耳茶壺山步道，拍照打卡行程推薦到本山礦場拍一波就可以折返回程。

景點資訊

金瓜石地質公園地址:新北市瑞芳區102縣道18公里處時間:24Hgoogle導航:金瓜石地質公園

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