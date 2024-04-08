山中小威尼斯！雙溪區「柑腳城」故鄉隨拍 喚起成長的美好回憶

旅遊日期：112.09.27 天氣：晴天

她美就美在雲淡風輕、她美就美在山城水綠、她美就美在野花遍開、她美就美在煙雨濛濛。柑腳城人稱山中小威尼斯在雙溪鄉西南處，柑腳溪的南岸。柑腳溪及崩山坑溪由柑腳城後方山區流下交會於柑腳城前方山坎下方，柑腳城因而三面臨溪懸崖屏障難以攀登，後面靠山而形成有天然屏障的城寨，故名「城」叫柑腳城。

旅遊路線圖：平水土地公13:00→柑腳驛站13:27→泰發炭窯14:10→威惠廟14:38→柑腳站15:22→平水15:35

13:00台2丙線與北38鄉道(平水聚落)分岔點。左邊是土地公廟，先進土地公廟上柱香。

竹林下平水土地公廟。

平水土地公廟已改建，以前是石砌小廟。草地以前有同鄉的黑毛氈木板屋現在已消失不見！

很久沒有來給土地公上柱香，今天來上柱香以解鄉愁。記得小時候過年時會與童玩來小廟前玩「十八啦」，童年時光已逝很是懷念啊！

這是一間螺絲工廠，剛建起未營業前工廠前空地曾是我們的玩樂場所。

沿著台2丙線往上走，往下看平水聚落，這是我國小到國中的住處，童年都在這裡度過，這裡的山山水水、屋舍巷弄可說再熟悉不過了，只是面貌已改變不少，童年已逝難追。

這是平水上方的石頭厝，以前上下隔著水稻田及高高的竹叢牆，現在是被台2丙線上下隔開。

記得以前都是黑毛氈石頭厝，現在已改鐵皮屋頂。這裡是同學陳X芳、賴X平都住在這裡。

對面這片大草地曾是我們小時候的棒球場。昔日在這裡打棒球的場景還是歷歷在目。

從台2丙線進入屋舍車道，屋旁的竹籬被整平了，周遭也變的乾淨與以前變多了，差一點就不認識了！

有些屋舍也不知道昔日或現在是誰的住家、現在有無人居住！

這些屋舍與昔日不同的是周遭都整理得很清幽、乾乾淨淨。

屋旁的文旦老欉結果累累。這在以前早就被小朋友摘光吃光了！

外柑腳31號屋舍前的水池。

周遭環境相當優美，跟小時候在這裡看到的已經變化很多。

記得這裡是同學陳X標、賴X順住在這裡。剛搬離平水有次騎機車回來下大雨就來這裡同學家住過一晚！

這屋牆在上層還有部分屋牆還是土角砌成現已少見。

右上角土角面有很多細孔就是土角砌牆。這還是外柑里第四鄰鄰長家。

31號前水泥橋過小溪，橋面下有樹蔭好休息。

這以前是同學賴X偉的住家，也是大門緊閉。

以前的小路現在都開車道了。

老樹內有些房舍已崩塌成廢墟。相片中圓形木造窗几還在，小時候經過對這個圓形木造窗几特別有印象。

外柑腳35號。車道往外走就是雙柑公路(北38鄉道)分坑站。

走小車道往「車仔頭」。這是昔日「億山煤礦」運煤的鐵軌道，將生煤運到平水炭窯燒成熟煤。

柑腳驛站。

外柑腳35號是賴x寬同學住家。想不到賴同學在家，當然就不免寒暄一陣子。

同學家旁的玉蘭花正在開花，傳來陣陣的花香。繼續往「車仔頭」。

沿著昔日的運煤輕便路往「車仔頭」。

這裡就是「車仔頭」。這裡以前也住有同學連x文、連x祥、許x花等同學。

離開「車仔頭」續往「泰發煤礦」。

來到外柑腳45號，柑腳分內柑腳與外柑腳，有很多的屋舍平常沒有人在只有在假日才回來。

檳榔樹下曾是這裡唯一的私人診所，柑腳大多從事煤礦工作難免有些小傷，可以得到部分緊急的處理。這裡我們管叫「橋頭」。右續往泰發煤礦。

昔日同學朱x標開的山菜、山產店如今似乎變雞舍。台2丙線開通後出入車輛已少從此北38鄉道，所以過路客變少才歇業！

柑林國小後操場下的屋舍。

後面才出現的「親澤庭園咖啡」及右邊的「嗎哪山莊」。

親澤庭園咖啡假日常有重型機車在此聚集，已成為重機休息站。

蓮霧樹、菜棚內是同學連x雄住家，鄰居說今天不在家！

高踞崩山坑溪與柑腳溪上方的柑腳城與柑林國小。

昔日的菜園已成大片的野薑花國度。

已到達泰發煤礦。

左邊樹叢中的紅磚殘牆是泰發煤礦這裡的小雜貨店也有簡單的理髮店。

這間兩層樓水泥房是同學賴x曉的住家。大門深鎖人去樓空，讓人不勝噓唏！

昔日礦場空地已成野薑花的國度。

泰發炭窯前眺望柑腳城、柑林國小。

泰發炭窯是我小時候與母親「出窯」的地方。窯體被很完整的保留下來，窯體周圍的雨棚及水圳、水池卻已消失不見。

這兩個是每天要出的炭窯，國小、國中時只要是假日就要來與母親「出窯」，那時辛苦現在卻是懷念！

那時候也有幾位同學跟我一樣假日都要來「出窯」。一年間就只有農曆大年初一放假，其餘每天都要「出窯」。

這是窯頂，窯頂已被種樹了！

這座水泥橋從柑腳城頂直下泰發煤礦炭窯區，那時夏天暑假出完窯偶而會與同學在橋下游泳玩水後再回家。

在炭窯區休息一陣後續走車道往「土地公山」再爬上柑腳城威惠廟。

這棵老楓香樹下的深潭也曾是我們小學時的玩水處，記得小六時偶會與同學在午休時翹頭來游泳再悄悄潛回教室。往事只能回味！

過土地公橋，左爬上柑腳城威惠廟右沿柑腳溪放頭還有不少同學的住家。取左往柑腳城威惠廟。

已被改建的「福德廟」。記得以前就是石砌小小土地公廟。

土地公廟旁眺望柑腳城」柑林國小。

眺望泰發煤礦炭窯區。

接上北42鄉道。左往柑腳城威惠廟右往柑腳盤山坑、中坑、下坑，更可越嶺下坪林。取左往威惠廟。

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這是同學楊 X賢住家。以前同學偶會來此聚餐吃山菜、山豬肉，現在少來了！

原是平房現已改建為兩層樓房，這是同學趙X郎住家。同學也曾來此小聚。

這間屋外面畫的有點原住民的風味！

屋外有「雙溪長源社區」景點標示圖及解說。有柑腳阿嬤森巴舞團等等....。

座落在柑腳城長源社區的「威惠廟」主祀「開漳聖王」。威惠廟可說是柑腳城附近一帶包括內柑腳、外柑腳居民的信仰中心。平時面前廣場也是小朋友的玩樂場。

威惠廟前的戲台及牌樓。威惠廟舊廟就在戲台前，記得是在國小時往後移改建新廟。

柑腳城有如被人們遺忘的國度，寧靜的促立在藍天白雲的天空下，四周是群山圍繞流水悠悠，一幅與世無爭的淡泊。此地更是野薑花的國度，不管野溪旁、草地上、田野中或是水圳邊常常是綠色一片，一到開花期，更是由綠轉白，呈現出野薑花故鄉的繁茂景象。

柑腳城的雜貨店兼有中藥店。這是同學林X寬的老家，可惜現在雜貨店也關門歇業了！

記得念國小時這裡也有一間碾米間，大哥大姊上課時偶會從家裡扛著稻米來碾成白米後再扛回家。同學洪X月就住在這排屋舍。

昔日的派出所已成廢墟，大門兩圓柱及圍牆還在。同學催X鈞就住在派出所內的宿舍，他父親就是這裡的警察。他負責派出所早晚的升旗及降旗。

柑林國小大門口前的土地公廟。旁邊這家昔日也是小型的雜貨店，大概只賣些醬油、鹽及糖果之類。

柑林國小昔日有12班學生多達5到6百人，現在只剩十幾位學生接近廢校。旁邊是同學簡X傑的住家。離學校最近的同學，出家門口就進校門口。

學校大門緊閉。這是我在裡面唸書、玩耍六年的母校，真是懷念啊！

操場及走廊空無一人，辦公室前的老榕樹依然健在，真是百年樹人！

圓柱水塔下市同學林X玲老家。現在同學都已四散想見一面都難了！

這條巷子是同學石X雪及呂X華的住家。幾年前這裡熱鬧同學還邀我來吃辦桌，時間一晃又幾年過去了，真不知還能剩幾個幾年！

走階梯下柑腳城，國中叛逆期時曾與同學游X平在此涼亭鬼混。

城腳下的北42鄉道，在馬路未開通前從左邊小路出入，前面是錦城橋。取左下。

跨過崩山坑溪的無名古橋。在還沒唸小學時就曾與母親出入經過此古橋。昔日古橋那頭山壁下有條小水圳，清澈的水流進稻田。那時去雙溪要回下坑，基隆客運坐到橋頭(柑腳站)就走路上來，走累了就在此古橋頭大樹下休息，想來也就是眼前的事卻是相隔四五十年了！

柑腳城下的古橋跨過水流清澈的崩山 坑溪，橋面護欄已經都長出一層青苔，這是昔日進出柑腳城 唯一的正式通道。四圍桂花香的百年老校柑林國小 矗立在崩山 坑溪溪谷崖面上，臨崩山坑溪駁坎已經築起水泥護牆。

過古橋接上北42鄉道，右側田地上方有石砌陰廟，應該是有應公或有應媽廟！小時候上學每天經過，但知道不是土地公廟就不會刻意去靠近只是經過。

這段馬路昔日是進入柑腳城的石舖路，兩邊都是水稻田現在只剩少部分菜園。左側就是崩山坑溪，小時候上學常從此過溪爬上學校後操場。

座落崩山坑溪與柑腳溪上的柑林國小。昔日遠遠就聽到小學生下課的嬉戲吵鬧聲，現在卻是寂靜無聲！

左邊下溪岸邊是柑腳地區唯一的豬灶間(屠宰場)，現也已經廢棄。

田寮4號是同學陳X王住家，也是少有回來！門口坐一位熟悉又陌生的人，國中叛逆時期曾是要幹架的對象，比我大一屆，現在想想真是好笑，從前面走過就不知他對我還有印象否！都有年紀了期盼他安好！

這是當時橋頭生意做的最大一家店，一般雜貨外最重要的是內外柑人家所養的豬隻都經由此家店進宰殺，也是內外柑最大的豬肉供應處，年節時簡直人擠人熱鬧喧囂不已。以前屋瓦厝正店現已改建為水泥樓房，旁邊的倉庫還在，在祥柑大橋未建前有一座古橋直通其倉庫門口因而佔盡地利，在內柑的太發煤礦歇業後此地也走進沉寂蕭條而歸於冷清。

跨過柑腳溪的祥柑橋，改建前的舊橋在右側已崩毀。

橋頭大樟樹下深潭旁溪灘也是小時候的棒球場，暑假總是各村落組隊打棒球，賭資是兩箱黑松汽水！

柑腳溪旁的「橋頭」聚落。

內柑腳橋頭聚落位居柑腳城 與泰發煤礦出入的分點，曾是內柑腳一帶最熱鬧的村落。「橋頭社區」，因較靠近「泰發煤礦」是太發煤礦、柑腳城 (內柑腳)及平水(外柑腳)的中點也是雙柑公路 基隆客運的終點站，故形成較大的社區也是附近居民日常用品的購買地。泰發煤礦開採期間此地有較大型雜貨店、糕餅店、屠宰店、碾米店、製冰店、理髮店、撞球間及小型外科診所等，節慶期間也是熱鬧滾滾人潮絡繹不絕。

左側這排矮屋有許多同學住在這裡，有吳X美、張X月、藍X子、吳X明、林X進、莊X發、林X三、潘X年等同學。

右側則有許X玲、賴X雲等同學。這排昔有柑仔店、理髮店、米店等，現在只剩米店還在賣米。

右側這家昔日的中西藥房還在營業，柑仔店還在，以前還有賣包子、饅頭。

這是小學班花賴X雲的住家。

同學潘X年的住家。

回拍橋頭社區。

這是以前外柑村村長的紅磚屋。

接近「分坑」。左邊有塊「筊白筍」田。昔是還是土石產道時沒有水泥護欄，我買第一部中古腳踏車就曾從這裡栽下旁邊的小溪，結果是車毀人傷，左膝蓋逢了幾針跛腳一段時日。

這裡是介於平水聚落與橋頭社區的「分坑」。這片野薑花園昔日是煤礦分坑的木造事務所，對面則是堆媒場。木造事務所崩毀殆盡已成野薑花的園地。

昔日靠山壁上方有一個卸煤櫃，白色水泥護欄有一座水泥橋叫「柑腳橋」，是大正八年所築，山壁上坎有碑文。以前在卸煤櫃旁有幾棵老榕樹，樹幹伸展出濃蔭遮天。

福德橋跨過柑腳溪往土地公後，對面三合院是同鄉吳X雲的住家。

柑腳溪從屋後流過，有多少的夏天雨天在這段溪裡游泳、釣魚釣蝦！平水這是我童年從小學二年級到國中畢業成長的地方，可說是最好玩的歡樂歲月是在此聚落度過，有歡樂有回憶童年往事盡在此小地方發生，一生中最美好最回憶的家鄉。

平水聚落雲淡風輕平淡如水。右側紅土地昔日是炭窯窯體，前陣子被地主整地剷平。

「平水」是雙溪外柑村的一個小聚落，位於台2丙省道與北38鄉道(雙柑公路 )的分岔點，目前只有約三十戶人家其中半數是在假日才有回來平常都是緊閉門戶。水泥牆加黑色柏油紙板屋頂是一貫的建築(現都改為鐵皮屋頂)，其中都以長源村(內柑腳)的「泰發煤礦」為業，少數兼有田地栽種水稻。

左側草地是童玩許X彬及同學許X津住家，黑毛氈木屋已消失不見，以前最常在這片稻埕上打棒球、玩彈珠等。上方也是同學簡X來的住家。

柑腳溪自平水與土地公後中間穿過，沿柑腳溪兩旁的稻田向兩邊山區慢慢起伏擴散，其間兼有少部分果園及菜園無其他栽種植物，聚落住家緊依雙柑公路兩旁而建長約200公尺。

左邊這間白色平房是平水最好看的屋子。同學林X蜜曾住在此。

左邊第一間是同學簡X燏及簡X華姊弟的住家。旁邊是同鄉的涼水檳榔店。

右邊這排昔日共有六戶，前後是同學林X源住家，第二間就是本人住家，第三間是同學陳X城，最後一間是同學陳X萬住家。昔日是整排的紅磚牆黑毛氈屋頂。

對面石頭厝則是同學白X嬌與陳X松住家。小時侯每天晚間都到陳同學家看電視連續劇，而小小走廊更是我們玩尪仔標、橡皮筋的地方。

故鄉轉了一圈真是五味雜陳，想留下卻已無佇腳處！懷念的故鄉有空再回來吧！