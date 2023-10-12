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兔兔迷看過來！打卡「新店裕隆城」最萌「太極尼尼」 讓你第一眼就著迷

健行筆記／ 健行筆記Sonia Chen

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兔兔迷   看過來 超萌   尼尼2023 D0926  YES ! LIFE 「新店裕隆城」  「太極尼尼」

YES ! LIFE  裕隆城新北市新店區中興路 三段 70 號大坪林捷運站 五號出口 往右走10分鐘

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so cute 「尼尼」兔兔就在新店  快來看嘿

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專程為「尼尼」而來謝謝好友分享  第一眼就著迷了 萌到太犯規

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兔兔  有名字喔它叫做 :  太極尼尼

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知名藝術家黃本蕊創作的10米高巨型兔子「太極尼尼」

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9/28  正式開幕    9/20啟動試營運有空快來看    開幕後人會很多

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營業時間 : 週日~週四  11:00~21:30 週五、週六及假日前一天  11:00~22:00

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巨兔   :  「 尼尼」尼尼在做太極，非常可愛又療癒

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裕隆城 是  全亞洲最大規模的「誠品生活」新北最大的購物百貨 ，我不喜歡逛百貨公司 ，所以不多做著墨喜歡逛街的朋友  自己來玩吧

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沒有表情  溫暖可愛的  兔子「 尼尼」

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心情不好嗎   來看「尼尼」吧

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