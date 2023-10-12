兔兔迷看過來！打卡「新店裕隆城」最萌「太極尼尼」 讓你第一眼就著迷
兔兔迷 看過來 超萌兔 尼尼2023 D0926 YES ! LIFE 「新店裕隆城」 「太極尼尼」
YES ! LIFE 裕隆城新北市新店區中興路 三段 70 號大坪林捷運站 五號出口 往右走10分鐘
so cute 「尼尼」兔兔就在新店 快來看嘿
專程為「尼尼」而來謝謝好友分享 第一眼就著迷了 萌到太犯規
兔兔 有名字喔它叫做 : 「太極尼尼」
知名藝術家黃本蕊創作的10米高巨型兔子「太極尼尼」
9/28 正式開幕 9/20啟動試營運有空快來看 開幕後人會很多
營業時間 : 週日~週四 11:00~21:30 週五、週六及假日前一天 11:00~22:00
巨兔 : 「 尼尼」尼尼在做太極，非常可愛又療癒
裕隆城 是 全亞洲最大規模的「誠品生活」新北最大的購物百貨 ，我不喜歡逛百貨公司 ，所以不多做著墨喜歡逛街的朋友 自己來玩吧
沒有表情 溫暖可愛的 兔子「 尼尼」
心情不好嗎 來看「尼尼」吧
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