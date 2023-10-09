最後秘境步道！日月潭在地生態湖濱散策 靜謐、幽美的隱藏版「月潭段」

環潭公路騎乘一圈約為30 公里，沿途行經四大廟（龍鳳宮、文武廟、玄奘寺、玄光寺）、松柏崙、大竹湖、水蛙頭、土亭仔、青龍山等景點，湖光山色的迷人景緻，有著豐富的原住民文化及自然生態。相形之下，月潭段步道可謂是宋朝女詩人李清照 《聲聲慢》：尋尋覓覓冷冷清清淒淒慘慘戚戚。

河童自創的生態時鐘步道 月灣段在9點鐘至7點鐘位置

月潭彎彎 秘境之最

月潭段步道是河童最後介紹的一條自行車兼登山步道，非常靜謐、幽美卻罕少人跡。在日月潭風景管理處的網頁說明，從向山遊客中心一路到月牙灣，屬於平面步道，月牙灣之後就必須陡上三個坡，再漫步於林間，最後抵達終點（環湖一號隧道口）。

月潭段自行車道 圖片來自日管處

據河童在頭社居遊一年多的觀察，大部分自行車騎士都是不走月牙灣，改以潭南段再接頭社盆地自行車道，以環湖公路接往玄光寺，伊達邵方向。因此，從月牙灣上到（薄山脊觀景亭）被視為畏途。

環湖公路一號隧道口之後的自行車道 標示陡坡 河童拍攝/2022年

河童喜歡登山健行，2022年8月曾首登（頭社山），之後曾從雨社山，北雨社山，到後尖山，延伸稜線到頭社山，再下到（環湖一號隧道口），這條（逐鹿古道），山友稱為（雨後頭縱走），為求搭車方便，大都再走月潭段步道，抵達向山遊客中心。

頭社山步道 危險不好走

前方有登山布條 即是通往頭社山 路徑危險 不建議前往 河童拍攝/2022年

頭社山 頭社主峰， 這原本是 逐鹿古道 之一段， 當時河童從環湖一號隧道口 開始 往上爬， 越爬越不對勁， 整條木棧道已經毀壞， 麻竹倒塌， 荒草迷漫， 已經不是親民的道路。 當時建議 日月潭風景管理處應該好好的整修， 避免山友迷路。

頭社山步道早就沒有人維護 河童拍攝/2022年

後來河童才發現日管處所指13條步道，並沒有包括頭社山步道（河童認為步道應該是官方興建，年久失修，情況跟雨社山，北雨社山的步道木棧毀壞不堪雷同）。所以若沒有河童帶團，千萬不要上頭社山。

頭社基點峰 人造杉林林相優美 河童拍攝/2022年

探索益則坑 再添潭南新步道

不過，先到 頭社山， 岔路口往下 一整排的人造林 非常好走， 折返後 往頭社山主峰， 稜線縱走， 雖然木棧道 壞掉， 登山布條不多， 決定不走回頭路， 繼續走逐鹿古道， 到了 福興宮，往後尖山。據頭社村長蕭先生的說法，福興宮可往益則坑，過了溪谷可走古道朝慈恩塔，等河童去探索後，再行文介紹。

潭南是一塊處女地 現有sup立漿 未來是否有其他非機械動力水上活動 令人期待 河童拍攝/2023年

秘境步道 寄望延伸到頭社盆地

虛線目前是農路 建議可通往頭社盆地

回到主題月潭段步道，生態相當豐富，近來規劃為立漿SUP活動區（潭面不會有遊船經過），並興建水上活動訓練中心，可以觀賞水上美姿，可惜湖岸有一大片林地，未規劃是否為野營區？河童建議，這條日月潭最後秘境步道（日管處日前已針對伊達邵水上自行車道，稱為最後一條）不喜歡先前河童介紹的熱門步道，可以來此健行，除非在（環湖一號隧道口）有接駁車輛，否則必須折返。所以河童仍希望政府單位研商，可以整理頭社的（頂社）以及附近的農路，不必在（環湖一號隧道口）折回，直接從新建的步道或自行車道（這裡路面非常陡）接到頭社盆地。

內文部分來自日月潭風管處網站的介紹。