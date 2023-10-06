等看魚兒上溯洄游！走訪新店溪生態廊道、碧潭堰人工魚道 一步一腳印認識在地

時序漸進入秋，雖說白天的氣溫依舊是居高不下，晚上倒是有比較涼快了！唉，也不曉得是哪根筋不對，總覺得全身倦怠乏力，整天懶懶地攤在椅子上，眼瞇著聽著動漫武動乾坤說書情節，進入虛無.....這樣的日子顯然是太廢了，打起精神找些簡單行程來走走...看到哈利社團張貼的活動，下午2點新店大坪林捷運站1號出口集合，漫步到新店十四張歷史公園-陽光橋-陽光公園-碧潭吊橋-碧潭堰人工魚道-新店捷運站快樂賦歸！全程約4小時，中途可隨時撤退，沿途平坦好走，嗯，就這個了！跟Sandy兩人約在大坪林，準時集合拍團照後，沿著民權路走，淑芬說會在十四張公園等

記得上次體驗輕軌時，淑芬說沿著民權路走會到輕軌十四張站，看來果真不假

新店最古老的土地公廟斯馨祠

過馬路往民生路

劉氏宗祠

上階梯到十四張歷史公園，咦，怎麼不見淑芬小姐？要不call她看看？

以農村穀倉為造型的遊戲塔，位處公園內的土丘之上，公園內有組合鞦韆、滑索、彈跳床、原木攀爬、蹺蹺板、倒水桶、水圳戲水道、水唧筒等遊具....

整體以農村歷史為主題，打造在地特色的遊戲場

不久，淑芬出現了，二話不說，先協助Sandy試滑索，哈哈，這個特別好玩

再來挑戰2層樓高的溜滑梯，淑芬說有點恐怖喔，但還是勇敢的當起領頭羊示範

挺好玩的，先來挑戰1樓高，嗯，有點卡卡

旁邊有學員正在上課，樹木修剪教育訓練

名牌贊助？

google：十四張是新店最早開發的地區之一，新店溪與大坪林圳帶來豐沛的灌溉水源，讓十四張在清代中葉就發展出具規模的聚落，因應捷運環狀線的興建，將新店最古老的土地公廟斯馨祠、劉氏家廟、劉利記公厝等建築移到十四張歷史公園附近，平時做為遊憩場域的十四張歷史公園，在災難來時可臨時充當為避難收容場所

繼續下一站，前往陽光橋

經中山公園

過橋前先來張團照

借哈利免費郊遊社大社團旗幟拍照

過陽光橋

抵達陽光公園，沿著旁邊步道前行

憨憨圓滾滾的薩摩耶犬，維基百科：薩摩耶犬是狐狸犬，雪橇犬家族的一員，原是俄國西伯利亞原住民薩摩耶族培育出的犬種，因看起來永遠在笑的樣子又喜歡親近人，而被稱為「微笑天使」、「笑臉天使」、「雪天使」，除了溫和的個性，薩摩耶犬也以忍耐力跟健壯著稱，原是用來拉雪橇跟看守馴鹿，也曾被西方探險家用來從事極地探險的任務

後面的路不曾走過，淑芬說這行程她都很熟，安啦

溪州部落，溪洲部落的舊部落位處新店溪行水區，2008年大碧潭改造計劃，搬遷至距離原址100公尺外的新地點，新部落從2017年開始興建，直到族人真正入住歷經5年

落羽松還沒變黃

看到碧潭堰人工魚道了，待會還要到對岸

短暫休息，Sandy請吃松子，一顆顆都是她親手剝的，特別的珍貴好吃

新店溪右岸自行車道，繼續碧潭方向

停下來休息時，淑芬順便講解吊橋歷史，碧潭吊橋始建於日據後期昭和12年（1937年），為新店溪東岸通往西岸安坑及中和地區之重要橋樑，2013年8月5日正式公告碧潭吊橋為市定古蹟

碧潭吊橋入口旁的山壁上最高處的碧亭，可品茶、喝咖啡、果汁...有機會來試試

碧潭真的很美啊，走她千遍也不厭倦

到彼岸

往陽光運動園區方向

來到碧潭橋下

旁邊就是新建碧潭堰人工魚道了

全台首見魚道觀察窗，新店碧潭堰保育「看魚兒洄游」，可惜還未完工

步道旁邊模擬著一隻隻紅色魚兒洄游的情境，除了那紅色的魚兒外，上面竟然還有隻栩栩如生的小螃蟹

等堰區場域開放後，就可透過觀察窗看到魚兒溯游了

雖說住新店也有好些年了，還是很多地方都還沒來過，能夠一步一腳印了解到在地特色，超棒的，謝謝導覽解說！也謝謝淑芬、Sandy陪伴

走回碧潭

三隻漂亮的金剛鸚鵡等著最後一趟的放飛

2023碧潭地景藝術節！Hello Kitty 三麗鷗家族可愛現身

兩位同伴跟吉祥物一樣的可愛

再見囉，金剛鸚鵡們

夜色已暗

走到光明街用晚餐

淑芬帶我們試試網路評價高，超人氣的劉漣麵

招牌塔香皮蛋麵，賣相不錯看起來應該好吃，沒甚麼皮蛋味也很順口，可惜麵還有點生...

最後再來碗冰涼的黑糖豆花，整個就是心滿意足

回家囉！淑芬到對面搭車，Sandy搭捷運，剩下我一人，趁著夜色，慢慢走回大坪林站騎上我的腳踏車....