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輕鬆Get登頂成就感！二訪大武崙山 順遊基隆廟口吃美食

健行筆記／ 健行筆記張家瑋

2023/07/30，二訪大武崙山登山健行趣，每逢休假日就想往山裡去，是否各位山友們也是一樣呢?記得大武崙山初次來訪時，當時還不會用離線地圖，來走大武崙山又遇到天氣不好下雨天，所以來訪的人也少，在山上就是找不到基石所在，在砲台遺址繞圈圈不知道幾輪，就在要放棄的時候遇到山友給我們指引才順利找到正確的方向，所以今天舊地重遊來回味一下當時的感受，從宜蘭開車前往車程也不用很久就到抵達目的地。

假日的山腳下的情人湖停車場竟然是停滿的，兩邊的馬路車輛也是停滿滿的，令人意外的爆多的人潮出現，所以我們只好往山頂方向開去，其實車頂上也有一個停車場，名叫大武崙砲台停車場，這邊停的車輛比較少，順利停好車輛我們出發散步去，從這裡走到山頂真的不用10分鐘就登頂大武崙山，會不會太輕鬆有點偷懶的感覺，原本是要從山下走上來的說，從入口階梯上去旁邊的空地就是往大武崙山的山徑，這裡不太明顯很容易就錯過了。

二訪大武崙山輕鬆登頂，大武崙山設有三等三角點基石，編號819，海拔231公尺，這裡的展望非常好，眼前的美景一覽無遺賞心悅目，心情也美麗起來，拍照留念回到砲台遺址逛逛，難得好天氣把上次沒走完的行程補回來，我們經過情人塔繞了最外圈的環山步道，經過老鷹岩最後再到情人湖畔，休息片刻我們原本要走步道回山頂停車場，結果變成踢馬路上去，也有一番風味，出來玩開心就好，下山順便去基隆廟口吃美食，今天一共走了4公里，耗時1小時42分左右含休息，台灣很美，對於喜愛戶外活動的人而言，台灣是寶島有70%是山林，要認識這片土地就是往大自然走去，一步一步去探索，享受美好山林。

09：51，假日的山腳下的情人湖停車場竟然是停滿的，兩邊的馬路車輛也是停滿滿的，令人意外的爆多的人潮出現，所以我們只好往山頂方向開去，其實車頂上也有一個停車場，名叫大武崙砲台停車場，這邊停的車輛比較少

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步道入口，旁邊有公廁可以使用

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09：53，順利停好車輛我們出發散步去，從這裡走到山頂真的不用10分鐘就登頂大武崙山，會不會太鬆有點偷懶的感覺，原本是要從山下走上來的說，從入口階梯上去旁邊的空地就是往大武崙山的山徑，這裡不太明顯很容易就錯過了

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09：54，二訪大武崙山輕鬆登頂，大武崙山設有三等三角點基石，編號819，海拔231公尺

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輕鬆登頂

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這裡的展望非常好，眼前的美景一覽無遺賞心悅目，心情也美麗起來

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下山折返

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拍照留念回到砲台遺址逛逛

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國定古蹟

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我們參觀一下

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營房遺址

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這裡蠻好拍照的d45c56b5d38cf5685c9144e9ed1d2b2f.jpg

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避彈壕

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難得好天氣把上次沒走完的行程補回來

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基隆市地政事務所圖根點

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情人塔

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往環山步道

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往老鷹岩

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情人塔到了，入內參觀

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塔頂可以看到許多地方

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往老鷹岩

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有個基石但無法靠近

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觀景平台風景很好

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我們經過情人塔繞了最外圈的環山步道，經過老鷹岩最後再到情人湖畔

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情人湖吊橋

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全家福

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情人湖景

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環湖步道

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11：11，情人湖火車頭

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情人湖入口處

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休息片刻我們原本要走步道回山頂停車場，結果變成踢馬路上去，也有一番風味，出來玩開心就好

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11：32，下山順便去基隆廟口吃美食，今天一共走了4公里，耗時1小時42分左右含休息

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基隆廟口吃美食

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螃蟹羹

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天婦羅

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到處買到處吃

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泡泡冰

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碳烤

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軌跡圖

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軌跡下載點

大武崙山步道，停車場，砲台遺址，大武崙山，情人塔，老鷹岩，情人湖吊橋，火車頭 - 健行筆記 (biji.co)

步道 基隆 吊橋

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