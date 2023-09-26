輕鬆Get登頂成就感！二訪大武崙山 順遊基隆廟口吃美食

2023/07/30，二訪大武崙山登山健行趣，每逢休假日就想往山裡去，是否各位山友們也是一樣呢?記得大武崙山初次來訪時，當時還不會用離線地圖，來走大武崙山又遇到天氣不好下雨天，所以來訪的人也少，在山上就是找不到基石所在，在砲台遺址繞圈圈不知道幾輪，就在要放棄的時候遇到山友給我們指引才順利找到正確的方向，所以今天舊地重遊來回味一下當時的感受，從宜蘭開車前往車程也不用很久就到抵達目的地。

假日的山腳下的情人湖停車場竟然是停滿的，兩邊的馬路車輛也是停滿滿的，令人意外的爆多的人潮出現，所以我們只好往山頂方向開去，其實車頂上也有一個停車場，名叫大武崙砲台停車場，這邊停的車輛比較少，順利停好車輛我們出發散步去，從這裡走到山頂真的不用10分鐘就登頂大武崙山，會不會太輕鬆有點偷懶的感覺，原本是要從山下走上來的說，從入口階梯上去旁邊的空地就是往大武崙山的山徑，這裡不太明顯很容易就錯過了。

二訪大武崙山輕鬆登頂，大武崙山設有三等三角點基石，編號819，海拔231公尺，這裡的展望非常好，眼前的美景一覽無遺賞心悅目，心情也美麗起來，拍照留念回到砲台遺址逛逛，難得好天氣把上次沒走完的行程補回來，我們經過情人塔繞了最外圈的環山步道，經過老鷹岩最後再到情人湖畔，休息片刻我們原本要走步道回山頂停車場，結果變成踢馬路上去，也有一番風味，出來玩開心就好，下山順便去基隆廟口吃美食，今天一共走了4公里，耗時1小時42分左右含休息，台灣很美，對於喜愛戶外活動的人而言，台灣是寶島有70%是山林，要認識這片土地就是往大自然走去，一步一步去探索，享受美好山林。

09：51，假日的山腳下的情人湖停車場竟然是停滿的，兩邊的馬路車輛也是停滿滿的，令人意外的爆多的人潮出現，所以我們只好往山頂方向開去，其實車頂上也有一個停車場，名叫大武崙砲台停車場，這邊停的車輛比較少

步道入口，旁邊有公廁可以使用

09：53，順利停好車輛我們出發散步去，從這裡走到山頂真的不用10分鐘就登頂大武崙山，會不會太鬆有點偷懶的感覺，原本是要從山下走上來的說，從入口階梯上去旁邊的空地就是往大武崙山的山徑，這裡不太明顯很容易就錯過了

09：54，二訪大武崙山輕鬆登頂，大武崙山設有三等三角點基石，編號819，海拔231公尺

輕鬆登頂

這裡的展望非常好，眼前的美景一覽無遺賞心悅目，心情也美麗起來

下山折返

拍照留念回到砲台遺址逛逛

國定古蹟

我們參觀一下

營房遺址

這裡蠻好拍照的

避彈壕

難得好天氣把上次沒走完的行程補回來

基隆市地政事務所圖根點

情人塔

往環山步道

往老鷹岩

情人塔到了，入內參觀

塔頂可以看到許多地方

往老鷹岩

有個基石但無法靠近

觀景平台風景很好

我們經過情人塔繞了最外圈的環山步道，經過老鷹岩最後再到情人湖畔

情人湖吊橋

全家福

情人湖景

環湖步道

11：11，情人湖火車頭

情人湖入口處

休息片刻我們原本要走步道回山頂停車場，結果變成踢馬路上去，也有一番風味，出來玩開心就好

11：32，下山順便去基隆廟口吃美食，今天一共走了4公里，耗時1小時42分左右含休息

基隆廟口吃美食

螃蟹羹

天婦羅

到處買到處吃

泡泡冰

碳烤

軌跡圖

軌跡下載點

大武崙山步道，停車場，砲台遺址，大武崙山，情人塔，老鷹岩，情人湖吊橋，火車頭 - 健行筆記 (biji.co)