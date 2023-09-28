機緣下的新創路線！十九老街串聯縱走 從鬧區走向寧靜鄉村 再回到熱鬧處

2023.09.09 十九老街縱走（十分老街-九份老街）

這是一條串連十分老街與九份老街的特別路線，難度不高，卻可以走入鄉村與優美的山區步道，還可以閒逛老街。

行走路線：十分車站-十分老街-南山社區-農路-大華車站-野人谷大門前-猴硐中坑古道-福興宮-猴硐柴寮古道-瑞三本礦-猴硐車站-猴硐遊客中心-猴硐國小-小粗坑古道-小粗坑聚落-猴硐小學分班遺址-粗坑山-小粗坑山-九份頌德公園-昇平戲院-九份老街-九份公車站牌

粗坑口山，海拔305公尺，台陽63號基石。小粗坑山，海拔高度485公尺，台陽62號基石。這個路線到目前為止應該沒人走過，因為它並不是什麼經典路線，或是具有歷史、地理的兩地居民生活相連結的古道。選擇來走這路線起源於我每篇旅記都會在＂旅聯網＂提供連結供山友們參考。旅聯網的個別作者們每年會有一個聚會活動，我從第十周年參加後，到今年是第十九周年。每年都會由蕭郎規劃路線，幾年前他便說唯獨十九周年還沒找到具有山名或景點名為十九的，在第十七周年雖然有十七這數字的山名、景點名，大家選擇了十三分山與四分尾山的組合來湊成十七這數字。既然如此以後自然也可參照辦理。

而這種周年聚會活動的數字趣味，自然也不由得會想一想。當然由十分走到九份，路線在怎麼以簡單好走為主，還是一個很長距離的路線。對於每年的聚會活動是以聯絡情感，輕鬆無負擔的路線行走為原則，因此也沒建議大家思考這路線的可行性。不過我自己卻毫無懸念地可以走上一走，並且以相對簡單的路線來規劃，達成從十分走到九份的新創走法。

行車路線（GOOGLE搜尋：龍興宮 十分）：新店出發->北二高汐止接一高->大華交流道（黃色6K）接台62線快速道路->台62線暖暖交流道下右轉暖東峽谷方向（台2丙0K）->台2丙4.5K上高架橋->過基平隧道於基平橋前右轉產道->產道彎繞中進入十分街->於十分街312號的龍興宮旁停車場停車（龍興宮提醒於此停車請自行添香油錢100元）。由住處至此的距離約是37.0公里，35分鐘的車程時間。

06:38 停好車到龍興宮走走看看。

06:40 先按照提醒來添香油錢100元。照相沒注意，錢投入太快只照到一小截。

06:43 原來十分老街天燈祈福的起源來自於龍興宮。

06:43 沿著廟旁的大型天燈飾品旁柏油路走往十分老街與車站。

06:44 前方叉路左與前皆可通往十分車站。去程我取左多繞些路。回程則從前方回來，多認識十分的街道。

06:46 約略3-4分鐘便接上十分老街。此牌樓標示龍安社區。先取右到十分車站。

06:47 時間太早，老街商店未開，十分車站也沒人。

06:50 與十分車站站名合照做紀錄。

06:51 開始今天的十九老街縱走，空蕩蕩的老街。

06:54 於右方巷子轉出。

06:56 到此再轉接右方大橋。

06:57 過橋後取左往南山村（南山社區）。

06:58 建議在此取右上往南山社區，因為我取前按照之前走過的路段，卻發現雜草叢生掩蓋了路徑不好走。

07:01 原本右邊雜草處是可以走的，如今只能走靠溪邊的堤道。

07:02 這樣的狀況還不算糟。

07:08 然後因無路跡，亂闖了一陣，要不是以前走過，還真不知怎麼走出來。所以建議大家還是在06:58處改走純柏油路到南山社區吧。而出來的這百年土地公祠正是指引我闖出來的明燈。

07:11 爬上一處石階便到了右欄杆叉路為淡蘭古道中路的一段番子坑步道，不取，取中間柏油路往南山社區方向。

07:15 在此接大華北平007農路。

07:25 後來爬升一段路，到此改為下坡。

07:26 右叉路標示往寶溪農園，可接乾坑古道不取。

07:37 到了另一處真正為乾坑古道正路的叉路，一樣不取，有興趣者可參考＂2012.08.26 平溪大華：乾坑古道石龜將軍探訪O形＂。

07:42 大約在大華農路2.1K位置的六分福德宮，今天有好幾人在祭拜。

07:45 左，六分農園叉路不取。

07:47 大華車站的指標出現了也就快到了。

07:51 熟悉的大華車站月台引道。先到月台去到此一遊。從十分車站到此花了剛好一小時。若只算從農路開始的時間則為36分鐘。

07:52 大華車站月台的站名標示與往來車站距離。

07:54 看好火車到此的時刻，確定不會遇到火車再往回要走傳統大家過去較常走的紅橋登山口到野人谷

07:57 快速行走才3分鐘便到了登山口。不過看來也是路跡不太優，可能這一兩年因為野人谷瀑布群重新開通，大家改走那裡，導致此處荒廢了。

08:00 堅固安全的紅橋。

08:01 印象深刻啊，過了橋便一路上爬，只有緩或陡之區分而已。

08:11 從青苔與草跡便可知這段路真的少人走了，但步道政府是有維護但又不能推廣，畢竟有一段鐵道要走才能到大華車站，說來是違法的。

08:12 過了這段上爬的竹林段便到了高點。

08:13 改下坡到野人谷大門。

08:15 到了野人谷大門前廣場。從大華車站到此花了21分鐘。

08:16 荒廢的野人谷大門前售票處，但大門可還是有人管理，鎖著禁止進入。

08:20 小休一下，雖有座椅但潮濕不乾淨，決定到新寮亭休息

08:26 遇叉路取右便看到了新寮亭。

08:34 休息過後續行。前方藍色牆取右。

08:37 直行菜園路到底便可看見這石階步道。

08:40 陡上石階步道到此，右方即為通往野人谷瀑布群的叉路，不取，續行石階步道。

08:46 水泥步道走完改為土徑。

08:48 接上產道後，續前行再接另一處步道。

08:49 於此接往三貂嶺瀑布群。

08:53 這一段也是陡上坡，到此取右續行。

09:00 右五分寮山叉路不取，以前也是走過的。取左。

09:05 到了右往三貂嶺瀑布群叉路不取；取前續行往猴硐的中坑古道。不過新的導覽圖已經把中坑古道與柴寮古道合一單稱為柴寮古道了。

09:06 經過枇杷洞瀑布上游的梳子壩。

09:10 到了指標與導覽圖有標示的福興宮叉路。由此到猴硐車站距離為5200公尺。

09:13 從福興宮後，心裡才比較認定古道路線開始了。

09:14 三貂嶺與猴硐這段古道初次走的時候便很喜愛，後來又走了數次，每一次都還是很感覺亮眼，古道景觀多變。

09:17 鋪設的枕木步道可見用心。

09:19 到獅子嘴奇岩叉路前有幾段越嶺的陡上下段，幸好都不長。

09:27 路上這土地公祠，左右便有中與坑二字，便是稱為中坑古道的緣由。

09:29 今天回程因為會搭公車與火車，所以不便穿雨鞋（髒處會很明顯），所以改穿登山鞋，幸好有堆石輔助行走，水淹不過鞋面，涉溪沒問題。

09:36 走在有水流的岩面上，今天沒什麼水，曾經有遇過滿多水流過的狀況。

09:44 又上爬到一高處後往下。

09:48 然後很快又有陡上階梯。

09:55 這阻水讓人好行走的石塊也有印象，而且底下加固了水泥更能阻擋水流。

09:57 小瀑布也很有印象，有消暑的感覺。

10:02 寬廣的土徑，視覺上很是享受。

10:05 往瑞芳垃圾場與三爪子坑山的叉路被清理得很清爽，可惜今天不走；取右續行正路。

10:08 一段陡上階梯後到了獅子嘴奇岩叉路。休息一下，已經一大段路程沒休息了。

10:17 休息過後續行，接下來就輕鬆了，多是下坡與平緩的路徑。

10:24 簡易的木板橋，這一路上滿多的。

10:26 這座木橋也仍印象深刻。

10:28 令人視覺甚為舒爽的土徑啊。

10:28 左上多出了以前沒見過的＂烏塗窟古道＂，旁有標示為＂新北市礦業退休人員交流協會＂所開闢，山徑整理得不錯，有機會再來走走，離線地圖則沒這段。

10:32 柴寮13號民宅，因門牌很久便沒了，都要看以前的旅記才能記得。

10:37 到了另一處獅子嘴奇岩叉路，此處距離猴硐車站1600公尺，不取。取前續行。

10:40 明顯的陡下段，離登山口近了。

10:44 碎裂的水泥步道。

10:48 抵達登山口，接水泥步道。從三貂嶺瀑布群頂端口到此花了1小時43分鐘。

10:48 已看到鐵道涵洞了。

10:49 礦工宿舍。

10:51 滿不錯的步道呢！

10:53 轉進瑞三本礦來看看。

10:53 透過柵門空隙照下坑道內景觀。

10:54 到此一遊照。

10:58 柴寮路民宅，滿喜歡這樣古樸的老屋。

11:00 猴硐車站前的山水美景。

11:07 到了猴硐車站。

11:14 雖然因為今天最高溫攝氏28度C才來走這炎熱不宜的路線，但此刻還是很熱，就到旁邊的冰店吃冰消暑。芒果冰沙160元。

11:24 吃完冰，身體舒服了，也休息夠久，往願景館的方向走往猴硐遊客中心。

11:27 在這裡取直行就能到猴硐遊客中心。

11:30 左隧道與右邊都可走，我就繼續走右邊。

11:32 左邊紅色建物便是猴硐遊客中心。

11:33 什麼時候這裡也立了淡蘭古道的標示柱，真的很用心，都有逐漸增添維護。

11:34 改走前面這甕子潭橋，過橋後取左。

11:37 右往金字碑古道、大粗坑古道不取。續前行。

11:41 路經猴硐國小。

11:44 到了小粗坑古道叉路。取右。小粗坑古道我走過幾次。

11:49 這邊才算是小粗坑古道的登山口。

11:50 這橋仍有印象，能建這樣的橋，表示還滿有在維護的。

11:54 非常明顯的陡上石階步道。

11:56 路上叉路有個土地公祠。有標示日本時代昭和八年（西年1933年）。

11:58 再前行仍陡上，崎嶇的石頭堆路。

12:00 持續的陡上也是印象深刻。要走今天路線時便已認定小粗坑古道將是最後的魔王關卡。

12:09 地上那兩塊石板可見人為維護的痕跡。

12:11 陡上到此為小粗坑聚落，左為猴硐國小分班遺址。

12:13 先到右邊看看，是個保存得不錯的石頭屋，也許仍有人住吧，不然很難保持得這麼好。

12:15 再回到叉路往左，指標上標示的是展望點，大錯特錯，重要的是有猴硐國小分班遺址。因為看到展望點並沒想到要走這路跡可能會不好的路徑，但看時間充裕，才決定一走，這才發現是猴硐國小分班遺址的地方。這時想說以前沒走過，其實是走過的。

12:15 猴硐國小分班遺址的區塊到了。

12:17 還有路走就繼續吧。

12:18 有個土地公祠但內已無土地公像。

12:21 看到這景，我突然有印象，好像走過這裡。觀景台與粗坑山的台陽基石。

12:21 粗坑口山，海拔305公尺，台陽63號基石。

12:22 再前行的觀景點確實很棒可以看到這優美的山下風景。

12:24 再回來與粗坑口山標示合照到此一遊。

12:26 回程才走十幾公尺便看到左上有清理得還不錯的山徑，因無標示便不節外生枝，原路回去。寫旅記的時候複習才發現左上這山徑我有走過，是捷徑與小粗坑古道互通。但沒走過小粗坑古道全段者不建議走這裡，因為就是一般山徑而已。

12:28 回到12:11叉路後續陡上走小粗坑古道。

12:31 沒錯，陡上沒跟你客氣。

12:39 這段路上仍有些聚落遺跡，上到這高點右邊是山神廟。

12:40 山神廟後仍繼續上爬。

12:42 這裡還有欄杆維護，雖然很破舊了。

12:43 這裡便是12:26提到的叉路過來處，以過去的經驗若直接走需花10分鐘，如今走古道正路則是花了17分鐘。

12:44 路上又有一處可以看到山下美景，真棒啊。

12:50 繼續陡上坡，總算到了古道最高點，再往前便都下坡了。右邊是小粗坑山叉路，先取之，這段則還得上爬，標示距離110公尺。

12:51 到了小粗坑山，才1分鐘這麼快應該不到110公尺。右前那縫隙可通往大粗坑山，可能沒什麼人走就被大自然收回了。

12:52 小粗坑山，海拔高度485公尺，台陽62號基石。

12:53 一樣自拍到此一遊。

12:53 小粗坑山頂上視野很棒，可看到基隆山、無耳茶壺山與深澳漁港，山海美景。

12:55 原路回到叉路續行，這椅子很有需要，不管哪個方向到此都得陡上一段，但我想到頌德公園再休息。

12:57 改為一路陡下，步道維護得很不錯。

13:01 繼續陡下坡也繼續看風景。

13:08 陡下到一涼亭。

13:08 左下與前方都往頌德公園，只是到的點是頌德公園的左右邊而已。取左下走傳統路段。

13:11 再一段陡下後便到了頌德公園，取右。

13:12 頌德公園。好大的陽光怎麼還是沒亭子？幸好頌德碑夠高，有影子可遮陽，還不錯。

13:25 休息夠了離開。右上便是13:08提到的前方叉路過來處。提供一下資訊。往九份老街前行。

13:27 輕便路與基山街叉路。都走過，這次往基山街，街道景觀較優。

13:31 金山岩廟觀賞深澳漁港，是很棒的觀景點。

13:34 基山街擁擠的人潮。

13:36 走豎崎街要到輕便路的昇平戲院到此一遊。照照網路很有名的阿妹茶樓。

13:39 昇平戲院在整修。反正也只是要自拍合照到此一遊而已。

13:50 之後再走別條巷子回基山街，跟著人潮慢行到九份著名的路口，自拍表示到了九份老街。

13:50 為了好的名稱畫面，不拍人潮，提高鏡頭。7-11真是聰明，怎麼照都避不開。

13:54 往金瓜石的方向走到公車站牌處搭車要到瑞芳車站。注意搭車人潮很多包括觀光遊覽車也在這候車處搭，一定要問服務人員才能避免烏龍排隊。我就是有問才知道，原來排隊搭往瑞芳的不多，可以排得很前面。今天的路線十九老街縱走也到此結束，剩下便是搭車回十分車站停車處了。

14:12 在13:57公車來了，真好，才等3分鐘，然後在此時到瑞芳車站。

14:24 因為下一班次往菁桐的平溪線列車是15:00，便走到老街來吃簡單午餐，赤肉羹55元、炒米粉35元。

15:31 回到十分車站，擁擠的下車人潮。老街也萬頭鑽動、熱鬧不已，我就不逛了，直接回停車處開車回家。

GARMIN eTrex 32x GPS記錄的行走軌跡。

行走軌跡GPX檔下載

參考路程時間（海拔高度為本人GPS的紀錄，所列時間為不含休息的時間）：

停車處，龍興宮，h182m. .4分. .十分車站，h186m. .14分. .百年土地公祠，h187m. .2分. .番子坑步道、南山社區叉路，h199m. .24分. .乾坑古道叉路，h213m. .4分. .六分福德宮，h216m. .9分. .大華車站，h163m. .4分. .野人谷叉路，h166m. .17分. .野人谷大門，h231m. .7分. .新寮亭，h235m. .6分. .野人谷瀑布群叉路，h264m. .19分. .五分寮山叉路，h326m. .4分. .三貂嶺瀑布群叉路，h301m. .4分. .福興宮，h309m. .50分. .三爪子坑山叉路，h374m. .2分. .獅子嘴奇岩叉路，h397m. .10分. .烏塗窟古道叉路，h274m. .7分. .獅子嘴奇岩、猴硐車站叉路，h242m. .10分. .柴寮古道登山口，h129m. .4分. .瑞三本礦，h127m. .11分. .猴硐車站，h120m. .8分. .猴硐遊客中心，h115m. .3分. .金字碑古道叉路，h113m. .4分. .猴硐國小，h109m. .3分. .小粗坑古道叉路，h110m. .11分. .昭和八年土地公祠，h205m. .14分. .猴硐國小分班遺址叉路，h312m. .0分. .猴硐國小分班遺址，h313m. .2分. .土地公祠，h321m. .2分. .粗坑口山，台陽63號基石，h327m. .0分. .觀景點，h323m. .13分. .山神廟，h403m. .10分. .小粗坑山叉路，h484m. .1分. .小粗坑山，台陽62號基石，h494m. .16分. .頌德公園，h305m. .11分. .昇平戲院，h306m. .10分. .九份公車站牌，h335m 行走時間不含休息花了320分鐘，也就是5小時20分鐘。走了19.3公里。總升降高度（上坡/下坡）：1012/859m。海拔高度最大值/最小值：495/107m。含休息、拍照與逗留共花了7小時13分鐘。建議準備8.0個小時來走。

這路線距離雖長難度卻也不高，而且路經的自然山徑與鄉間道路，讓我想起了上週去日本旅遊所走的京都一周步道（類似台北大縱走）也大略像今天這樣的路線，從熱鬧處走向寧靜的鄉村、山區，再回到熱鬧處。若是外國人來走這路線，他們一定也會驚奇於十分老街這熱鬧著名的地方可以透過鄉間道路走入風景優美的山徑，然後又抵達另一處著名的九份老街。這路線雖是機緣才想出來的，我卻滿喜歡的。

行走軌跡圖