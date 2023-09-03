山徑崎嶇難行！ 桃園復興高遶溪古圳步道、新柑坪山、牛背岩環狀縱走

一、桃園復興高遶溪古圳步道、新柑坪山、牛背岩環狀縱走Youtube影片:https://www.youtube.com/watch?v=RDihoWZ4Qow&ab_channel=%E5%A7%A8%E5%A9%86%E8%B6%B4%E8%B6%B4%E8%B5%B0

二、桃園復興高遶溪古圳步道、新柑坪山、牛背岩環狀縱走gpx:(高遶吊橋至喜龍道路，山徑難行，慎入)https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=2270773

高遶溪古圳步道位於桃園復興鄉

步道入口就位在羅馬公路天空咖啡餐廳旁

今天來到桃園復興鄉高遶原先預計從高遶溪古圳步道入口起走途經高遶溪古圳步道、高遶天空吊橋接著往上攀登谷倉角、新柑坪山、柑坪山再下山銜接喜龍道路返回羅馬公路可惜山路崎嶇，耗時太多只好捨去前往柑坪山，改走牛背岩下山

高遶溪古圳步道就是沿著高遶溪一路迂迴前進所以橋樑相當多高遶溪水流充沛，但並不湍急溪谷上滿佈石頭溪床上也形成許多小水灘溪水清澈，還能看見成群苦花魚悠游在溪水中

行經具有泰雅族色彩的紅色繩索吊橋吊橋全長21公尺，行走時踩在粗壯的繩索上還會左右搖晃，走起來有點刺激

高遶溪古圳步道早期是泰雅族人狩獵及出草祭儀的山徑到清朝時期成為原住民與漢人共用之交通山徑走道在日據時代成為治理前山蕃界的要道及飲用水的路徑步道全長約1050公尺沿路風景非常漂亮，溪水潺潺，走起來非常輕鬆好走

高遶溪古圳步道原可直通石門、頭寮、龍潭、大溪民國50年代興建石門水庫後淹沒了後段路徑目前高遶溪古圳步道只剩下前半段的路徑而此段部分步道沿著高遶溪經過重新整理修建後成為觀光休閒的健走步道

約走了30幾分鐘後抵達高遶溪古圳步道終點

終點不遠處有興建公廁，可供遊客使用

離開高遶溪古圳步道沿著羅馬公路走到公車圓山站

經過圓山商店後左轉進入巷弄的產業道路沿著產業道路走到底即可抵達高遶天空吊橋

抵達高遶天空吊橋

高遶天空吊橋主要連接石門水庫石秀灣兩岸

站在吊橋上可以觀賞俯瞰石秀灣的湖光山色

離開高遶天空吊橋再往前可見到一戶民宅取右行，往下約走幾分鐘後可抵達石秀灣秘境

在此處可見到大片的石門水庫湖面目前石門水庫幾乎滿水位整片的湖光山色真的非常漂亮

離開石秀灣秘境往回走回到高遶天空吊橋前方的民宅取左上，準備上山攀登高遶路線前往谷倉角

來到高遶與腰遶的岔路口

取高遶路線往上路徑雖較遠較難攀爬，但較安全腰遶路線雖較短，但較危險腰遶的下方就是石門水庫的湖面許多地方較無立足點一不小心可能就掉進石門水庫裡了

高遶路線就是攀登往上翻過山頭再從山頭另一邊陡下銜接腰遶路線(原先的路徑)

下來銜接腰遶路線(原先的路徑)，繼續往前

穿過溪底，往谷倉角方向前進

腰遶路線沒有開鑿立足點走起來真的有些危險

沿途依然能見到谷倉角灌溉水道的遺跡(走在渠道的駁坎上，渠道內雜草叢生))

日據時期日人谷倉角開山鑿渠2.3公里引溪水灌溉新柑坪農田谷倉角灌溉水道成為日據時代遺留下來的歷史遺跡可能為了紀念日人谷倉角對水利的貢獻此處被登山客取名為谷倉角谷倉角海拔250公尺，四周被樹林環繞無展望

離開谷倉角後繼續往前，準備前往新柑坪山

腰繞夾灣的湖面後，來到較高處的溪底

原以為是過溪往上結果參照下載的路徑竟然要溯溪而上，才能銜接往上的山路還好此趟穿雨鞋出來爬山否則溯溪而上，鞋襪一定全濕

溯溪將近百公尺後，終於找到往上的山路沿著山路繼續往上攀登

從高遶天空吊橋之後起登許多路徑幾乎都是硬開闢出來的由於山峰與山峰之間並不相連幾乎無法沿著稜線或遶腰而走所以路徑大都是陡上再陡下高遶上去，再高遶下來陡坡的坡度都非常的陡不管爬坡或下坡都非常難走

抵達335峰

離開335峰，繼續往前此時天空變得昏暗起來開始飄起雨來了過了幾分鐘後雨勢越下越大不得已只好穿起雨衣，繼續趕路

雨下了十幾分鐘後終於停了穿雨衣在崎嶇的山路上真的很不好走不時會被兩旁的樹枝、藤蔓勾到雨衣脫下來後，發現被勾破好幾個破洞

抵達六星級觀景台站在觀景石頭上可以遠眺對面大溪、復興的群山同時可以俯瞰下方的石門水庫湖面風光

離開六星級觀景台繼續往前，準備前往新柑坪山山路依舊是崎嶇難走從觀景台往新柑坪山的山路一路陡上

約走了20幾分鐘後抵達新柑坪山新柑坪山海拔467公尺山頂有一顆總督府圖根補點基石

離開新柑坪山準備前往柑坪山山路依舊是崎嶇難走山徑開始一路陡下

接下來的路徑又變成陡上的山路高遶上去即將抵達420峰

抵達420峰

離開420峰，繼續往前來到前往柑坪山與牛背岩的岔路口

此時已經是下午三點半了再前往柑坪山再下來可能天色已晚能不能在天黑前走下山難以預料所以決定走捷徑前往牛背岩再從牛背岩那邊的山路下山銜接喜龍道路

途經山徑上的鴨腱藤鴨腱藤是台灣最大的豆科植物此處海拔標高430公尺

離開山徑上的鴨腱藤，繼續往前

前方的大石塊即是牛背岩

可惜此處無路可過，只好回頭找路往下切再拉繩攀爬上去

下切到底後則是往上的陡坡往上的路徑非常陡，石頭非常滑必須拉繩垂直而上，才能爬上去此處也是攀登到牛背岩最難爬的部分

終於攀爬到稜線上來接著往上前往牛背岩

抵達牛背岩牛背岩海拔高度約400公尺，無基石爬上牛背岩有非常好的展望與視野

離開牛背岩，繼續趕路下山

途經屏風岩此處海拔高度約380公尺

離開屏風岩，繼續趕路下山

終於趕在天黑前下山，銜接產業道路

走出產業道路，銜接喜龍道路

沿著喜龍道路準備走回高遶溪古圳步道的停車場

回到停車場

桃園復興鄉高遶溪古圳步道、新柑坪山、牛背岩環狀縱走登山及交通資訊:

1、高遶天空吊橋經谷倉角、新柑坪山、牛背岩至喜龍道路，山徑崎嶇難行，久未維護，部分路段已荒蕪，雜草叢生，難以辨識路徑，慎入，以免迷路或發生危險。

2、原先預計從高遶溪古圳步道入口起走，途經高遶溪古圳步道、高遶天空吊橋，接著往上攀登谷倉角、新柑坪山、柑坪山，再下山銜接喜龍道路返回羅馬公路，可惜山路崎嶇難走，耗時太多，只好捨去前往柑山，改走牛背岩下山。

3、高遶溪古圳步道位於桃園復興鄉，步道入口就位在羅馬公路天空咖啡餐廳旁，步道全長約1050公尺。

4、高遶天空吊橋主要連接石門水庫石秀灣兩岸，站在吊橋上可以觀賞俯瞰石秀灣的湖光山色。

5、新柑坪山海拔467公尺，山頂有一顆總督府圖根補點基石。

6、牛背岩海拔高度約400公尺，無基石，爬上牛背岩有非常好的展望與視野。

7、交通資訊: 大眾運輸: 從大溪總站搭乘桃客5109(大溪-西浪)，至「本生橋站」下車，即可抵達高遶溪古圳步道入口。