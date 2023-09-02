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無敵海景映入眼簾！ 俯瞰豆腐岩、遠眺基隆嶼、走過基隆望幽谷 來一趟八斗子輕鬆行

健行筆記／ 健行筆記姨婆趴趴走

一、基隆望幽谷、潮境公園、八斗子輕鬆行Youtube影片:https://www.youtube.com/watch?v=vbtA775ZmJI&ab_channel=%E5%A7%A8%E5%A9%86%E8%B6%B4%E8%B6%B4%E8%B5%B0

二、基隆望幽谷、潮境公園、八斗子輕鬆行gpx:https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=2235951

今天搭車來到基隆八斗子海科館

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預計從海科館停車場出發前往望幽谷登山口望幽谷登山口位在八斗子漁港油庫的斜後方步行約20幾分鐘即能抵達

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抵達望幽谷登山口

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此趟預計沿著望幽谷步道前往望幽谷、瞭望台、80高地、101高地再下切下來前往鸚鵡螺廣場、復育公園、潮境公園爬山、觀浪、看海、賞景、拍照之後經過平浪橋、望海巷漁港觀景橋前往八斗子車站搭乘火車返回台北

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沿著望幽谷步道往上

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基隆嶼及無敵海景隨之映入眼簾

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下方整片平坦的石頭橫躺在海岸邊猶如一片被煎過的牛排，因此又被稱為牛排石

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觀賞完海景，回頭繼續沿著步道往上不久就能抵達步道旁的碉堡旁邊可以攀爬到碉堡上面觀景碉堡上面展望與視野非常好

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離開碉堡，繼續往上攀登途經一座像女王頭像的小山丘

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來到前往上方瞭望台的岔路取右上前往山頂的瞭望台

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瞭望台展望與視野非常的好

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離開瞭望台繼續往望幽谷方向前進

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望幽谷步道大部分都無樹林遮蔭前來要特別留意防曬

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來到谷底的「望幽平台」俯瞰海蝕平台和豆腐岩、遠眺基隆嶼海天一色美景令人流連忘返

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「望幽平台」後方則是「望幽谷」腹地不大，因景色優美許多人來此望幽後也忘了憂愁因此也被稱作「忘憂谷」

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離開「望幽谷」沿著白色階梯往上準備前往鸚鵡螺廣場、復育公園及潮境公園

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白色階梯的上方為65高地也是望幽谷步道另一處的入口

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離開65高地，繼續前行

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抵達80高地

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離開80高地，繼續前行

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來到101高地

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能見度清晰時，站在101高地還能眺望看見基隆北方花瓶嶼、棉花嶼、彭佳嶼三島

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從101高地準備下切下山前往山下的鸚鵡螺廣場、復育公園、潮境公園

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終於下山來到潮境公園這邊的步道登山口

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往前走很快就抵達鸚鵡螺廣場映入眼簾則是鸚鵡螺造型的溜滑梯以及潮境鸚鵡螺潮市集

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再往前則進入環保復育公園公園內有飛天掃帚裝置藝術

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巨石及紅木相框拍照時可將基隆嶼納入相框內

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離開紅木相框沿著臨海步道環繞一圈，順道觀浪、看海、賞景

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離開環保復育公園往前準備前往潮境公園

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潮境公園主要有入口魚群雕塑、寄居蟹廣場觀海平台、沿海步道等公園旁則是潮境智能海洋館

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潮境公園旁的海灣常常會進行許多水上活動諸如浮潛、獨木舟、立槳、划船等

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潮境公園擁有獨特的岩層結構及崎嶇的海岸

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寬闊的觀海平台，風浪稍大時海浪不時拍打岸邊，浪高常常高達數公尺也是觀浪的好地方

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從潮境公園可以遠眺對面的九份、金瓜石、基隆山以及對面高聳的群山及海灣風光

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離開潮境公園

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沿著平浪橋，準備前往八斗子車站

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平浪橋右側下方則是長潭里漁港

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來到望海巷漁港行走在望海巷漁港觀景橋上橫過漁港，直接可連通八斗子車站

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望海巷海灣許多人在玩SUP立槳海灘邊也有人在浮潛、戲水

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穿過馬路(北部濱海公路)爬上階梯即可抵達八斗子車站

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抵達八斗子車站，準備等火車到來

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在八斗子車站等了二十幾分鐘火車終於進站了

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八斗子車站再往前則可前往深澳乘騎鐵道自行車

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等會搭乘火車準備到瑞芳轉搭965公車回台北

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望幽谷、潮境公園、八斗子車站連線輕鬆行交通及旅遊資訊:1、此行程從海科館停車場出發，沿著望幽谷步道，前往望幽谷、瞭望台、80高地、101高地，再下切下來前往鸚鵡螺廣場、復育公園、潮境公園，之後經過平浪橋、望海巷漁港觀景橋，前往八斗子車站搭乘火車返回台北。 2、交通資訊: 大眾運輸：可利用火車或公車轉乘抵達 。火車:  瑞芳火車站 – 轉搭深澳線 – 海科館站下車。 火車:  基隆車站 – 轉搭基隆市公車103 –海科館/碧水巷站下車。 公車: 2088公車 由市府轉運站出發 –海科館站下車。 公車: 1579公車 由捷運圓山站出發 –海科館站下車。

公園 步道 基隆

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