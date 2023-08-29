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輕鬆解鎖無敵海景！花蓮絕美「大石鼻山步道」 真實呈現海天一色的景緻

健行筆記／ 健行筆記Gina Szutu

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大石鼻山  位在花蓮縣豐濱鄉磯崎海濱遊憩區南端，為一突出海岸線的小山，由於地貌多為巨大岩塊，突出海岸的地理位置似「鼻」、山形似龜背，因此稱謂「大石鼻山」或「龜庵山」。

原文出處：探索東海岸東海岸國家風景區在此依山勢建置了大石鼻山步道全長750公尺，兩端皆有入口，以木棧階、石板、石板階為主步道沿途有里程碑、涼亭，登頂後除了可以眺望台11公路、磯崎海灣還能360度欣賞蔚藍太平洋的海景風光

大石鼻山步道 相簿

我們這樣玩：

【花蓮豐濱】藍天碧海。大石鼻山步道

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14:43 台11線就能方便停車，步道口前有洗手間，還有裝置藝術。

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14:45 步道口的導覽說明

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14:47 循著木棧階梯往上，天氣炎熱，不撐傘，就算距離不長也能曬暈。

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14:49 第一座涼亭

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14:50 右側即為太平洋。看看海～真的很療癒

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14:51 步道有平緩處，也有陡上

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14:52 第二處涼亭

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15:02  輕鬆步行就能欣賞無敵海景。

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15:04  步道300公尺的距離點

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15:05  石階路

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15:05 另一側的磯崎海灣

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15:10 一段攀爬

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15:11 站上制高點，可惜被周邊的植被擋住了視野。且尖凸的地形，不利多人站立

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15:25 接著從一側下山

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15:25 400公尺距離點。

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15:36 600 公尺距離點。

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15:37 下山的出口即為磯崎海濱遊憩區

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上一次來訪的時候，聽聞大石鼻山有絕佳無敵海景，專程而來，卻在整修這回大石鼻山入選了花蓮絕美步道之一，也讓我們順勢再來走一趟走一O型圈約1小時的時間，大海與藍天海天一色的景致公路旁起伏的山稜線，磯崎遊憩區的月型海灣，美景盡收不過，依山勢建造的木棧階梯，沒有遮蔽，若逢夏天除了要做好防曬外，也要多補充水分

花蓮縣豐濱鄉磯崎村

原文出處: 城市漫遊。 gina

步道 吊橋 美景

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