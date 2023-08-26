楓林步道好視野！ 花蓮入門級「撒固兒步道」 10分鐘抵達瀑布 池水清澈見底超沁涼

撒固兒步道，位在花蓮近郊， 步道以 泥土路、階梯 為主，全長1.35K 環繞一圈約1-1.5小時以內步道入口設置了不小的停車場， 步道平緩好走， 有林蔭，步道盡頭有撒固兒瀑布高約18公尺 的瀑布， 流入 下方的池水清澈見底 ，來的這天才10點多， 就有不少停車， 花蓮市近郊就有森林味十足的步道及沁涼瀑布， 令人羨慕。 撒固兒步道、撒固兒瀑布 相簿

09:40 在前往撒固兒步道時， 先繞到楓林步道發現步道一路都是柏油路， 加上沿途遮蔽不佳， 於是決定直接開車到觀景台

09:41 觀景台的視野極佳， 可俯瞰綠油油的稻田及花蓮市區， 相當賞心悅目。

09:42 雖然沒走步道， 就在觀景台前的木棧道拍影留念。 不過， 雖然景觀甚佳， 但黑蚊子無敵多， 不敢久留， 完成絕美步道速速離開。

10:22 驅車來到撒固兒步道， 停好車， 步道入口拍張照。

10:23 跨越木橋。

10:25 步道分左右兩線， 我們走O型一圈， 右去左回。

10:34 步道0.5k的距離樁

10:37 平緩的階梯， 也有大面積的綠蔭，

10:39 走著走著 就來到盡頭，

10:43 從平台處就能感受沁涼的瀑布， 眼下還有不少遊客在戲水

10:44 平台處 範圍雖不大，還算安全

10:39 若要下到瀑布區， 則要退回步道階梯旁的小徑才能進入

10:57 從上而下的飛瀑超清涼， 我們找了周邊安全的石頭上盡情拍照。

11:03 隨後也換上拖鞋， 踏進涼意十足的水裡

11:09 玩拍了好一會， 繼續往另一側下山。

11:19 步道1.0K 距離樁

11:22 步道雖有上下， 但平易近人。

11:25 導覽圖上的觀景台， 卻很迷你。

11:25 可以遠眺花蓮市區

11:26 還在樹樹梢間， 發現小獼猴

11:32 回到停車處。

11:40 撒固兒步道與佐倉步道緊鄰， 全長近4.0K 礙於時間， 下回有機會再來。

11:43 佐倉步道旁的建築則為 台泥晶山礦區 ~ 挖礦場的遺址 台泥於晶山礦區開採大理石，作為水泥原料，1956年至1995年為採礦高峰期，1995年之後即終止採礦作業

12:14 前往下一站剛好經過慶豐麵店， 也是網路上評價頗高的一家美食店。

12:14 櫥窗架上擺滿了取多令人垂涎的滷味，

12:14 來訪的遊客， 先點好餐後在一旁等候， 待店家確認裡面用餐區有座位才能進入這裡需要等候一段時間....

12:14 推薦的扁食， 才12點多竟然已完售， 只能點 肉片麵/乾， 湯各一碗， 小菜則點了煙燻豬頭皮， 涼拌豬肝， 豆干...不得不說， 慶豐的滷味真的是一大亮點。

13:11 即使需要等候，排隊的人還是絡繹不絕， 幸好~翻桌率快。

第一次造訪位在花蓮市小丘陵上的 撒固兒步道、撒固兒瀑布， 相當平易近人很適合闔家同遊。 需要等候的美味好食， 果然沒有讓人失望。 缺點是: 周邊停車不易.能一直作開心且喜歡的事是幸福的， 妳的快樂自在除了自己還有誰會關心 ^.^

文章出處: 城市漫遊。gina