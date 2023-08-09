絕美「抹茶冰淇淋山」！ 網美打卡熱點「渭水之丘+ 抹茶山」 零死角美景讓人欲罷不能

抹茶山 : 美翻上帝打翻了抹茶 、晴天限定版、 解鎖抹茶山 「臺灣の抹茶冰淇淋山」 沒來過 抹茶山、別說你吃過抹茶冰淇淋

我喜歡ˇ的歌 : Here Comes the Sun

抹茶奶綠風味 XDD抹茶控看過來 !! 比抹茶更抹茶包場啦

ig 網美打卡熱點 : 渭水之丘 + 抹茶山

蘭陽五大名山之一，分別為鶯子嶺山、三角崙山、烘爐地山、大礁溪山、阿玉山「宜蘭聖稜線」: 蘭陽平原的天際線

叔叔有練過， 小朋友不要學

大暑也能透沁涼到山上吹天然冷氣 喝抹茶 涼啦

抹茶山 絕美 : 「臺灣の抹茶冰淇淋山」 北攀 2023 D0723 烘聖縱走 渭水之丘- 烘爐地山-神武英靈紀念碑-聖母山莊-三角崙山

共 14.24 公里 / 9 小時 20 分鐘高度上升 453 公尺 / 高度下降 1274 公尺 / 最高海拔 1159 公尺

生命中有一些緣份， 錯過了就是錯過 太多未知的焦慮， 都是自找的我們都不是預言家，「你所擔心的事，90%都不會發生」

360度、 零死角、欲罷不能的美景 : 渭水之丘

宜蘭 ig 打卡熱點 : 鷹尖石 2.0出發前，先帶大家來拍幾張 ig 網美照 建築延伸而出的懸空平台可以俯瞰蘭陽平原，遠望宜蘭河、冬山河、蘭陽溪

烘聖縱走 : 顧名思義 從 礁溪鄉與烏來交界的烘爐地山縱走聖母山莊囊括 2處 ig 網美熱點 : 渭水之丘 與 抹茶山

烘爐地山 從 櫻花陵園 起登 水泥路盡頭的三叉路有一條小徑，走到底，就是 渭水之丘我們隨便坐 就是網帥一枚

龜山島 與 山海美景 一路相伴 超美山景 視野極好 保證出乎意料 晴天限定版

這個背影很可以史上最强「背影殺手」這裡是斜的！因為地勢高風勢大，拍照千萬要小心

櫻花陵園 - 烘爐地山 - 桶後溪源頭 - 類百岳草原坡 - 聖母山莊 - 三角崙山 (小百岳) - 五峰旗登山口.

這個「烘爐地山」 跟 新北市中和區「天上山」南勢角山的烘爐地登山步道是不一樣的， 很容易讓人混淆南勢角山是小百岳 ，烘聖縱走的「烘爐地山」並不是小百岳，連 領隊都搞錯，很抱歉嘿 !!

「烘爐地山」雖然位於 礁溪鄉與烏來的交界處 卻是從宜蘭起登 宜蘭人很崩潰 「一年 365 天 有 300天下雨」 想喝抹茶 只能夏天夏天稜線很熱 不用你說我也知道

防曬裝備 :大盤帽 扇子 輕量小折傘每人建議備水量 : 3000 - 3500 cc 或 保礦力水 梅子 鹽巴 適時補充

「烘爐地山」土石路徑很清楚登山口海拔大約 800 公尺 烘爐地山海拔 1166 公尺 爬升 366 公尺初開始是土石路 順勢上坡 抵達三岔路口 丟包輕裝順走 進入雜樹林 登頂前200公尺是陡上的芒草坡

09:03 登山口起登 09:42 烘爐地山 抵達

烘爐地山是雪山山脈主稜，位於宜蘭縣礁溪鄉與新北市烏來區交界，海拔1,166公尺，與阿玉山、大礁溪山、三角崙山、鶯仔嶺並列為蘭陽五大名山。 烘爐地山是桶後溪與得子口溪的源頭https://hiking.biji.co/index.php?q=news&act=info&id=11685找到自己 2010.09.22 來爬的烘爐地山

烘爐地山 唯一擁有一等三角點的蘭陽名山.

山頂有絕美的展望 東望海上龜山島 .

眼睛ㄅ亮ㄅ亮的草叢樹枝上有一隻 「 喇牙」

烘爐地山 原路下切到雜木林前 左側有一小路徑可前往 神武英靈紀念碑憑弔英靈 魯地圖上已有顯示

幾年前國軍UH-60M的黑鷹直昇機在新北、宜蘭交界處烘爐地山區失事國軍為了清理飛機殘骸開闢新的便道， 而後更在此地設立「神武英靈紀念碑」憑弔英靈，「神武英靈紀念碑」: 已亥年 丙子月 甲辰日 國軍UH-60M 失事於 2020年1月2日

「神武英靈紀念碑」與 烘爐地山與聖母山莊岔路口 很近可以走一個小 O 型回到岔路口

岔路口 取左 進入雜木林芒草堆中夾雜一些有刺植物 請準備手套 .

山路緊靠山坡 偶有崩塌 濕滑 泥濘芒草路徑有些混亂 小徑腳踏的空間很狹窄 這一段路不是很好走 且 這裡是鞍部 中間是一個凹谷受地形影響很容易起霧 芒草也很密 不小心會失去方向

朦朧中一片氤氳 在白茫茫之間 心有些沉甸甸難道真與抹茶無緣嗎 ?

啊哈 就是要若隱若現 半透明的視覺才會吸引你的眼球啊

霧 一陣一陣 時而矇矓 時而開闊龜山島 在跟你玩捉迷藏似的

霧 很神奇 一波一波隨風飄 恣意翻滾眼前景色隨山嵐幻化千變 增添了無窮的魅力

全程遮陽處非常少 萬里無雲一片晴空 那肯定會很曬

倘若碰上大霧，那可是什麼都看不到囉！

隨便啦 !有景看景 沒景爬山啦

或許就是這種 無所求的心情起霧也好 藍天也罷白的好 綠的也無妨老天爺給甚麼顏色 只踏實去享受過程

便如倒吃甘蔗般 愈吃愈甜 越入佳境 景色越來越美 看雲霧飄渺 也看山巒如茵

所謂苦盡甘來吧熬過了苦 將更懂得珍惜

居高俯瞰蘭陽平原 真不愧是 蘭陽聖稜線 稜線寬闊的草原坡 頗有高山景致

上個月敲行程時 就有人說今天是大暑 會很熱喔或許是 颱風前的禮物吧 山上吹冷氣了 超涼

走在稜線上 要風有風 要景有景 & 包場一整片綠 抹茶吃到飽 無限暢飲

沿山勢稜線而行，走在宜蘭屋脊之上， 群山綿延 ，飽覽青翠的草原風光整路皆可俯瞰蘭陽平原、遠眺龜山島 從烘爐地山向北銜接聖母山莊的綠色稜線 高低起伏不大有點累 又不會太累 是許多山友心目中的經典路線

岳界名言 : 寧可烈日灼身，也不要風吹雨淋呵呵 !稜線涼風徐徐 就像天然冷氣一般，我家冷氣都沒醬涼爽

烘聖縱走 排夏天可賞景秋冬就很容易起霧 兩難 啦

A 進 B 出 中途無撤退路，全程大約 14K 一般腳程 9-10 小時高低起伏山路不算太難，小上小下當然也是要有體力 練身賞景兼俱 真心推薦

越往下走 路線地形越發單純 綿延大草原上散步

起伏不定的綠色山脈一路綿延 太美了心情都跟著開闊了起來

人生裡有些事，就是不能想太多有太多身不由己，也有太多的無奈失落 不要跟自己過不去 活出自己的樣子

.蘭陽平原 一望無際 沿途皆可飽覽 宜蘭人說「好山、好水、好無聊」呵呵

喂喂 ! 你站的位置很優喔 看山看海都給你包了

稜線上風很大空氣也很涼 走起來很舒服

包場抹茶山 層層鮮綠山稜美不勝收 鮮鮮嫩嫩綠綠的抹茶冰淇淋，超級療癒.

已經可以看到 聖母山莊這裡有一處比抹茶更抹茶的展望.

「日本宇治」的抹茶冰淇淋 無限暢飲

青翠的山巒宛如塗上一層一層的抹茶色滿山覆蓋著的芒草與箭竹，充滿著抹茶色澤的綠意

有人要拍 群組的大頭貼「算你有眼光」

一人貢獻 5分 20人就是 100分 感謝大家滿分的好人品

抹茶色地毯一直延伸到山的盡頭，接連著藍色的天空此情此景 身處其中 彷彿置身於世外桃源般的秘境

一整個美到爆這樣的抹茶 累一點都很值得

從這個角度看抹茶山 更勝從聖母山莊方向的景色綠更綠 比抹茶更抹茶

宇宙超級無限美沒來的人 自己再去走一趟吧.

山稜摺摺起伏宛如波浪堆疊陽光灑下 綠坡閃閃

.快登頂 聖母峰平台前 有幾段陡上的綠色芒草坡這一段景色真的很漂亮 雖有些累 但心靈卻是滿足的

聖母峰觀景台 抵達標高約905公尺 .真的是運氣太好 本應該人潮滿滿的抹茶山居然包場 太誇張 太離譜

聖母峰觀景台 這裡也是攝影愛好者拍日出、百萬夜景的必戰之地

再度兵分兩路健腳的領隊帶健腳的山友 出發去爬 三角崙山姐姐我 就 聖母山莊 顧背包

三角崙山 登山口於聖母山莊旁來回約 1 小時先經過 三角崙山東南峰海拔993 公尺，立有森林三角點然後 有一段拉繩上攀芒草坡

三角崙山是臺灣雪山山脈北段的一座山，位於新北市坪林區大林里與石里交界處，接近宜蘭縣礁溪鄉邊界。主峰海拔1026.6公尺，山頂立有編號4165的三等三角點。三角崙山 小百岳 #83石溪支流四堵溪、姑婆寮溪與得子口溪的分水嶺 大部分山區植被皆為常綠闊葉林，近稜線處則為灌叢與草生地

巴唐古道是1977年羅東聖母醫院的巴瑞士修士，與宜蘭登山協會唐傳和先生共同規劃，為建造聖母山莊而開闢的路線，因此稱「巴唐古道」

聖母山莊步道，單趟長5.4公里先走一段 1.4 公里的木階森林步道下山 至 通天橋入口然後是 4 公里的產業道路 下接 五峰旗風景區

聖母登山步道位於宜蘭縣礁溪鄉五峰旗瀑布風景區上方，為天主教徒的朝聖之路，亦是前往蘭陽五岳之一的三角崙山之中繼站。終點的觀景平臺是宜蘭與臺北行政疆界，東臨蘭陽平原、西枕雪山山脈層巒疊翠；而稜線迎風面箭竹綠海隨風飄動、沙沙歌聲，美得讓人駐足忘返。from : 台灣山林悠遊

蘭陽平原 看很飽了 還是很感恩

聖母山莊 走來回 單趟長5.4公里，來回全長約10.8公里，來回花費約6小時左右

通天橋 聖母山莊 抹茶山 到此一遊 必拍然後有 3.7公里的緩坡產業道路

走過 ig 爆紅「抹茶冰淇淋山」 、「台版撒哈拉沙漠」拍胸補保證 ， 絕對值得 ，CP值大破表 ，又是一趟 身心靈 大豐收的路線解鎖 宜蘭聖稜線 ，補考成功 !!