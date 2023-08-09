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絕美「抹茶冰淇淋山」！ 網美打卡熱點「渭水之丘+ 抹茶山」 零死角美景讓人欲罷不能

健行筆記／ 健行筆記Sonia Chen

抹茶山 : 美翻上帝打翻了抹茶 、晴天限定版 解鎖抹茶 「臺灣の抹茶冰淇淋山」 沒來過 抹茶山、別說你吃過抹茶冰淇淋

我喜歡ˇ的歌 : Here Comes the Sunhttps://www.youtube.com/watch?v=_PGvQ6CBq48

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抹茶奶綠風味 XDD抹茶控看過來 !!  比抹茶更抹茶包場啦

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ig 網美打卡熱點 : 渭水之丘 + 抹茶山

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蘭陽五大名山之一，分別為鶯子嶺山、三角崙山、烘爐地山礁溪山、阿玉山「宜蘭聖稜線」: 蘭陽平原的天際線

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叔叔有練過， 小朋友不要學67d05597c72632e0f8f09760c2175060.jpg

大暑也能透沁涼到山上吹天然冷氣 喝抹茶 涼啦

抹茶山 絕美 : 「臺灣の抹茶冰淇淋山」 北攀 2023 D0723   烘聖縱走 渭水之丘- 烘爐地山-神武英靈紀念碑-聖母山莊-三角崙山 

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共 14.24 公里 / 9 小時 20 分鐘高度上升 453 公尺 / 高度下降 1274 公尺 / 最高海拔 1159 公尺

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生命中有一些緣份， 錯過了就是錯過 太多未知的焦慮， 都是自找的我們都不是預言家，你所擔心的事，90%都不會發生 

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360度、 零死角、欲罷不能的美景 : 渭水之丘

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宜蘭 ig 打卡熱點 : 鷹尖石 2.0出發前，先帶大家來拍幾張 ig 網美照 建築延伸而出的懸空平台可以俯瞰蘭陽平原，遠望宜蘭河、冬山河、蘭陽溪

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烘聖縱走 : 顧名思義 從 礁溪鄉與烏來交界的烘爐地山縱走聖母山莊囊括 2處 ig 網美熱點 : 渭水之丘 與 抹茶山

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烘爐地山 從 櫻花陵園 起登 水泥路盡頭的三叉路有一條小徑，走到底，就是 渭水之丘我們隨便坐  就是網帥一枚

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 龜山島 與  山海美景 一路相伴 超美山景 視野極好 保證出乎意料 晴天限定版

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這個背影很可以史上最强「背影殺手」這裡是斜的！因為地勢高風勢大，拍照千萬要小心

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櫻花陵園 - 烘爐地山 - 桶後溪源頭 - 類百岳草原坡 - 聖母山莊 - 三角崙山 (小百岳)  - 五峰旗登山.7e11821ab9bddfce4d9bcb3a32a27cf7.jpg

這個「烘爐地山」  跟 新北市中和區「天上山」南勢角山的烘爐地登山步道是不一樣的， 很容易讓人混淆南勢角山是小百岳  ，烘聖縱走的「烘爐地山」並不是小百岳，連 領隊都搞錯，很抱歉嘿 !!

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「烘爐地山」雖然位於 礁溪鄉與烏來的交界處 卻是從宜蘭起登 宜蘭人很崩潰 「一年 365 天 有 300天下雨」  想喝抹茶  只能夏天夏天稜線很熱  不用你說我也知道

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防曬裝備 :大盤帽  扇子  輕量小折傘每人建議備水量 : 3000 - 3500 cc 或 保礦力水 梅子 鹽巴 適時補充

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「烘爐地山」土石路徑很清楚登山口海拔大約 800 公尺   烘爐地山海拔 1166 公尺  爬升 366 公尺初開始是土石路 順勢上坡 抵達三岔路口 丟包輕裝順走  進入雜樹林 登頂前200公尺是陡上的芒草坡

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09:03 登山口起登   09:42  烘爐地山 抵達

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烘爐地山是雪山山脈主稜，位於宜蘭縣礁溪鄉與新北市烏來區交界，海拔1,166公尺，與阿玉山、大礁溪山、三角崙山、鶯仔嶺並列為蘭陽五大名山。 烘爐地山是桶後溪與得子口溪的源頭https://hiking.biji.co/index.php?q=news&act=info&id=11685找到自己 2010.09.22  來爬的烘爐地山

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烘爐地山  唯一擁有一等三角點的蘭陽名山.1665523d50793455c042cb0e6a8e0580.jpg

山頂有絕美的展望   東望海上龜山島 .36d1c023c9895085597dcfe7181046a8.jpg

眼睛ㄅ亮ㄅ亮的草叢樹枝上有一隻 「 喇牙」

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烘爐地山 原路下切到雜木林前 左側有一小路徑可前往 神武英靈紀念碑憑弔英靈 魯地圖上已有顯示

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幾年前國軍UH-60M的黑鷹直昇機在新北、宜蘭交界處烘爐地山區失事國軍為了清理飛機殘骸開闢新的便道， 而後更在此地設立「神武英靈紀念碑」憑弔英靈，「神武英靈紀念碑」: 已亥年 丙子月 甲辰日 國軍UH-60M 失事於 2020年1月2日

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「神武英靈紀念碑」與 烘爐地山與聖母山莊岔路口 很近可以走一個小 O 型回到岔路口

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岔路口 取左 進入雜木林芒草堆中夾雜一些有刺植物  請準備手套   .3ef5ef221b0cd199da8d124594cc0ad1.jpg

山路緊靠山坡 偶有崩塌 濕滑 泥濘芒草路徑有些混亂  小徑腳踏的空間很狹窄  這一段路不是很好走 且 這裡是鞍部  中間是一個凹谷受地形影響很容易起霧  芒草也很密  不小心會失去方向

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朦朧中一片氤氳 在白茫茫之間  心有些沉甸甸難道真與抹茶無緣嗎 ?

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啊哈 就是要若隱若現  半透明的視覺才會吸引你的眼球啊

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霧 一陣一陣  時而矇矓 時而開闊龜山島 在跟你玩捉迷藏似的   

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霧 很神奇  一波一波隨風飄 恣意翻滾眼前景色隨山嵐幻化千變  增添了無窮的魅力 

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全程遮陽處非常少  萬里無雲一片晴空  那肯定會很曬

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倘若碰上大霧，那可是什麼都看不到囉！

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隨便啦 !有景看景 沒景爬山啦

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 或許就是這種 無所求的心情起霧也好  藍天也罷白的好 綠的也無妨老天爺給甚麼顏色  只踏實去享受過程  

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便如倒吃甘蔗般   愈吃愈甜 越入佳境 景色越來越美  看雲霧飄渺  也看山巒如茵

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 所謂苦盡甘來吧熬過了苦  將更懂得珍惜

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居高俯瞰蘭陽平原 真不愧是 蘭陽聖稜線 稜線寬闊的草原坡 頗有高山景致

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上個月敲行程時 就有人說今天是大暑 會很熱喔或許是 颱風前的禮物吧   山上吹冷氣了  超涼

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走在稜線上  要風有風  要景有景 & 包場一整片綠  抹茶吃到飽 無限暢飲

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沿山勢稜線而行，走在宜蘭屋脊之上， 群山綿延 ，飽覽青翠的草原風光整路皆可俯瞰蘭陽平原、遠眺龜山島  從烘爐地山向北銜接聖母山莊的綠色稜線 高低起伏不大有點累 又不會太累 是許多山友心目中的經典路線

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岳界名言 : 寧可烈日灼身，也不要風吹雨淋呵呵 !稜線涼風徐徐  就像天然冷氣一般，我家冷氣都沒醬涼爽

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烘聖縱走  排夏天可賞景秋冬就很容易起霧   兩難 啦

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A 進 B 出  中途無撤退路，全程大約 14K  一般腳程 9-10 小時高低起伏山路不算太難，小上小下當然也是要有體力  練身賞景兼俱  真心推薦 

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越往下走 路線地形越發單純  綿延大草原上散步

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起伏不定的綠色山脈一路綿延  太美了心情都跟著開闊了起來

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人生裡有些事，就是不能想太多有太多身不由己，也有太多的無奈失落 不要跟自己過不去   活出自己的樣子

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.蘭陽平原 一望無際  沿途皆可飽覽 宜蘭人說「好山、好水、好無聊」呵呵da9899bd7637df6dddf42dbdb38ce81f.jpg2623010421f69b05d7c5e3c190067da0.jpgf79b549199010fd582fa0d54d092c34e.jpg46774d1eb090eb42ff0e0ceea7242e9d.jpg5bf7fe82aa345314ee31c69a9440f24d.jpg

喂喂 ! 你站的位置很優喔  看山看海都給你包了

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稜線上風很大空氣也很涼  走起來很舒服

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包場抹茶山   層層鮮綠山稜美不勝收 鮮鮮嫩嫩綠綠的抹茶冰淇淋，超級療癒.cd85748553700c961c18e13056515f28.jpg

已經可以看到 聖母山莊這裡有一處比抹茶更抹茶的展望.687a0baa054a2882183dfb3e4541e4b4.jpg

「日本宇治」的抹茶冰淇淋  無限暢飲de6bdcf3660eb8eb24e40014188d4a2b.jpg

青翠的山巒宛如塗上一層一層的抹茶色滿山覆蓋著的芒草與箭竹，充滿著抹茶色澤的綠意

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有人要拍 群組的大頭貼「算你有眼光」

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一人貢獻 5分   20人就是 100分 感謝大家滿分的好人品

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抹茶色地毯一直延伸到山的盡頭，接連著藍色的天空此情此景  身處其中 彷彿置身於世外桃源般的秘境

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一整個美到爆這樣的抹茶  累一點都很值得

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從這個角度看抹茶山 更勝從聖母山莊方向的景色綠更綠  比抹茶更抹茶 

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宇宙超級無限美沒來的人 自己再去走一趟吧.0434a7e03c52c9787b8cb3488f5b3bb5.jpg37b9ef0200a43820e4a17551aee1f85c.jpga6c311e0d080bf4fffe2b4b2a0f34792.jpg

 山稜摺摺起伏宛如波浪堆疊陽光灑下 綠坡閃閃10a8099a1d3df9b5ea60cc69c5654ed2.jpg

.快登頂 聖母峰平台前 有幾段陡上的綠色芒草坡這一段景色真的很漂亮  雖有些累 但心靈卻是滿足的8caee4fef52cc7deed55a75d86821f16.jpg251087ef2e10b2aa1c6a67c21a6e4cd1.jpga2b0e959536b64ee28f215c6c30655fb.jpg

聖母峰觀景台 抵達標高約905公尺  490558267f84d6d8a14f4fd4c4a148ae.jpg.真的是運氣太好 本應該人潮滿滿的抹茶山居然包場 太誇張 太離譜

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聖母峰觀景台  這裡也是攝影愛好者拍日出、百萬夜景的必戰之地

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再度兵分兩路健腳的領隊帶健腳的山友 出發去爬 三角崙山姐姐我 就 聖母山莊 顧背包df1ef85815f3564f0b3dd4faa4a760bd.jpg

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三角崙山  登山口於聖母山莊旁來回約 1 小時先經過 三角崙山東南峰海拔993 公尺，立有森林三角點然後 有一段拉繩上攀芒草坡 9f96faf11a560c8b4844ecb307f4cf6a.jpg

三角崙山是臺灣雪山山脈北段的一座山，位於新北市坪林區大林里與石里交界處，接近宜蘭縣礁溪鄉邊界。主峰海拔1026.6公尺，山頂立有編號4165的三等三角點。三角崙山 小百岳 #83石溪支流四堵溪、姑婆寮溪與得子口溪的分水嶺 大部分山區植被皆為常綠闊葉林，近稜線處則為灌叢與草生地

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巴唐古道是1977年羅東聖母醫院的巴瑞士修士，與宜蘭登山協會唐傳和先生共同規劃，為建造聖母山莊而開闢的路線，因此稱「巴唐古道」

 聖母山莊步道，單趟長5.4公里先走一段 1.4 公里的木階森林步道下山 至 通天橋入口然後是 4 公里的產業道路 下接 五峰旗風景區

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聖母登山步道位於宜蘭縣礁溪鄉五峰旗瀑布風景區上方，為天主教徒的朝聖之路，亦是前往蘭陽五岳之一的三角崙山之中繼站。終點的觀景平臺是宜蘭與臺北行政疆界，東臨蘭陽平原、西枕雪山山脈層巒疊翠；而稜線迎風面箭竹綠海隨風飄動、沙沙歌聲，美得讓人駐足忘返。from : 台灣山林悠遊

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蘭陽平原 看很飽了  還是很感恩

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聖母山莊 走來回  單趟長5.4公里，來回全長約10.8公里，來回花費約6小時左右

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通天橋 聖母山莊 抹茶山 到此一遊 必拍然後有 3.7公里的緩坡產業道路b92a734d7cc459df18caa1ee6a9b7af0.jpg

走過 ig 爆紅「抹茶冰淇淋山」 、「台版撒哈拉沙漠」拍胸補保證 ， 絕對值得 ，CP值大破表 ，又是一趟 身心靈 大豐收的路線解鎖 宜蘭聖稜線  ，補考成功 !!

抹茶 登山 礁溪

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