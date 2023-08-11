趴趴走！基隆「暖東峽谷環山遊憩步道」健走，沿途欣賞溪谷、峽谷與大岩壁

一、基隆暖東峽谷環山遊憩步道健走Youtube影片

二、基隆暖東峽谷環山遊憩步道健走gpx

今天來到基隆暖東峽谷準備來健走暖東峽谷環山遊憩步道

從基隆或暖暖車站搭乘基隆客運603號公車即能抵達暖東峽谷

暖東峽谷位於基隆市暖暖區東勢坑峽谷山區林相完整，溪水終年不斷，清澈見底是一個休閒健行的好去處旁邊還有一處拉波波村露營區放假或假日可以來此露營野餐

暖東峽谷內的環山步道分成大環步道跟小環步道

從暖東峽谷入口進入沿著峽谷內的馬路前行可以順時針或逆時針環繞而行最後皆會回到峽谷內的溪東驛站這邊抵達溪東驛站

沿著步道往前來到大環步道終點此趟健走沿著大環步道逆時針環繞而行從大環步道終點走到起點

大環步道環繞一圈全長約1.7公里大部分的路徑為原始山路與階梯步道環繞一圈約一個多小時即能走完部分路段會經過溪谷、峽谷與大岩壁沿途可觀賞溪谷、峽谷與大岩壁景觀

小環步道環繞一圈全長約0.45公里大部分的路徑為階梯步道可以觀賞到峽谷內非常著名的滑瀑景觀可惜此趟前來剛好遇到枯水期滑瀑、溪谷、峽谷水量都非常小少了磅礡的水勢及潺潺的流水讓暖東峽谷的美景大大的減分了

抵達四岔路的路口取右上，繼續沿著大環步道往前

過了四岔路路徑轉換成木棧道階梯步道一路陡峭往上陡坡的路徑約有兩百多公尺長

來到大環步道的最高處此處設有長椅可供休憩

在此稍作休息、用餐後繼續前行步道也開始轉成下坡路徑如果一開始沿著大環步道順時針環繞而行此時剛好變成陡坡而上

基本上暖東峽谷大環步道並不難走但對於不常爬山或不常走山路的遊客來說大環步道走起來依舊會讓人氣喘噓噓

如果不想走太累可以選擇大環步道順時針而行從溪東驛站走到百年土地公及下方的溪谷此路段比較平緩好走也是暖東峽谷景觀最精華的地方在溪谷戲水完後即可折返之後再走小環步道去觀賞滑瀑美景

溪谷內溪水相當的清澈許多溪魚在水中優游在水中泡腳，溪魚偶而還會游過來咬腳底真的是不錯的體驗

離開溪谷，途經百年土地公廟

暖東峽谷步道，部分步道沿東勢坑溪而建沿途林蔭茂密，溪谷美景處處皆是暖東峽谷上游的火燒寮年雨量為全台之最東勢坑溪流經切割出峽谷地形也因落差的關係，切割出來的峽谷地形相當明顯景色十分壯闊，峽谷雖然不大，但獨特雄偉

途經峽谷與大岩壁此路段也是暖東峽谷大環步道景觀最精華的地方

峽谷地形非常漂亮、獨特可惜美中不足的是遇到枯水期峽谷內沒甚麼溪水

即將抵達大環步道起點往下即為拉波波村露營區的後門途經翠峽廣場後準備前往轉走小環步道

途經古厝遺址指示牌沿著步道走進探訪古厝遺址

離開古厝遺址，轉走小環步道準備前往暖東峽谷的滑瀑

小環步道環繞一圈不用30分鐘即能走完大部分的路徑為階梯步道

約幾分鐘後抵達滑瀑此趟前來剛好遇到枯水期只有滑瀑側邊一點點水流水量非常小少了岩壁上順勢而下的磅礡水流無水的滑瀑景觀讓人有些失望

離開滑瀑繼續沿著步道前行不久後抵達原先經過的四岔路的路口取左行，繼續沿著小環步道而下

約幾分鐘後回到小環步道終點回到翠峽廣場

行經拱型觀景橋，準備離開暖東峽谷

拱型觀景橋兩旁的溪谷風景相當漂亮

天空非常湛藍

結束行程，離開暖東峽谷

基隆603公車暖東峽谷站如果等待搭車乘客太多可從站牌旁邊的階梯往上，至上方起站(東安宮站)排隊搭乘

基隆暖東峽谷交通及旅遊資訊:

1、暖東峽谷位於基隆市暖暖區東勢坑，入口有公廁及免費停車場，免費無須門票即能入谷健走。

2、暖東峽谷內的環山步道，分成大環步道跟小環步道。大環步道環繞一圈全長約1.7公里，大部分的路徑為原始山路與階梯步道，部分路段沿途可觀賞溪谷、峽谷與大岩壁景觀。小環步道環繞一圈全長約0.45公里，大部分的路徑為階梯步道，可以觀賞到峽谷內非常著名的滑瀑景觀。

3、交通資訊: 從基隆車站或暖暖車站搭乘基隆客運603號公車，即能抵達暖東峽谷。

基隆客運603號公車搭車資訊請參考:https://www.klcba.gov.tw/bus_route.aspx?no=4&busno=603