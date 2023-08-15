現在就出發！台北人避暑首選「清天宮步道」，散步賞景兼放空格外愜意

.看了老師的 po 文 ，才知道 清天宮步道上 「皇太子殿下行啟記念碑」旁有一處 「壁爐煙囪遺址」，趁著來找花 ，也來看看 「州造林小屋的壁爐煙囪遺址」 ，原生蘭花的生命週期大都不長 ，花期很短暫，可能一天、甚至半天、想拍就要立馬就出發 ，

.2023 D0717 清天宮步道 - 二子坪步道「皇太子殿下行啟記念碑」 & 「州造林小屋的壁爐煙囪遺址」.

.虎斑隔距蘭 花(萼)黃色帶褐色線條，狀如虎斑，故稱虎紋蘭 附生蘭。通常附生於長青苔的的大樹上 多生於大樹樹幹中上部。長在低海拔山區大樹上 資訊 from 網路爬文.

清天宮步道 - 面天坪-二子坪 共 5.54 公里 / 4 小時 11 分鐘高度上升 440 公尺 / 高度下降 39 公尺 / 最高海拔 838 公尺.

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忘了多久沒走清天宮步道 ，好似從那一年 「 陽明山東西大縱走」之後，打算從 清天宮 出發 - 太子碑 - 面天坪 - 二子坪 坐公車下山.

.身為台北人後山的陽明山，坐公車 真的比較方便，不只假日，連平日都有蠻多人喜歡上陽明山走走步道，踏踏青.

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清天宮 從 「北投捷運站」 轉 「小6公車」，終點站就是清天宮公車亭旁邊有公廁，先上廁所 ，整裝後出發沿清天宮旁的步道往上走，指標很清楚，.

.最近真的很熱，一整個熱到爆，郊山海拔低、非常悶熱，陽明山區的海拔高度約200公尺至1,120公尺左右台北市民平常想散步，又沒時間跑太遠 ，就來陽明山避暑吧.

.從清天宮步道水泥路上行，才走幾步路， 便可見山腳下的北投、淡水、關渡平原.

.印象中，以前好像沒有這匹 白馬.

. 石階路往上爬，絕佳觀景視野，.

.觀音山 因山形貌似觀音躺著而得名， 慧根不夠嗎 ? 我怎都看不出來像觀音!!.

.很貼心，這裡有一處休憩座椅，歇歇腳、休息一下、同時也欣賞觀音山斜臥淡水河，山海相連的絕美景色.

.關渡平原黃澄澄的稻田風光 ， 比起蘭陽平原， 絲毫不遜色.

.登山除了登高望遠、欣賞花草、大自然、山林景致找一個專屬於自己放空的角落、純然發發呆、好似也很不錯 .

. 大約一公里的 石階上坡步道，兩旁是綠樹成蔭的竹林竹葉婆娑、光影翩翩、 令人心情很放鬆.

.方才是艷陽高照的天空，竟突然轉陰並飄起雨絲就坐在鐵門深鎖「三聖宮」石階前，等一等 「雨婷」，.

.大約 10 來分鐘吧 ! 反正雨沒下很久，等到「雨婷」山徑旁有一 「水源涵養保安林」石柱.

. 白鶴蘭 又名白花根節蘭 ，夏天的原始林間 ，常可見 白鶴蘭聚集.

.白鶴蘭 「人字形的唇瓣」，很好認的標示像打著領帶跳舞的白色小矮人，中央具有黃色或紅色 凋謝前唇瓣先轉為黃色，整體花期可長達 1-2 個月.

.往 「太子碑」前 ，先經過一個岔路，右往二子坪，左右於 面天坪交會，先取左到 「太子碑」

.白色小矮人 很多很多， 多到不想拍啊.

.一整群白色小矮人在跳舞 ing.

.會不會太擠啊 !! .

.麥門冬 謝謝你告訴我 你懂好多啊.麥門冬的花為總狀花序，花莖由葉叢中抽出，可高達30公分，花朵呈淡藍紫色至紫紅色；小花呈鐘狀，花被六枚，花期多集中於夏至秋季。 開花後可結球形的黑色漿果，內含種子一粒。 原產地：中國中南部及西南部、日本、韓國、越南、印度。紫色小花串 很可愛.

.「皇太子殿下行啟記念碑」抵達. 大正12年(1923年) 日本皇太子至台灣進行12天的訪問其中曾特別安排12天的草山與北投的參訪行程 ， 但當時裕仁皇太子僅在草山行館短暫停留後 ， 隨即前往北投參觀著名的北投石， 所以實際上並未到過大屯山 ， 隔天裕仁皇太子結婚 ， 全台各地陸續出現各種紀念設施此處被稱作太子碑的「皇太子殿下行啟記念碑」， 即是其中一例只是在二次大戰後， 碑文遭到毀壞 空留碑石於山林之中， 成為鮮少人注意的遺跡， .碑文已受損， 解說牌上記載著相關的說明.

.比照解說牌上的舊照片，當年四周很空曠，視野很好.

.大正12年(1923)皇太子殿下行啟紀念碑民眾皆習慣以「太子碑」來稱呼這座碑石，石材為當地的安山岩，可算是 清天宮 - 面天山步道 其中一處必經之處.

.看了老師的po 文 才知道，「太子碑」旁還有一「壁爐煙囪遺址」以前居然都不知道，「太子碑」旁隱約有一條小山徑走入幾步就看見 : 「壁爐煙囪遺址」.

.老師說是 「州造林小屋的壁爐煙囪遺址」 ，.

.「州造林小屋的壁爐煙囪遺址」 站在「太子碑」說明牌旁，即可望見樹林裡的「壁爐遺址」 .

.「太子碑」 剛好位於步道轉彎處一株大樹下，經過都會在此處短暫休息有樹蔭的地方，比較涼快.

.碑文已遭毀壞， 看不見內容.

.「太子碑」續行幾步，「T」字路口 右往面天坪今天是排乳酸行程，面天山、向天山 直接 Pass .

.「面天坪石屋群」遺址面天坪石屋群是位於 北投、淡水、三芝地區間的石屋遺址有學者認為此區石屋屬於凱達格蘭族 「大屯社」的舊址，但另有學者主張石屋群應陸續建於 19 世紀至 20 世紀，依照建築結構與改建型式判斷這些石屋主要可區分為住家 茶寮與牛舍等用途 建造者若非漢人亦為漢人甚深的原住民本處石屋主要為主屋與前庭的建築結構 主屋內地面鋪有石板 而前庭則未見主屋南外側並有飼養牲畜的空間 屋內未見石柱 推測可能為後人移除或興建時即以大面積室內使用空間規劃之.

.從 石屋解說牌 旁小徑走入 可見 石屋群遺址不過 蚊蟲太多 不勝其擾匆匆拍2張照片 立馬快閃

往 二子坪 樹蔭下的步道 平緩好走幾乎沒甚麼坡度爬升 散散步很輕鬆

. 即便是 平日 仍有不少遊客

共有三處 生態池 種植各色 荷花

.二子坪 遊憩區位於陽明山國家公園西側，為大屯主峰與二子山之間的火山凹地道路平坦、地勢寬廣開闊，中間有三個水池。由於地處大屯山的西側背風面，常有雲霧籠罩，景色秀麗，加上本區介於亞熱帶與暖溫帶之間，氣候溫和、林相複雜，植物種類繁多.

.空曠處 太陽很熱情今天的目標已達成 順順走出二子坪坐公車下山

.七葉一枝花 大約春天時來二子坪 就隨處可見蹤跡而且有 7葉 8 葉 甚至 9 葉七葉一枝花為百合科重樓屬的多年生草本植物，因植株的葉片分佈多為7片葉輪生在莖項上，而花單生位於輪生葉片之上部而得名，生長於山坡林下之蔭處或山溝邊的草叢陰濕處

.步道旁的小松鼠 跳上跳下 很活潑.

.二子坪 交通很方便坐 108 遊園公車到 陽明山公車總站 轉紅5 到 劍潭捷運站.來二子坪走走步 一次清除乳酸的好方式Good !.

.找一個專屬於自己放空的角落、純然發發呆、好似也很不錯 人生教會我的事簡單的心 認真活出自己的樣子