收集步道成功！ 超具挑戰性「大坑3號步道」 相思圓木棧道遙望綿延無絕期
大坑登山步道中，1~5號步道是屬於難度較高的，既然只剩3號還沒爬，那就來完成他。
從大坑圓環右轉橫坑巷，再經連坑巷左轉，經過公車站牌往上走；步入小徑之後，很快就抵達3號登山步道口。
沿著橫坑溪谷旁山脊稜線而上，前100公尺是好走的木棧與石階梯
接下來考驗開始了。一路陡上，粗細不一，似綿延無絕期的相思圓木棧道
扶著兩旁的圓木扶手或拉著繩索一步一步，隨著步道起伏上下攀爬，深具挑戰性，但還蠻有趣的。
先前受損的步道重新修築，也因此多了一座小吊橋，憑添不同風貌
過了吊橋之後，一路陡升。
大坑3號雖總長僅約1.3K，高度落差卻達380公尺，屬於略有難度的登山步道。所幸沿途景緻迷人，享受山巒疊翠之美。
難得平緩山徑，停下腳步歇歇腳，坐下來休息一下～去感受他
途中這棵大松樹挺立在山坡邊，古樸蒼勁姿態優美，令人佇足。
可於步道終點續接5號步道至頭嵙山，單程僅約0.2公里，但既曾從大坑4號至頭嵙山，那這段就省省了，就此打道回府。
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