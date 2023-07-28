快訊

風雨增強 高雄、台南、嘉義巿等10縣巿及鄉鎮一早緊急宣布停班課

杜蘇芮眼牆輾澎湖金門上空 致災性狂風暴雨「別出門」

廣達（2382）抱不住他砍了！網噓「賣太早」：準備噴上300元

收集步道成功！ 超具挑戰性「大坑3號步道」 相思圓木棧道遙望綿延無絕期

健行筆記／ 健行筆記Elin Lin

大坑登山步道中，1~5號步道是屬於難度較高的，既然只剩3號還沒爬，那就來完成他。

31310d49ce59596b877d48c0d1e88c3b.jpg

從大坑圓環右轉橫坑巷，再經連坑巷左轉，經過公車站牌往上走；步入小徑之後，很快就抵達3號登山步道口。

d0d445dcebc08994a2a1864281f78aff.jpg85829cd286d044bacc3a9b164a123c33.jpgb9af5e4defb39c01b6f66d1d8ad9d480.jpg

沿著橫坑溪谷旁山脊稜線而上，前100公尺是好走的木棧與石階梯

9694bc62cc28bc334d626d797affb693.jpg8370c3cad9afa6e4d0e62480f48d3c83.jpga388dacbd584ceb621b63edfa5437450.jpgd4e6c524c94d6649243ed06f551adbb7.jpg

接下來考驗開始了。一路陡上，粗細不一，似綿延無絕期的相思圓木棧道

fcaf85fbfaaf041c68ee4824e52927f2.jpgb97c937dcdce95da237468fef033cb97.jpg2a6d81e7ee0efae95616305da590f378.jpg

扶著兩旁的圓木扶手或拉著繩索一步一步，隨著步道起伏上下攀爬，深具挑戰性，但還蠻有趣的。

9048de99748594df3651e73f8e6f11eb.jpgf94c75250b94121fe62337e59e905fcc.jpg6df8dae08abe2ecf1864e3eb3c3e3798.jpg

先前受損的步道重新修築，也因此多了一座小吊橋，憑添不同風貌

2d152451b6eb5c797c785402209d9cfd.jpg75806d04a24e41d3d5c17e9adfbe35e6.jpg

過了吊橋之後，一路陡升。

f38c6f2829bbbbeef01f7d8b0173b459.jpg7c90b86b8159344fdd91027461b97baa.jpg2837cdacdeee5f7273687b31599a6f9f.jpgfb1882afb5a10a7ed9c7ee5acde23c99.jpg

大坑3號雖總長僅約1.3K，高度落差卻達380公尺，屬於略有難度的登山步道。所幸沿途景緻迷人，享受山巒疊翠之美。

3207697bded1283d6d7c632632424e60.jpgc4a92f7145aef67a78dfde202a36e345.jpg472a7a261f491fa18fb5579d2592d531.jpg7db4e574b7269f7c8f2cbfdf26614744.jpg

難得平緩山徑，停下腳步歇歇腳，坐下來休息一下～去感受他

0dd6b19f7be4e3b5eca4ea378f484ec8.jpg8db3416292ee86aa032e51e2b37cbf94.jpga2b98c6f61ed19838b12572c26994284.jpgf6cf70c7e81fa629685fdaa40e906bcb.jpg955322f52fb2e865f6fe911ef556fbf4.jpg

途中這棵大松樹挺立在山坡邊，古樸蒼勁姿態優美，令人佇足。f8975f99be3b14914a962078e532fe94.jpgf563f25cae1f8f0e8d555f22e756d369.jpg28d2692dbd21d7ec183a89ffc8125d88.jpg2ed7dfd8f48415aa79ca420e6db5e147.jpg

可於步道終點續接5號步道至頭嵙山，單程僅約0.2公里，但既曾從大坑4號至頭嵙山，那這段就省省了，就此打道回府。

98bc4c44653fbca06b620e6f383e0c6b.jpgdc5f0b48a81d9c45e087dbac0ad0924a.jpg9dd8ec52573d9db7acbe28f56daeb7ba.jpgdc1368f7fa3ffecf3234aebad88c5b2b.jpg

步道 登山 吊橋

延伸閱讀

10分鐘快速攻頂！ 新竹最親民的入門百岳「十八尖山」 視野極佳、巿區美景盡收眼底

台中大坑健行有專車了 夏日新增大坑線、豐后線玩台中

桃園中庄吊橋等3項工程串連美景 獲國家卓越建設金質獎

古坑人氣步道出現兇猛黑腹虎頭蜂 克服萬難才摘下「不定時炸彈」

相關新聞

收集步道成功！ 超具挑戰性「大坑3號步道」 相思圓木棧道遙望綿延無絕期

大坑登山步道中，1~5號步道是屬於難度較高的，既然只剩3號還沒爬，那就來完成他。 從大坑圓環右轉橫坑巷，再經連坑巷左轉，經過公車站牌往上走；步入小徑之後，很快就抵達3號登山步道口。 沿著橫

海線打卡地標踩點！ 超巨大西瓜+龍貓公車站健行趣 步行1.3k童年回憶一次集

通霄龍貓公車站到[月牙灣雕塑公園]幸福飽滿大西瓜+守護貓頭鷹雕像，距離約1.3k步行約15分鐘，也可直接開車前往。 秋茂園應該也是許多人的青春回憶，重遊舊地，時間好像回到從前了，接著順遊"臺鹽通霄觀

熱到快融化！ 山中小威尼斯「柑腳城」寧靜優美 順遊福隆沙雕被熱爆逃之夭夭

旅遊日期:112.07.06 柑腳城人稱山中小威尼斯在雙溪鄉西南處，柑腳溪的南岸。柑腳溪及崩山坑溪由柑腳城後方山區流下交會於柑腳城前方山坎下方，柑腳城因而三面臨溪懸崖屏障難以攀登，後面靠山而形成有天

一舉兩得收穫滿滿！探勘卓蘭下太平山，順道參觀「４大水果變形金剛」

小舅子位於卓蘭先林達農場周遭，依據OsmAnd顯示，計有壢西坪二等三角點#014(H524m)、下太平山三等三角點#56(H510m)、埔尾土地調查局圖根點(H310m)、內灣東大安溪右町杭標7/30

老牌登山用品「百岳」宣布今熄燈 公司：營運資金無以為繼

老牌登山用品品牌「百岳」今（13）日發出公告，表示開業40年來，必須做出最沉重也最無奈的決定，由於面臨經營之嚴重困境，營...

追鹿趣！台14線「幸福公路」收服Q版公鹿，散步、拍照都極佳的路線

公路總局近幾年營造「幸福公路」，分別在南投市監理站、台14省道40公里、台14省道44.5公里、台14省道甲線合歡山昆陽，及台九省道420公里，設置五個Q版幸福公鹿公仔。 1.南投市監理站：

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦