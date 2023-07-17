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一舉兩得收穫滿滿！探勘卓蘭下太平山，順道參觀「４大水果變形金剛」

健行筆記／ 健行筆記張中平

小舅子位於卓蘭先林達農場周遭，依據OsmAnd顯示，計有壢西坪二等三角點#014(H524m)、下太平山三等三角點#56(H510m)、埔尾土地調查局圖根點(H310m)、內灣東大安溪右町杭標7/30(H408m)等四顆基石。日前利用去農場充當一日農夫返家空餘時間，除了「下太平山」未探勘外，餘都已經探勘完畢。

今天新周，閒來無事，就去卓蘭探勘下太平山，順道拜訪近期網路瘋傳卓蘭四大水果金剛(水梨、楊桃、葡萄及柑橘)。卓蘭水果名聞全國，因此鎮公所特別打造了「卓蘭四大水果金剛」裝置藝術，四大金剛分別是水梨、楊桃、柑橘、葡萄，好玩又好拍，蠻吸引人！

▼今天由台中出發，沿台13線過大安溪義理橋，銜接苗140線往卓蘭前進，至奉天宮靠邊停車，步行進入奉天宮。

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▼進入奉天宮，水梨金剛就在右邊。

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▼水梨金剛本尊，看起來蠻像獨角仙戰士感覺，這是我的看法，不代表大眾意見，好玩即可。

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▼當然要拍照記錄。

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結束水梨金剛行程，接著往楊桃金剛移動。

▼楊桃金剛位於苗140線及白布帆產業道路交會口。

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▼這裡也是苗栗縣泰安鄉、卓蘭鎮行政劃分。

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▼楊桃金剛原豎立於卓蘭鎮公所旁，現移至現址，矗立於路口，目標明顯。胸口一個大星星，蠻像電影變形金剛的大黃蜂。

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▼拍照記錄。

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▼楊桃金剛對面有楊桃及葡萄水果意象，也可以拍照。

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結束楊桃金剛行程後，轉往葡萄金剛。

▼葡萄金剛位於苗140線約30公里處，台3線及白布帆大橋中途。

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▼手持綠色葡萄盾牌，應該是葡萄金剛最大特徵。

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▼拍照記錄。

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結束葡萄金剛行程後，轉往柑橘金剛。

▼柑橘金剛位於苗52線銘珠農場右邊空地。

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▼柑橘金剛一臉酷酷，看起來戰鬥力十足。

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▼拍照記錄。

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結束柑橘金剛行程後，轉往今天主目標-下太平山。

▼下太平山標高501公尺，三等三角點#56，位於苗52線芳香森林民宿、507高地入口處。

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▼芳香森林民宿入口處進入。

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▼入口處左邊有507高地標誌。

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▼進入芳香森林民宿後，左邊是停車場，往前移動。

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▼往左移動，右往果園。

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▼第一個鐵門，往前移動。

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▼往左移動，右往芳香森林民宿。

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▼即將抵達產業道路最高點。

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▼抵達叉路，往右移動，往左是果園。路邊電杆有紅色標誌，註明往三角點。

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▼往上途經豪宅，繼續往上移動。

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▼抵達最高處，取左移動。

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▼看到大水塔，大水塔後方就是下太平山三角點。

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▼往前行就可以看得更清晰。

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▼下太平山標高501公尺，三等三角點#56。 

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▼由停車處至三角點，步程不到十分鐘。

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▼拍照記錄後原路折返停車處。

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抵達停車場後，時間有餘，往大甲鐵砧山移動，探勘一等三角點，順道拜訪軍事碉堡秘境。

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