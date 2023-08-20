無止盡的階梯，挑戰極限！ 陽明山七星山連峰與大屯山連峰的征服之旅

台灣的陽明山國家公園以其壯麗的山脈和令人屏息的自然美景而聞名，易達性也讓公園週末充滿各種各樣的人們，鍛鍊自我的越野跑者，輕鬆出遊的家庭同樂，在艱辛中踩踏而上的公路車騎士，都不約而同的被這塊大地吸引著。

在這片令人神往的山脈之中，七星山連峰步道和大屯山連峰步道被視為兩個挑戰極限的經典徑路。

這些山徑一路攀升，階梯眾多，讓人心生疲累，但卻帶給人無限美景。然而，沿途的泥濘與攀石之苦，也使這趟旅程充滿了艱辛和危險。

當你踏上七星山步道的第一步時，就會被眼前彷彿無止盡的階梯所震撼。當然，山林蒼翠，蟲語花香，彷彿進入了一個與繁華的台北市區完全不同的世界。然而，當你開始攀爬這些階梯時，身體的疲憊感逐漸浮現。步道的階梯數量眾多，彷彿永無止盡，每踏上一階，都需要付出更多的力氣。

然而，正是這樣的辛苦，讓人更加珍惜眼前的美景。沿著七星山步道攀登，你會發現自己漸漸攀升至山頂，俯瞰著山脈的壯闊美景。高聳的山峰，連綿的脊線，讓人心生敬畏。站在山頂，你可以感受到大自然的偉大和自己微小的存在。清新的空氣和涼爽的風吹拂著你的臉龐，彷彿一切辛苦都化作了這份美景的獎賞。

然而，當你轉向大屯山西南連峰的步道時，情景卻大不相同。這條步道處處泥濘，攀石而上，如同攀登一座險峻的山峰。每一步都需要謹慎而小心，以避免滑倒或摔傷。這種艱辛和危險加劇了這趟旅程的挑戰性，使人更加珍惜每一步的穩定，即使下著小雨，仍不減登山苦中作樂的興致，即使沿途再艱辛，下次仍然會重新造訪。

來到山中，能讓人脫離人世間的吵雜紛擾，洗滌靈魂的困頓，重獲新生。