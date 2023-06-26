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澎湖跳島行！補齊「花嶼、將軍澳、望安」，全景照美得像明信片

健行筆記／ 健行筆記♫♪⭐錦毛鼠♬~

澎湖跳島】花嶼(澎湖極西島)、將軍澳(小香港)、望安~綠蠵龜的故鄉 望而心安

花嶼 112.6.9 氣溫32度

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0800花嶼-0900馬公

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這次來到澎湖的目的，就是把上次4個行程中的另外3個給補起來。昨天去了姑婆嶼，今天要來花嶼跟將軍澳。難得在馬公市區找到一家500塊的旅館，缺點就是很吵，所以沒睡好。

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隔天一大早到郵局對面的臺灣大餅吃了早餐，之後就來到光正碼頭，6:30準備搭船去花嶼上船之前一定要問清楚目的地，以免上錯船。剛好遇到一位漂亮的海巡姐姐，她告訴我往花嶼是哪一艘船。單程費用250，要登記身份與檢查證件，費用直接給船老大就行了。

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花嶼是澎湖群島中最西邊的一座島，隸屬望安鄉，距離望安西北方約18公里。名稱的由來是因為早期先民來到這裡，看見有兩座島綠草如茵，一座命名花嶼，而另外一座則是草嶼。

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面積約1.3平方公里，最高處海拔約53公尺，由安山岩與火成岩組成，不同於澎湖群島的玄武岩，這是花嶼最與眾不同的地方，因此花嶼是澎湖群島中最古老的島之一。

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坐船到花嶼大概要一小時，在港口停留到8點再開回馬公。時間非常寶貴，還沒七點半，就出來外面看看花嶼長什麼樣子。花嶼地勢東西高中間低，港口的附近有聚落與學校。在進到港口之前，還能一瞥情人石，像是一對情侶靠在一起，十分生動有趣！

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靠岸的時候已經快要7:40了，肥滋滋的小柯基在碼頭迎接貴賓。事不宜遲，下了船立馬就往花嶼燈塔衝過去，畢竟這是來花嶼最重要的任務。

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雖然Google地圖上說走路要9分鐘，但是為了節省時間我用跑的大概5分多鐘就到了，還沒有7:50，趕快來張合照！從登塔可以俯瞰港口與聚落，就像一隻盤旋在天際的老鷹一樣。

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照完趕緊回到港口，旁邊的候船室很大，船老大覺得很驚訝，不過我說這次來花嶼，任務已經完成可以返航了！

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上了船之後，這次有我和另外一位帥哥乘客，也許是真的太累了，而且還要再坐一個小時的船才能回到馬公，我居然躺在船艙裡睡著了。

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儘管沒有冷氣，但還是有微微的海風，倒不至於太悶熱。醒來的時候已經準備靠港了，你看我有多累！

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將軍澳 112.6.9 氣溫35度

1040望安-1050將軍澳

1320將軍澳-1330望安

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從花嶼回來之後，下一站我要去將軍澳。上岸大概9點多，再騎一小段路，停在南海之星候船室前方的機車停車場，喬了一個最好的位置。

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停好之後進去買票，基本上不是逢年過節一定會有位置，所以不用太緊張。票買好了之後就等廣播，上船前會檢查證件與船票，檢查證件的時候又遇到早上那位海巡姐姐，她問我說剛剛去花嶼現在又要去望安哦？我說因為時間有限，我們要用最少的時間做最多的事！

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上船之後，因為我的位置在下客艙，通常就是人最多最擁擠的地方，又是行李又是貨物，等開船了之後再到上層去坐比較寬敞，船上很涼快，十分舒適。

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約50分鐘抵達望安，這次的感覺又跟去年來的時候不太一樣，主要是租車的機車棚已經拆掉了。到碼頭的另一邊換搭八罩之星前往將軍澳，費用是50塊，同樣要登記身份。

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船上還在播放那卡西，有冷氣真貼心。10:40開船，不用10分鐘就到了。下船之後，因為找不到租機車的地方，就只好搭11路公車環島旅行囉！

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將軍澳是望安鄉第二大島，也是人口最多的村，面積約1.6平方公里，最高處海拔約32公尺。傳說明鄭時期有兩位姓李的將軍駐守在此，故名將軍澳，島上還有一間李府將軍廟。

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特產是文石跟珊瑚，如今已經禁止採摘。由於商業發達，又有小高雄、小香港之美稱。居民大多從事漁業，也有船長的故鄉之稱。

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從港口出發，走過最密集的聚落，日正當中，遇到不超過10個人。從岔路口的土地公廟走左手邊往海邊，不久抵達天后宮，旁邊還有一間廁所蠻乾淨的，可惜沒有水。

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前方的海水清澈見底，是珊瑚礁沙灘。廟宇美輪美奐，涼亭面向大海，吹吹海風感受夏天的熱情也是挺愜意的。沿著海岸線走，就能抵達后宮港，和剛才下船的港口比起來是安靜了許多。

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位置不錯，適合冬天的時候進港來避避風。海岸線上有許多的潮間帶，11點多剛好是退潮，看得一清二楚，靠山邊還有幾座碉堡，訴說歷史的痕跡。

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艷陽高照，走到衣服都濕掉了，幸好有帶外套，還絲毫不枉費我噴了3層的防曬油，現在曬起來都不會覺得刺痛。

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到了涼亭之後就開始往上走，沒有風的時候就感覺酷暑難耐。

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澎湖許多地方的道路都只有鋪上水泥沒有柏油路，因為天氣炙熱，鋪柏油是會融化的！

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大概花20幾分鐘，走到船帆嶼的岔路前，再爬一小段樓梯即可抵達觀景臺。

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前方的船帆嶼是一塊獨立的岩石，漲潮的時候會跟陸地分開，退潮的時候才會發現兩者是連在一起的。

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涼亭裡面還有吊床，未免也太Chill了吧！現在剛好12點，來吃點點心。

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上次學到去澎湖離島一定要背上兩三公升的水，否則可能真的會走到脫水！

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日頭赤炎炎，坐下來就不太想動了。但是為了要趕著搭13:20的船，還是非得走不可。

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繼續回到馬路上，幾乎都沒有遇到人。不久看到淨水場，代表已經走了一半。

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再往前是將軍國小跟將澳國中，兩間學校比鄰而居，為什麼不取一樣的名字，這我有點好奇。

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又回到岔路口的土地公廟，這次直走回到聚落，看到李府將軍廟也是蠻大一間的。

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附近的住家旁邊有塊「裕我民生」的石碑，想必這也是個古董。

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今天的將軍澳之旅也即將到尾聲，要好好記住這裡的樣子。

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直直往前走又來到海邊了，這次見到了雄糾糾氣昂昂的將軍像，好有威嚴呢！

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走回將軍澳候船處涼亭是下午1點多，後面又來了2個人等著搭船回去。

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這一趟走了8公里多，是一趟噴汗的旅程，至於午餐就回到望安再吃吧！

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望安

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111.9.21 氣溫33度望安舊稱網垵，是澎湖群島中面積最大的島嶼，共有19個離島，其中6個是有人島。總人口約五千人，一共有9個村。到望安最簡單的方式就是在馬公南海碼頭搭乘南海之星，約50分鐘抵達，下船之後可以到前面棚子裡面租機車，一天200元。今天來時風超大的，慢慢騎車就好，現在就來看看望安的景點吧！

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搭乘南海之星2號，單程272元，有上下層，將近300個座位。

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在潭門港下船，前方就有租機車的地方，也是停車場。

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散崎港

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鴛鴦窟、藏軍洞拍攝馬鞍山的好地方，是一個山凹處。據說以前有軍隊進駐，在二戰後期，日軍將此地當作快艇基地，並徵召居民挖掘洞穴以存放武器。

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只是還沒完工，日本就無條件投降，以至於荒廢了，如今僅存遺跡。一直往裡面走還能看到模型船，訴說著一段可歌可泣的歷史故事。

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東籠斷崖位在望安的東北角，騎到水垵李王宮後往右手邊走，距離有點遠而且路越來越小，山頂風很大要小心！

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西洞尾燈塔（懸崖邊的樓梯）接著回到水垵李王宮後往左手邊走，西洞尾燈塔在望安西北方處。因為很曬，所以會感覺騎了很久，旁邊有石桌椅，可以遠眺天台山。

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水垵李王宮前面有很大的廣場，附近的路很複雜，請注意導航不要迷路了！

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望安鄉中社公園到天台山會路過的小公園，風景很優~

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天台山、西籠洞天台山是望安必來的景點，傳說有呂洞賓的腳印，可是真的沒有找到。

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這裡的視野遼闊，也是望安鄉的最高處，眺望小村落與山景，以及許多的離島。

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有乾淨的廁所跟停車場，旁邊還有小攤販賣涼的。

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有機會一定要下去西籠洞看看，小心慢走，大自然的力量無窮，無敵的海景也讓人讚嘆不已。

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花宅聚落望安花宅很有當地特色，裡面巷弄狹窄，車可以停在外面再走進去。

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仔細觀察老宅圍牆，美麗的咾咕石建築、古厝、菜宅、魚灶等，凸顯先民的智慧。

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值得注意的是圍牆的窗框，都使用對稱的字，如「曾」、「囍」等，下次見到時，不妨猜猜看到的是什麼字喔！

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目前有許多間已經改建成民宿，能在這裡住上一晚也很浪漫。

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土地公漁港沙灘入口超大的海龜與望而心安，是絕對不能錯過的地方。海邊還有一座涼亭，人少十分寧靜清幽。

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八色海望安乾淨細白的沙灘，來這邊享受不被打擾的愜意感~

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網垵口沙灘像海浪一樣，有著看海的裝置藝術，拍照要發揮想像力，有廁所與停車場。

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來張全景照，感覺不錯餒，可以當明信片了！

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望安東南角的龜壁崁尾，遠眺將軍澳嶼。

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仙人掌冷飲店日頭燒呼呼，來仙人掌納涼一下，點了水餃與珍珠紅茶，快要兩點了，先去全家裡面買船票，回來剛好煮好，結果老闆說少放一顆水餃，所以退一顆的錢，真的滿有良心的大推~搭14:30的船回去，約15:20到馬公，趕15:30的船到桶盤，回來之後就結束了今年的澎湖三日遊！

澎湖 跳島 香港

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