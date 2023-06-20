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追蝶去！「陽明山雲海＆觀音圈」縮時攝影＋蝴蝶全員集合　雲海絕美看不膩

健行筆記／ 健行筆記Ellis Yang

#青斑鳳蝶 #青帶鳳蝶 #台灣粉蝶 #褐頭鷦鶯

影片連結 ：雲山水花鳥蝶-天龍國阿伯的日常6/131. [縮時攝影雲山水]久違的陽明山雲海&觀音圈+夕陽晚霞 6/13 

精簡版3分 https://flic.kr/p/2oHfT69

完整版16分 https://youtu.be/PxS7VjlSuTs

1.1 陽明山雲海&觀音圈+夕陽晚霞 6/13 純風景無人像版V童安格其实你不懂我的心 伍思凯最爱是你 羅大佑恋曲1990

https://youtu.be/gX9PYpcuu0I

2. 賞蝶趣 - 通通有向右看齊，成亂七八糟隊形6/13 Nikon P900/光學80倍錄影 1080P版 #青斑鳳蝶 #青帶鳳蝶 #台灣粉蝶 #褐頭鷦鶯精

簡版3分 https://flic.kr/p/2oHdFVU

完整版12分 https://youtu.be/7DVXAKcPD7o

3.花鳥蝶賞蝶趣 - 通通有向右看齊，成亂七八糟隊形6/13 Nikon B700/光學60倍錄影 1080P版 #青斑鳳蝶 #青帶鳳蝶 #台灣粉蝶 #褐頭鷦鶯牡丹蓮 香水蓮 向日葵 美人蕉

https://youtu.be/Xo6G3I9PHxo

4. 雖然拍照技術很差&器材很爛但美景天成，個人最喜歡的拙作 :縮時攝影陽明山之美 #雲瀑 #雲海 #觀音圈 #七星池雪景 V2023.4 (片長約30分鐘慎入)

https://youtu.be/KzIn49CKO_M

PS : 舊地重遊沒有特別大景，懶得再分享路線心得[縮時攝影雲山水] 俯瞰翡翠水庫湖光山色，上空山嵐雲霧飄渺 6/16

https://youtu.be/0fxABwfe7qo

雲海&觀音圈(左下角)，前二天剛入手的Vivo V25中階手機，個人覺得比用過的Sony HX300 & Nikon P600/900&B700類單相機還要滿意跟喜歡，真的是照騙啊(個人一向不修圖都直出) ! 縮時攝影功能拍雲海，影片效果也蠻不錯的。

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雲海&觀音圈(左下角) 2

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雲海 1

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雲海全景 1

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通通有向右看齊，成亂七八糟隊形 1 #青斑鳳蝶 #青帶鳳蝶 #台灣粉蝶

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夕陽即將西下的人面石 1

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不免俗雲海美景留影 1，前二天剛入手的Vivo V25中階手機，個人覺得比用過的Sony HX300 & Nikon P600/900&B700類單相機還要滿意跟喜歡，真的是照騙啊(個人一向不修圖都直出)  !

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雲海 2

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雲海全景 2

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通通有向右看齊，成亂七八糟隊形 2 #青斑鳳蝶 #青帶鳳蝶 #台灣粉蝶

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晚霞

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夕陽即將西下的人面石 2

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不免俗雲海美景留影 2 ，前二天剛入手的Vivo V25中階手機，個人覺得比用過的Sony HX300 & Nikon P600/900&B700類單相機還要滿意跟喜歡，真的是照騙啊(個人一向不修圖都直出)  !

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賞蝶趣 - 通通有向右看齊，成亂七八糟隊形 Nikon B700/60倍錄影 1080P版 

花鳥蝶賞蝶趣 - 通通有向右看齊，成亂七八糟隊形 Nikon P900/80倍錄影 1080P版 

大概時程&路線 :氣象預報山區天氣並不好，睡到自然醒0500，看陽明山即時影像監視器 https://tw.live/yms/ 覺得應該不會出景，打了二盤網球雙打後，覺得天氣好像很好，趕快回家準備了一下，約1000出門， 1100左右到金山八煙野溪溫泉入口附近，走沒多遠便發現有30-40隻蝴蝶 #青斑鳳蝶 #青帶鳳蝶 #台灣粉蝶 又稱異色尖粉蝶(偶有端紅蝶和白粉蝶及石牆蝶來插花)群聚(應該是在喝水)，剛開始手持拍攝但錄影時畫面很不穩，還是拿出三腳架(幸好大群蝴蝶群聚警戒性不太強，要不早就飛走了)，整整又拍照又錄影了一個小時左右，期間還數度有中內外人士來來去去的到八煙野溪溫泉泡湯(近年到此拍蝴蝶一二十次，都沒有去泡過並非怕被開罰單，而是非我所好)，雖然也會驚嚇到他們而飛離，但在干擾離開後他們都還會乖乖的飛回來喔。

雖然他們還在原地，但依依不捨的還是先去金山街上吃午飯和加油，吃完午飯後先到清水濕地賞牡丹蓮和香水蓮，目前開花約五成，端午連假前後應該是最佳花期，但連假應該會人潮爆滿才對，天氣真的很熱很曬，正中午在花田中賞花真是辛苦啊。接著到臺大醫院金山分院旁賞向日葵，目前開花約一二成，或許端午連假前後也是最佳花期。

1430再到金山八煙野溪溫泉入口附近，但是蝴蝶群聚只有三四隻而已，真是曾經滄海難為水，早早準備打道回府整理之前所拍蝴蝶群聚的影片和照片(其實去蕪存菁和製作影片非常花時間的，但這是阿伯的日常且盡量今日事今日畢)。往回走陽金公路經過小油坑岔路口附近，看到山頂的雲霧籠罩，肖想說不知會不會有雲瀑(記得早上氣象預報好像東北風)，反正寧可錯殺一百也不放過任何機會，約15:30到人面石主北稜上果然還是有雲霧籠罩著，那就先到中視和台視轉播站附近看看。

果然七星山左側有低空雲霧/山嵐/雲海(?) ，三腳架縮時攝影先，後來發現雲海高度相當穩定而且山頂方向雲霧也開了，那就再往上爬到山頂，雖然雲層有一點高但果然雲霧飄流著，而且沒一會兒就出現觀音圈了，當然趕緊二支三腳架全出動縮時攝影先，約17:45看到雲霧往山谷下方流動，想說可能會有雲瀑，衝回人面石已經沒有了，只好在山上到處來來回回走來走去的拍夕陽/晚霞/夜景。回到巴拉卡觀景台約1930(山上先嗑一點戰備糧止飢)，還有山嵐在竹子湖上空漂流著，台北盆地的燈火已經通明，有一點朦朧美但不是琉璃光，歸去來兮。

種類有 :  #褐頭鷦鶯 #青斑鳳蝶 #青帶鳳蝶 #台灣粉蝶 端紅蝶 白粉蝶 石牆蝶 枯葉蝶等。

陽明山 美景 金山

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