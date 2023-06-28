快訊

與Kolas爆不倫戀 男方發聲明道歉：我們從未有過親密行為

Kolas爆不倫戀火速請辭總統府發言人 蔡英文准辭

偷用變多了！好市多跟進Netflix 打擊共用會員卡

收集圓山十美！再訪劍潭山老地方，順賞圓山大飯店瑰寶

健行筆記／ 健行筆記林香梅 Mandy Lin

2023/04/17 週一（2-2 劍潭山老地方→八二三砲戰紀念公園

【臺北大縱走 5】

《碧山巖→忠勇山越嶺步道→金龍產業道路→圓明寺步道→鄭成功廟步道→文間山→劍南路→劍潭山老地方→捷運劍潭站》早上從碧山巖起登， 一路行來，到達劍潭山老地方，與觀機平台「臺」字活動柱旁邊的另一支寶石手拿牌合照留念，在涼亭下休憩閒話家常須臾後，繼續踏上劍潭山步道。

我沿路從崗哨8號拍攝至1號，圓山十美的八美拍至五美。在下坡的岔路口忽然看見新設的指標寫著往四美、三美，好奇寶寶的我一時衝動又使出柯南精神決定尋訪四美到一美。於是我跟帶隊的金水大哥說我要去探險一下，再回到劍潭公車站與隊友們會合。循著指標很快就找到四美-昆蟲之森，接著從靜修園旁邊的小徑走進去，看見一座木棧平臺上插著一塊打字列印的牌子寫著「三美 林間樂活區」。我向一旁正在熱心打掃的先生詢問，他告訴我這塊牌子是他製作的，原本的標示牌已被移除。

我再向他探問二美和一美的所在，他回答我往圓山大飯店的方向走便是，可惜大概也沒有標示牌了。我依言下坡行經圓通巖，再拾級而下至藍鵲地景景觀區，果不其然，我遍尋不著二美的標示牌。再往下走到停車場，向保全大哥探詢一美的標示牌何在。

他回稱他是初來乍到的新進人員，不曉得有什麼圓山十美。我只好走到圓山大飯店廣場前方拍攝紅柱金瓦、氣派宏偉的中國宮殿式建築飯店。左顧右盼之下，意外地在飯店牌樓入口左側發現一座由于右任先生題字，龍飛鳳舞字型的草書「劍潭勝跡」巨大石碑，喜不自勝。而細看圓山大飯店出入口莊嚴的牌樓，上面寫著「圓山大飯店」五個大字，卻是由至聖先師孔子的第77代嫡長孫孔德成先生所題。以往走馬看花，渾然不知圓山大飯店有無窮無盡深具歷史意義的瑰寶。

隨後走進圓山大飯店大廳，遊人如織。大廳上停放展示著一輛黑色發亮的賓士轎車，由於要趕快和隊友們會合，無暇探竟其來歷，匆匆拍照後步出大廳，再由廚房旁邊的小徑下達劍潭公園。北市古物類文化資產的一對劍潭公園石狛犬，以及顏水龍水牛圖馬賽克壁畫是我每次路過，必定要駐足觀賞的勝景。俟走抵福正宮旁邊的劍潭公車站，剩下5位隊友已等候多時，我深深致歉並指點幾招健行筆記app操作方法後各自回家。

我和先生則再步行經過劍潭公園、八二三砲戰紀念公園，過馬路到北安路搭乘267公車賦歸，完成一趟「香梅的奇幻旅程」。至於圓山九美和十美，寄望來日再行探祕囉！P.S.：我每次都找不到4號崗哨，沒有4號嗎？或是藏身何處呢？

@《圓山十美》：一美  圓山飯店二美  藍鵲地景景觀區三美  林間樂活區四美  昆蟲之森五美  崗哨體驗區六美  繁榮臺北七美  觀音夕照八美  老地方九美  飛羽的家十美

隧道體驗場=> 民國102年1月16日發布的新聞稿，臺北市政府工務局大地工程處推動＂「三好十美，圓山10景」享受繁華寧靜之美，探索臺北發展史＂，當時皆設有解說標示牌。不過目前應該只剩三美～八美這六處仍保有標示牌，其餘四處可能已經損壞移除。（三好意指「好玩、好美、好神」三種主題）（102/1/16 新聞稿： https://www.geo.gov.taipei/News_Content.aspx?n=23285747C0511EC4&sms=72544237BBE4C5F6&s=50A039F56797A343

* 更多相片另存於相簿：https://hiking.biji.co/index.php?q=album&act=photo_list&album_id=46533

@ 行程：碧湖公園→國立臺灣戲曲學院→搭乘小2公車至碧山巖→忠勇山越嶺步道→金龍產業道路→3.1寮仔→圓明寺步道→鄭成功廟步道→銅心米粉寮休息站→文間山 H184m→文間山平台(寶石手拿牌)→貓九山營區→少林亭→劍南路→劍潭山老地方「臺」字活動柱(寶石手拿牌)→劍潭山崗哨8號至1號→圓山八美至一美→圓山大飯店→劍潭公園→顏水龍水牛圖馬賽克壁畫→福正宮→劍潭站→八二三砲戰紀念公園→走到北安路搭乘267公車賦歸。(從碧山巖走到劍潭站的步行時間含休息 9：17~14：39，共5小時22分，11.2公里)#臺北大縱走#劍潭山親山步道#圓山大飯店#劍潭公園#八二三砲戰紀念公園#健行筆記App*

劍潭山老地方：

64361bda3c6f019953907864643822a1.jpg

老地方 「臺」字活動柱、寶石手拿牌：

b8d269d4396f4cabc39dfa33bb35936e.jpg

從觀機平台瞭望繁榮的臺北市景（由左至右）：

1b736d09d6035b572c5d9bd51f9237eb.jpg

17aebf49addc17663648dd0ece34887b.jpg

857520e42f2eb9b116a4c2d04089b924.jpg

八美 老地方：

c83247783f5fcdd488195fe544d4a946.jpg

d8228c0dd8b769203f3d5770c9e9b4a0.jpg

598d8c8fb915339733e90f9ca556dfab.jpg

老地方觀機平台：

1b77bad55ba631c1761cbcb0890ff1db.jpg

8號崗哨：

03cc25e5003388d5ef68aa8b422e30c1.jpg

7號崗哨：

40fcfe0571029772ede946d40c715c70.jpg

6號崗哨：

58a09266b752252fb2a52a8c6d2d2f83.jpg

七美 觀音夕照：

8cf0bd242fdf4d7b818bbcf5a889d401.jpg

4ebe26fa24ac671bbdf86e8e12396af8.jpg

cd54ca9944357075943aa1a0ba6c292e.jpg

碉堡：

b220ee1ea7e22e92372391eabde44ab2.jpg

835e1b37dea7566869333478e5c75a71.jpg

5號崗哨：

2f40fa747fb5ef2da6b0ec2b35900265.jpg

六美 繁榮臺北：

587b2ea34c2cf45d66d544fc55c657e1.jpg

2288b7263f42696ddab053ec3f6a6495.jpg

5ff98e9c6e4aa4cb2d88c08002f0dbe2.jpg

35f5c37a5a48275fbdf15cfef7350be9.jpg

3號崗哨：

ccc083914ab9f94c89298f871213ff74.jpg

2020/4/8 拍攝的2號崗哨：

03525fa816a486f910a1b37dc4ebab43.jpg

右上往劍潭山三角點：

ace8ea6d0d6830576d3bf3e28047b935.jpg

往上爬到劍潭山三角點：

afe0d42fa1619ba74ee6b5bd61ae4108.jpg

一美 崗哨體驗區、1號崗哨：

22d18001e2e77c45d7c7d723ebff3e24.jpg

廢棄的153營舍：

b488daaca95b36a73d97e4c9b048bbdc.jpg

劍潭山親山步道拓印亭：

d3908f4b0497d7a77af9f40e1f4b0db8.jpg

於廢棄的153營舍前面團拍：

13318ed2a59d29217b41191bbd60c914.jpg

四美 昆蟲之森：

244e77314974bc6dd86c021f7412d1ff.jpg

甲蟲生態區：

0e90a987ff7a6214774c2c41fd013fb0.jpg

從靜修園左邊的小徑通往三美 林間樂活區：

19ef38201f3e80b1b9a7f39ba1f328f2.jpg

三美 林間樂活區：

6618a899b280e807259c5d6c44940fa5.jpg

好多笑口常開的彌勒佛：

f6473fa6e821675d2e90565a429737da.jpg

a87c45ab35862b3785efa4a745379c20.jpg

圓通巖：

de7ab939a6d37b71f15274c1d193c0a1.jpg

a9bec857bd043c6bbe0ed3f5e804db5a.jpg

拾階而下往二美 藍鵲地景景觀區：

ea6139088e5f489f18b303bf88e94271.jpg

015d2f4dab9b807a59b5089894ea4b3e.jpg

二美 藍鵲地景景觀區：

dda63d6fc4fd8254ed09105e33bdb745.jpg

牌樓上面有孔德成先生題字的「圓山大飯店」：

4b601e5519274e8cd65720dcb8aa33ae.jpg

紅柱金瓦、美侖美奐、中國宮殿式建築的圓山大飯店：

720cb7ea32773006fc1d10fa2d997b49.jpg

于右任先生題字草書的「劍潭勝跡」石碑：

3246c5dbcb4a87b318e484b6b42b2e74.jpg

圓山大飯店富麗堂皇的大廳：

237201123682394e223e9d0464cf2cd2.jpg

從圓山大飯店廚房旁邊的小徑下達劍潭公園：

a4cd67cc7ecebb8be1fb218496622059.jpg

圓山大飯店美麗的 logo：

7c3b61131a438a1a881d84fb5bdc7691.jpg

劍潭公園：

585b44ef7822482531632caa1100e24e.jpg

8936b8884b7f4f31698831b27f05a462.jpg

北市古物類文化資產的劍潭公園石狛犬：

420346922a90cb964b3d4aee4b034c65.jpg

9ca3bf5e7a0355b6872f22a3f74f02f1.jpg

52b5b5639b1fb91bdd4bb73720170651.jpg

2c633fc98fa8e05432140583c37c1883.jpg

顏水龍水牛圖馬賽克壁畫（由左至右）：

34da3db34af9e36c4165f5550c47ea92.jpg

f3a6007e727ee0ece709be2db575b985.jpg

9377fc76b68f22c2e1a0a83c6514a0e0.jpg

c4831a1b288ebb5d2981ef6cdc481c9d.jpg

劍潭 福正宮：

ed92922387f4a5c4b6e129b310be9348.jpg

03ee901ca0ea8f083957dbb85fd21b9d.jpg

往捷運劍潭站的地下道出入口：

3b7ddc060738c1721f9042f792838ad1.jpg

劍潭 福正宮：

59a763c745e13a875ab1807347b89ff9.jpg

顏水龍水牛圖馬賽克壁畫：

f8c1da4b0ca00cac0cdc4f806e36000a.jpg

劍潭山老地方的寶石手拿牌：

77aa5f80b7dd3898568caf64ba0ef264.jpg

74f22b978a6f120edd735a7ac4651485.jpg

從碧山巖走到劍潭公車站的軌跡圖：

1c1552c0d76275ed51d1a8f2ae6c27a2.jpg

b873cf94a746820aae5c54c0d83d4bd3.jpg

劍潭公園的仙丹花 / 紅繡球：

56c1d952e7dd6e18ad515e87a03ac401.jpg

劍潭公園的白千層：

de147db375c4f83e1ee3920b8cd59c32.jpg

劍潭公園：

993690763b56ef915352cf1b1fc27507.jpg

隧道：

35fa8e96cd7ed0d14df268d8baf309ae.jpg

拾級而上可通往圓山大飯店：

9ac413ab394a0be29c9bdb3483549f5a.jpg

八二三砲戰紀念公園：

36c68947580cfd7b7f4439eb9c63c236.jpg

bae9178285487db87c0618911e9146b7.jpg

e4d7034513880d6a1eb50dd68b5f29f2.jpg

從劍潭公車站走到北安路的軌跡圖：

18f533e56ae50564fe1e049ddc439194.jpg

公園 圓山大飯店 步道

延伸閱讀

台中太平荔枝產季到 區農會、公所聯手推採果、微旅行帶動觀光

馬祖／南竿福澳港、枕戈待旦紀念公園記遊

陸軍官校校長操刀手投體測放水？ 陸軍司令部否認

羽球／天梭盃全國錦標賽 超過千人齊聚紅館一較高下

相關新聞

收集圓山十美！再訪劍潭山老地方，順賞圓山大飯店瑰寶

2023/04/17 週一（2-2 劍潭山老地方→八二三砲戰紀念公園） 【臺北大縱走 5】 《碧山巖→忠勇山越嶺步道→金龍產業道路→圓明寺步道→鄭成功廟步道→文間山→劍南路→劍潭山老地方→捷運劍潭

澎湖跳島行！補齊「花嶼、將軍澳、望安」，全景照美得像明信片

【澎湖跳島】花嶼(澎湖極西島)、將軍澳(小香港)、望安~綠蠵龜的故鄉 望而心安 花嶼 112.6.9 氣溫32度 0630馬公光正碼頭-0738花嶼 0800花嶼-0900馬公 這次來

追蝶去！「陽明山雲海＆觀音圈」縮時攝影＋蝴蝶全員集合　雲海絕美看不膩

#青斑鳳蝶 #青帶鳳蝶 #台灣粉蝶 #褐頭鷦鶯 影片連結 ：雲山水花鳥蝶-天龍國阿伯的日常6/131. [縮時攝影雲山水]久違的陽明山雲海&觀音圈+夕陽晚霞 6/13 精簡版3分 https:/

冷門路線公開！走訪「鵝尾山水田步道、狗殷勤步道」，三個小時完成行程

活動名稱：陽明山、鵝尾山水田步道 狗殷勤步道 參與人員：周柏定（我）、劉冠廷、艾米迦、劉俞君 日期：2023/4/18 11：41—14：41 活動簡述：今天我們走了鵝尾山步道、狗殷勤步道鵝尾山

台北101絕佳眺望點！ 黎和生態公園經汐止白雲古道 欣賞雙北的歷史人文之旅

雙北景點景點介紹 黎和生態公園，位在北市大安區，原址為公墓及老舊眷村聚落，2017年交由大地工程處規劃興闢為生態公園，並在公園設置時光迴廊，保留住民在地的生活點滴，園區以烏桕、流蘇及苦楝等原生且具生

灣潭.湖泊.古蹟一次集！新店屈尺古道沿途風光明媚，連走小粗坑生態綠廊步道

屈尺古道 景點介紹 屈尺古道，位於新店屈尺地區，因而得名，屈尺，係原住民語之音譯，昔日為泰雅族屈尺社的生活區域，早年公路還沒開通之前，十分曲折，沒有跋山涉水無法到達目的地，由於路程太過艱辛，明治3

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦