收集圓山十美！再訪劍潭山老地方，順賞圓山大飯店瑰寶

2023/04/17 週一（2-2 劍潭山老地方→八二三砲戰紀念公園）

【臺北大縱走 5】

《碧山巖→忠勇山越嶺步道→金龍產業道路→圓明寺步道→鄭成功廟步道→文間山→劍南路→劍潭山老地方→捷運劍潭站》早上從碧山巖起登， 一路行來，到達劍潭山老地方，與觀機平台「臺」字活動柱旁邊的另一支寶石手拿牌合照留念，在涼亭下休憩閒話家常須臾後，繼續踏上劍潭山步道。

我沿路從崗哨8號拍攝至1號，圓山十美的八美拍至五美。在下坡的岔路口忽然看見新設的指標寫著往四美、三美，好奇寶寶的我一時衝動又使出柯南精神決定尋訪四美到一美。於是我跟帶隊的金水大哥說我要去探險一下，再回到劍潭公車站與隊友們會合。循著指標很快就找到四美-昆蟲之森，接著從靜修園旁邊的小徑走進去，看見一座木棧平臺上插著一塊打字列印的牌子寫著「三美 林間樂活區」。我向一旁正在熱心打掃的先生詢問，他告訴我這塊牌子是他製作的，原本的標示牌已被移除。

我再向他探問二美和一美的所在，他回答我往圓山大飯店的方向走便是，可惜大概也沒有標示牌了。我依言下坡行經圓通巖，再拾級而下至藍鵲地景景觀區，果不其然，我遍尋不著二美的標示牌。再往下走到停車場，向保全大哥探詢一美的標示牌何在。

他回稱他是初來乍到的新進人員，不曉得有什麼圓山十美。我只好走到圓山大飯店廣場前方拍攝紅柱金瓦、氣派宏偉的中國宮殿式建築飯店。左顧右盼之下，意外地在飯店牌樓入口左側發現一座由于右任先生題字，龍飛鳳舞字型的草書「劍潭勝跡」巨大石碑，喜不自勝。而細看圓山大飯店出入口莊嚴的牌樓，上面寫著「圓山大飯店」五個大字，卻是由至聖先師孔子的第77代嫡長孫孔德成先生所題。以往走馬看花，渾然不知圓山大飯店有無窮無盡深具歷史意義的瑰寶。

隨後走進圓山大飯店大廳，遊人如織。大廳上停放展示著一輛黑色發亮的賓士轎車，由於要趕快和隊友們會合，無暇探竟其來歷，匆匆拍照後步出大廳，再由廚房旁邊的小徑下達劍潭公園。北市古物類文化資產的一對劍潭公園石狛犬，以及顏水龍水牛圖馬賽克壁畫是我每次路過，必定要駐足觀賞的勝景。俟走抵福正宮旁邊的劍潭公車站，剩下5位隊友已等候多時，我深深致歉並指點幾招健行筆記app操作方法後各自回家。

我和先生則再步行經過劍潭公園、八二三砲戰紀念公園，過馬路到北安路搭乘267公車賦歸，完成一趟「香梅的奇幻旅程」。至於圓山九美和十美，寄望來日再行探祕囉！P.S.：我每次都找不到4號崗哨，沒有4號嗎？或是藏身何處呢？

@《圓山十美》：一美 圓山飯店二美 藍鵲地景景觀區三美 林間樂活區四美 昆蟲之森五美 崗哨體驗區六美 繁榮臺北七美 觀音夕照八美 老地方九美 飛羽的家十美

隧道體驗場=> 民國102年1月16日發布的新聞稿，臺北市政府工務局大地工程處推動＂「三好十美，圓山10景」享受繁華寧靜之美，探索臺北發展史＂，當時皆設有解說標示牌。不過目前應該只剩三美～八美這六處仍保有標示牌，其餘四處可能已經損壞移除。（三好意指「好玩、好美、好神」三種主題）（102/1/16 新聞稿： https://www.geo.gov.taipei/News_Content.aspx?n=23285747C0511EC4&sms=72544237BBE4C5F6&s=50A039F56797A343）

* 更多相片另存於相簿：https://hiking.biji.co/index.php?q=album&act=photo_list&album_id=46533

@ 行程：碧湖公園→國立臺灣戲曲學院→搭乘小2公車至碧山巖→忠勇山越嶺步道→金龍產業道路→3.1寮仔→圓明寺步道→鄭成功廟步道→銅心米粉寮休息站→文間山 H184m→文間山平台(寶石手拿牌)→貓九山營區→少林亭→劍南路→劍潭山老地方「臺」字活動柱(寶石手拿牌)→劍潭山崗哨8號至1號→圓山八美至一美→圓山大飯店→劍潭公園→顏水龍水牛圖馬賽克壁畫→福正宮→劍潭站→八二三砲戰紀念公園→走到北安路搭乘267公車賦歸。(從碧山巖走到劍潭站的步行時間含休息 9：17~14：39，共5小時22分，11.2公里)#臺北大縱走#劍潭山親山步道#圓山大飯店#劍潭公園#八二三砲戰紀念公園#健行筆記App*

劍潭山老地方：

老地方 「臺」字活動柱、寶石手拿牌：

從觀機平台瞭望繁榮的臺北市景（由左至右）：

八美 老地方：

老地方觀機平台：

8號崗哨：

7號崗哨：

6號崗哨：

七美 觀音夕照：

碉堡：

5號崗哨：

六美 繁榮臺北：

3號崗哨：

2020/4/8 拍攝的2號崗哨：

右上往劍潭山三角點：

往上爬到劍潭山三角點：

一美 崗哨體驗區、1號崗哨：

廢棄的153營舍：

劍潭山親山步道拓印亭：

於廢棄的153營舍前面團拍：

四美 昆蟲之森：

甲蟲生態區：

從靜修園左邊的小徑通往三美 林間樂活區：

三美 林間樂活區：

好多笑口常開的彌勒佛：

圓通巖：

拾階而下往二美 藍鵲地景景觀區：

二美 藍鵲地景景觀區：

牌樓上面有孔德成先生題字的「圓山大飯店」：

紅柱金瓦、美侖美奐、中國宮殿式建築的圓山大飯店：

于右任先生題字草書的「劍潭勝跡」石碑：

圓山大飯店富麗堂皇的大廳：

從圓山大飯店廚房旁邊的小徑下達劍潭公園：

圓山大飯店美麗的 logo：

劍潭公園：

北市古物類文化資產的劍潭公園石狛犬：

顏水龍水牛圖馬賽克壁畫（由左至右）：

劍潭 福正宮：

往捷運劍潭站的地下道出入口：

劍潭 福正宮：

顏水龍水牛圖馬賽克壁畫：

劍潭山老地方的寶石手拿牌：

從碧山巖走到劍潭公車站的軌跡圖：

劍潭公園的仙丹花 / 紅繡球：

劍潭公園的白千層：

劍潭公園：

隧道：

拾級而上可通往圓山大飯店：

八二三砲戰紀念公園：

從劍潭公車站走到北安路的軌跡圖：