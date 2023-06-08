不用跑到宜蘭！台北市山上竟有美麗大草原 ，南港「山水綠生態公園」之旅

山水綠生態公園

景點介紹

山水綠生態公園，海拔約100至200公尺，位於南港山豬窟尖山腰谷地，為山豬窟垃圾衛生掩埋場復育之公園，建於民國102年，公園面積達21公頃，是南港區第一大的公園綠地，掩埋區中面積21公頃已掩埋完成，經植生綠化復育方式轉變為草原，與原掩埋場之景觀截然不同，頗有唐朝詩人柳宗元漁翁詩句，欸乃一聲山水綠之意境，因此命名為山水綠生態公園，園區內有遊戲多項設施，並設置綠能與環教解說設施，廣闊的綠地也是放風箏的好處所，園區內設有展望台，可遠眺南港市區及內湖山區

行前須知

行程規劃：109線（南深路）＞山水綠生態公園＞蓮花池＞休憩花廊＞展望台＞音樂廣場＞能源之丘＞叢林＞大草原＞柏油路大眾運輸：679（福聖宮山水綠生態公園站）是否購票：免門票準備出發離台北市區10分鐘車程的地方就有綠油油的大草原，真令人不可置信，而且竟然免門票，請跟隨我來一探究竟，今天從南港展覽館捷運站搭乘679路線公車至福聖宮山水綠生態公園站，徒步走完個園區

從南港展覽館搭679路線公車，約10分鐘車程，下車後對面就是山水綠生態公園入口，交通十分便利，也相當快速，園區內也有停車場可供使用

一進來就看見福聖宮

首先是小木屋（環教中心）以及幽雅的蓮花池，雖然花開得還不算很多，但看著滿滿的荷葉也是相當療癒呢

山水綠生態公園，位於山豬窟尖之山腰上，海拔約100至200公尺，該地地名舊稱山豬窟，因從前山豬聚集而得名，對有在爬小百岳的人來說，山豬窟尖應該並不陌生，也就是登頂土庫岳會順道摘下的一座山頭

一開始沿著停車場的柏油步道而行，走上階梯，前方就是休憩花廊

木造的花廊，佈滿了藤蔓類植物，整體造型設計真的很像宜蘭的仁山植物園，歐式植栽，庭院迴廊造景，實在是美極了，很適合在這裡拍拍美照呢

花廊旁邊就是展望台

與仁山植物園相同，都擁有絕佳的視野，觀景台的景緻真是沒話說，除了能俯瞰南港市區，汐止及陽明山山群皆一覽無遺，如七星山，梅花山，友蚋山，五指山，金明山，新山，北港山等

山水綠公園原本為山豬窟垃圾掩埋場，因此設有沼氣收集站用來發電，算是再生能源的一種

繼續走，映入眼簾的是如棋盤狀的稻田景象，還有成群結隊的白鷺鷥悠閒的散步其中，彷彿一秒來到了宜蘭平原，田園風光，遠離塵囂，步調放緩，這麼純淨自然的地方，在台北市區可以說是已經絕無僅有

這裡還有許多兒童的遊戲設施，是個遛小孩的好地方

繼續往上走，會看見台北能源之丘2.0，其實就只是在這裡種電而已，但在台北放置太陽能板感覺效率不是太高

園區內的步道系統很簡單，前段人為設施較多，中段開始就是一大片的草原，而柏油路步道在外圍構成一圈大O型

走著走著就來到叢林區，有非洲莽原之感，林相越來越原始，不得不說整個園區的腹地真的範圍相當寬闊

前方的山頭就是山豬窟尖與山豬窟尖西南峰

在這裡野餐感覺也相當適合，是個很親民的地方，是大安森林公園外另一個好選擇

大冠鷲

環山，草原，木涼亭，難以想像這裡竟是台北市區

這裡三面環山，有小溪流，有森林，塑造出完美的棲地，如今動植物豐富，鳥類種類繁多，可以說是野生動物的樂園

美麗的大草原，猶如大型綠色地毯覆蓋在地面上，實在是美不勝收

這裡除了原生的植物外，也種植了一些熱帶植物，整體環境寧靜清幽，真的很舒服，宛如世外桃源，非常推薦住在雙北的各位，如果不想跑到宜蘭，想要親近山林，徜徉大草原，這裡會是一個很好的選擇，而且不像陽明山人潮洶湧，靜謐的氛圍讓人無比放鬆

若喜歡，歡迎關注，收藏，分享