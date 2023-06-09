美麗桃源谷、眺望基隆嶼！ 健筆小編帶你走完淡蘭古道 體驗「國家級綠道」長距離徒步縱走

淡蘭古道簡介：

淡蘭，是台灣在清朝時期，從北部的淡水廳至東部的噶瑪蘭廳之間往來的路徑。途中經過瑞芳區、雙溪區、貢寮區、汐止區、平溪區、石碇區及坪林區等，是一條具歷史、文化、產業、生物多樣性等極富文化深度的步道。早期因缺乏整體規劃，許多路段湮沒在蔓草荒煙之中，近年來，政府與民間合作，以手作步道工法修復，將錯縱綿密的古道，於2018年梳理為「北路」、「中路」、「南路」三大路網。

北路：以瑞芳為起點，經侯硐、雙溪、貢寮，連接至宜蘭大里、石城，約65公里。

中路：以暖暖為起點，經平溪、雙溪，到宜蘭外澳，約62公里。

南路：以六張犁為起點，經深坑、石碇、坪林，到宜蘭礁溪，約64公里。

筆者行前體能參考：10公里45分、半馬10？分登山經歷：7x座百岳行程安排：D1. 瑞芳➠九份➠牡丹➠雙溪➠貢寮➠草嶺古道➠（加碼桃源谷）➠大里車站

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D2. 外澳車站➠石空古道➠坪溪古道➠灣潭古道➠闊瀨古道➠枋山坑古道➠中坑古道➠柑腳驛站

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D3. 柑腳驛站➠上內平林古道➠番仔坑古道➠十分老街➠五分山步道➠暖東峽谷➠（公車）暖暖車站

(GPX點我下載）➠計程車至研究院路四段➠東南科技大學➠公車至淡蘭吊橋➠獵狸尖➠坪林(GPX點我下載）

D4. 坪林➠石?碧湖保線路➠石牌縣界公園➠跑馬古道➠礁溪車站（終點）

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此次裝備清單：背包：40L bonfus裝備：備用衣物、厚化纖外套（迫降用）、濾水器（路上經過溪可以裝水）、防曬乳（踢馬路必備）、墨鏡（懶得戴）、雨傘（沒用到）、相機canon r6ii、鏡頭 RF24-70&RF70-200、garmin inreach mini 2、越野鞋、BD碳纖維登山杖（單支）、涼感巾、衛生紙、雨衣（雨褲忘了帶該檢討）

補給品：race on電解液、race on 維他命c、 race on 咖啡因錠、魚油（抗發炎）、鎂鈣（放鬆用）裡面我覺得電解液絕對是必備，每日超過35K長距離，能不抽筋下完成我覺得除了多虧平常的訓練外，電解質的補充絕對扮演不可或缺的角色。

行前規劃：5/1勞動節原本就想完成北中南三路，但在D1草嶺古道過後，突然下暴雨，使計畫中斷。但走過一次北路後知道以自己的能力能夠一天踢完北路。中路逆走，在三水潭時選擇走闊瀨，不知道哪根筋不對，這條路沒有想像中好走，也拖到一些時間，還有闊瀨吊橋施工無法通行（需多踢公路）。會建議大家走泰平端會舒服許多，南路則從研究院路開始走，原因是擔心颱風將至。實際行進時間：搭車點會標示，無標示則為徒步

D1 8:10瑞芳車站➠9:42阿柑姨芋圓➠12:44牡丹車站➠1:18雙溪車站吃午餐➠14:52貢寮車站➠16:44虎字碑➠17:20桃源谷➠18:52大里車站 （行進距離37.5K) ➠ 搭火車至礁溪旅店睡一晚

D2 7:50外澳車站➠13:15雙溪口福德宮➠14:40闊瀨吊橋（吊橋已斷，需繞路)➠柑腳18:40

D3 4:40柑腳驛站➠10:28暖暖車站➠（計程車）11:36研究院路四段➠12:40東南科大➠（公車）至1:17淡蘭吊橋➠14:40許家麵線➠18:00坪林

D4 07:12起登➠13:00石牌縣界公園➠17:20礁溪車站

路線難度：路線長且補給點至補給點略遠，總長超過140K。若像我排四天每天行走可能超過10小時喔！若想三段“全靠雙腳”總長超過160公里，排7天可以慢慢玩、慢慢看、慢慢吃！

以下為正文

首日行程是從瑞芳➠大里車站

瑞芳車站

從車站起點開始走，會先經過許多商家，也能在此補給。

路上的小貓

會沿著溪邊走，再穿過橋至對岸，進到社區。

福安宮

過福安宮後前往苧仔潭古道，福安宮舊址就在上面

福安宮舊址

接著接琉榔路步道，從這開始是一連串的爬升，先調整好呼吸慢慢走啊！

遠方基隆嶼

有爬升，景色也越來越好，付出是有代價的。這裡可眺望基隆嶼！在美景與疲憊交織下，終於爬到九份！

走到這一定也累了，來碗芋圓冰消暑！

九份也有很多貓喔！

老街隨拍也很有趣接著是道路接樹梅坪古道➠燦光寮這邊展望真的很棒，沿途也可見無耳茶壺山、燦光寮、基隆山喔

柑仔店遺址

我選擇從柑仔店遺址下往牡丹車站沿途會經過水壩遺址

燦光寮古道至水壩遺址之間有多個水源處，有攜帶濾水器可以在此補水。牡丹車站附近有些小商家，建議可以在這邊做補給喔！我個人是接著踢馬路至雙溪車站這邊補給。有7-11、麵攤、冰店喔！牡丹車站➠雙溪車站➠貢寮車站沿途都在踢馬路（會很熱喔），也是認識在地的好機會喔！可以漫步悠遊！看到貢寮車站了！

看到貢寮車站也表示，今天的重頭戲「草嶺古道」要開始了！建議在貢寮車站補水（有飲水機），上洗手間，擦乾身體的汗再出發！

很可愛的郵筒，是時代的眼淚

徒步除了與土地有更深的連結，也是與自己對話的好機會！

這家人的桌子被貓咪佔滿了！（拍攝於貢寮老街）

喜歡貓咪不可錯過貢寮老街

貢寮老街原本以為會很熱鬧，然而實際上許多店家沒開（補給落空）

德心宮昔稱「下洲仔媽祖廟」，主神為天上聖母，為新北市貢寮區百年媽祖廟之一。路上會經過德心宮，前面有很大的廣場，是迫降的好選擇喔！此處有洗手間！可在此處稍作休息！

草嶺古道終於要到了！

在快到草嶺古道時，一隻狗突然出現在我們面前，然後開始引領著我們前進。

牠就像山神一樣，在草嶺古道真的轉進古道，像是在跟我們說：「我帶你們去！」牠走的飛快，我是跟不上的，牠大概怕我太丟臉，在遠處喝水等我。

上到草嶺古道，尚有時間，就加碼去桃源谷看牛！（桃源谷不屬於淡蘭古道，可以在此處下至大里車站）

他太黑了，要認真看才找得到狗狗走得飛快，我依然被海放。

最終，我沒看到半隻牛，可能是時間太晚。但是巧克力（狗狗名）在草地興奮的狂奔！

牛呢

沒有牛，就拍巧克力（狗名字）

哪個遊客把鮮花插在牛糞上

桃源谷很美吧！

從九分走到雙溪、來到貢寮再到草嶺古道，有許多機會見到大冠鷲。會羨慕牠們能自在飛翔啊！雖然沒看到牛，也不至於敗興而歸，爬山的人，都應該懂，不要太強求啊！！

天快黑了，趕快踢下大里車站！再見草嶺！

途經販賣機，投了一罐奧利多水犒賞自己。滿足！

大里天宮廟

因隔日要繼續接著逆走中路，選擇搭車到礁溪住一晚。D1早餐：豬肉滿福堡、可樂、薯餅午餐：雙溪吃陽春麵（大）+燙青菜、綠豆沙晚餐：牛肉麵大+燙青菜行進水：2800cc（含五支raceon 電解）、奧利多水一罐約600ml行進距離：37.5k（加碼桃源谷）補水點：溪水：柑仔店遺址附近很多點、草嶺古道路口溪水、草嶺古道路線上有許多水點車站可補水（我在瑞芳、貢寮補）便利商店：7-11雙溪

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