3分鐘即可登頂！ 基隆小百岳「大武崙山」懶人快攻法捷徑 270度觀景平台視野超遼闊

基隆小百岳大武崙山就位在從大武崙砲台入口旁，從登山口到三角點只要3分鐘，是基隆最易到達小百岳，但指標並不明顯，如果沒有做足功課很難發現，山頂視野超好，180度無敵海景觀景平台，可以一覽無邊際大海，遠眺基隆嶼，可將車停在大武崙砲台停車場，這裡視野遼闊，夜晚則化身為觀星站，天氣好時抬頭就能看見滿天星斗，成為追星族的觀星秘境，可順遊大武崙砲台、情人湖公園，成為基隆假日出遊好去處。

基隆小百岳：大武崙山三角點擁有海天一線絕美的看海視角。

大武崙砲台停車場視野遼闊，白天能俯瞰基隆市區，遠眺基隆嶼，還能看到八斗子漁港、外木山，和平島、協和發電場等，夜晚還可以觀星，看夜景，成為基隆最佳約會盛地。

大武崙砲台停車場規劃完善，不僅可以免費停車，還可以居高臨下欣賞基隆巿區山海美景。

大武崙砲台入口處環境清幽，風景秀麗，是攝影師的拍照秘境。

大武崙山小百岳登山口隱藏在入口處旁，看到上方看板就要往右行，垃圾桶後面就有紅色標記登山入口。

路況不是很好，全程為水泥路，若遇下雨不適行走。

實際走訪，約3分鐘即可攻頂，影片分享

為基隆最輕鬆完成的小百岳，標高231m，編號003小百岳。

登頂後海闊天空，一望無際的大海超療癒的～

可順遊大武崙砲台

大武崙砲台270度觀景平台可以將基隆嶼、八斗子漁港、大武崙沙灘等風光盡收眼底。

大武崙砲台停車場：基隆市安樂區基金一路208巷19號；營業時間：09:00-17:00

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

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