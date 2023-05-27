快訊

71層樓高空開艙門只因「很悶想下機」！韓亞航班座位緊急停售、男嫌恐被關10年

翻譯過「源氏物語」！連戰表姊、旅美作家林文月過世 享耆壽90歲

「基層要他入黨？」空降參選永和立委 李正皓：不適合以民進黨籍身分參選

3分鐘即可登頂！ 基隆小百岳「大武崙山」懶人快攻法捷徑 270度觀景平台視野超遼闊

大海愛上藍天旅遊日記分享／ 文、圖／大海愛上藍天

udn走跳旅遊／大海愛上藍天

基隆小百岳大武崙山就位在從大武崙砲台入口旁，從登山口到三角點只要3分鐘，是基隆最易到達小百岳，但指標並不明顯，如果沒有做足功課很難發現，山頂視野超好，180度無敵海景觀景平台，可以一覽無邊際大海，遠眺基隆嶼，可將車停在大武崙砲台停車場，這裡視野遼闊，夜晚則化身為觀星站，天氣好時抬頭就能看見滿天星斗，成為追星族的觀星秘境，可順遊大武崙砲台、情人湖公園，成為基隆假日出遊好去處。

基隆小百岳：大武崙山三角點擁有海天一線絕美的看海視角。

大武崙砲台停車場視野遼闊，白天能俯瞰基隆市區，遠眺基隆嶼，還能看到八斗子漁港、外木山，和平島、協和發電場等，夜晚還可以觀星，看夜景，成為基隆最佳約會盛地。

大武崙砲台停車場規劃完善，不僅可以免費停車，還可以居高臨下欣賞基隆巿區山海美景

大武崙砲台入口處環境清幽，風景秀麗，是攝影師的拍照秘境。

大武崙山小百岳登山口隱藏在入口處旁，看到上方看板就要往右行，垃圾桶後面就有紅色標記登山入口。

路況不是很好，全程為水泥路，若遇下雨不適行走。

實際走訪，約3分鐘即可攻頂，影片分享

為基隆最輕鬆完成的小百岳，標高231m，編號003小百岳。

登頂後海闊天空，一望無際的大海超療癒的～

可順遊大武崙砲台

大武崙砲台270度觀景平台可以將基隆嶼、八斗子漁港、大武崙沙灘等風光盡收眼底。

大武崙砲台停車場：基隆市安樂區基金一路208巷19號；營業時間：09:00-17:00

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

基隆 登山 秘境 美景 公園 步道

相關新聞

3分鐘即可登頂！ 基隆小百岳「大武崙山」懶人快攻法捷徑 270度觀景平台視野超遼闊

udn走跳旅遊／大海愛上藍天 基隆小百岳大武崙山就位在從大武崙砲台入口旁，從登山口到三角點只要3分鐘，是基隆最易到達小百岳，但指標並不明顯，如果沒有做足功課很難發現，山頂視野超好，180度無敵海

全台唯一水中步道！開箱士林雙溪濕地公園步道群，悠遊漫步湖中央，宛如現實版人類水族館

雙溪濕地公園 景點介紹 雙溪濕地公園，有幾個特色景點一定不容錯過，除了水中步道外，於生態池中心觀賞棲息之動植物，也可於展望平台眺望公園全景，該平台為園區制高點，黃昏時能欣賞太陽西沉，往東還有大屯山

置身中東沙漠？散策於金門之「梁山觀止步道」，順遊水頭聚落、沙美老街

梁山觀止步道位於金門城東門外古崗湖畔。 爬一小段山路，就能俯瞰金門目前僅存的唯一一座天然湖-古崗湖。 漢影雲根是梁山觀止的起點，「漢影雲根」碣為刻複明朝末年，魯王朱以海思念江山故國，手書刻

台北「小箱根」！絹絲瀑布步道：百年風華的草山溫泉

絹絲瀑布步道位於台北市陽明山國家公園內，過去曾是擎天崗地區和士林之間的古道，以途中會經過像白絲帶般的清幽瀑布而聞名，步道全程綠樹成蔭，坡度也都平緩好走。陽明山早期被稱為「草山」，曾經獲選為臺灣十二勝之

南部熱門郊山！呼應山名的「棚集山」：二峰圳的百年約定，帶有神祕莫測的美感

棚集山位於屏東縣來義鄉丹林村，是一座南部很熱門的郊山，同時也被列為臺灣的第78號小百岳，有趣的是山上的涼亭及棚子特別多，恰好呼應了這座山的名稱。這是我第一次寫到屏東的故事，這個故事就發生在棚集山的山腳

週末賞桐花景點推薦！漫行外埔「水流東桐花步道」 高鐵觀景台、綠樹成蔭下欣賞桐花雨

位於台中外埔區的水流東桐花步道舊稱水流東情人幽徑，於2009年改名為桐花步道當地居民於水圳兩旁種滿桐花，讓這裡每年4~5月下起桐花雪。水流東以前是灌溉渠道，一般水往西流，但這條灌溉渠道一路由西向東墊高

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦