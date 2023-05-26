全台唯一水中步道！開箱士林雙溪濕地公園步道群，悠遊漫步湖中央，宛如現實版人類水族館

雙溪濕地公園

景點介紹

雙溪濕地公園，有幾個特色景點一定不容錯過，除了水中步道外，於生態池中心觀賞棲息之動植物，也可於展望平台眺望公園全景，該平台為園區制高點，黃昏時能欣賞太陽西沉，往東還有大屯山壯麗山景，雙溪濕地公園佔地約2.3公頃，面積並不算大，所以必須充分利用有限的空間，以及地形的起伏，讓水質淨化，設計時取消停車場空間，建議開車民眾利用兒童新樂園停車場，或騎乘Ubike前往，夕陽觀景平台串連了雙溪河濱自行車道，也可以來趟單車輕旅行，順遊其他景點

行前須知

今日行程：台2乙（承德路五段）旁入口＞雙溪濕地公園＞水中步道＞觀景平台＞展望平台大眾運輸：建議騎乘Ubike至兒童新樂園，再步行前往

準備出發

雙溪濕地公園，是全台唯一一座擁有水中步道的戶外園區，步道低於湖面，讓人有置身湖中之感，是個體驗性極強的景點，今天從士林捷運站騎乘Ubike至兒童新樂園，路途約2公里，再步行一小段至雙溪濕地公園，也可免去市區停車之煩惱

騎乘Ubike至兒童新樂園是相當便利到達雙溪濕地公園的方式

過了士林116綠地，沿著鐵製護欄走，很快就到了

雙溪濕地公園，位在承德路五段旁，入口旁邊有一座電塔，並設有一塊巨石，刻有雙溪濕地公園字樣

今天的紗帽山，小觀音山群，大屯及七星山系，都十分清楚

按指標往展望平台方向前進，沿途會經過數座生態池

池中紅面水雞與鴨類相當多，動植物鳥類相當豐富

還能看見台北101，兒童新樂園摩天輪，以及圓山大飯店呢

成群的伯勞鳥？模樣很可愛

沒多久就抵達著名的水中步道了，走上高架棧道，可以看得非常清楚

雙溪濕地公園的步道架構分成三部份，第一部分就是串聯各生態池的路線，第二則是水中步道，第三就是高架棧道，能通往觀景平台與展望平台

雙溪濕地公園，是全台唯一一座擁有水中步道的園區，步道低於湖面，讓人有置身湖中之感，更彷彿身處摩西分海的壯闊景緻呢

‘‘躲’’ 在湖中央

湖上的綠色藻類超級美，人彷彿坐在潛水艇上一般，真是特殊的體驗

走在水中步道，湖面與人同高，湖水‘’ 觸手可及 ‘’

水中步道並不長，大約20公尺左右，但十分有特色，接著續走上展望平台，為步道最高點，視野真的很不錯，能欣賞北市山景及淡水河景，還能與自行車道相互連結，風景令人讚賞