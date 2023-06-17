快訊

影／躲媒體搬箱！餵藥案汐止某幼兒園今採尿 有家長不同意批誇大

挺過炎上風波！蔡阿嘎再曝遊日本影片「哪裡跌倒就從哪裡爬起」

普亭證實首批核武已運抵白俄 布林肯：尚無理由調整核狀態

聽新聞
test
0:00 / 0:00

灣潭.湖泊.古蹟一次集！新店屈尺古道沿途風光明媚，連走小粗坑生態綠廊步道

健行筆記／ 健行筆記Saiyan Broly

屈尺古道

景點介紹

屈尺古道，位於新店屈尺地區，因而得名，屈尺，係原住民語之音譯，昔日為泰雅族屈尺社的生活區域，早年公路還沒開通之前，十分曲折，沒有跋山涉水無法到達目的地，由於路程太過艱辛，明治31年（西元1898年），日人曾修築屈尺古道，作為進入烏來的要道，當年修築的道路，至今僅剩一小段石階而已，但是歷史的痕跡依然存在，無論是優雅的小粗坑發電廠，古樸的周家老厝，都讓人印象深刻，記憶猶新，還能與小粗坑綠廊步道連走，山光水色，景色絕美，宛如仙境

行前須知今日行程：台9甲線＞永興路＞周家古厝＞小粗坑發電廠＞屈尺古道＞台9甲線＞康雅崙路＞直潭壩＞下石厝路＞直潭路＞小粗坑綠廊步道＞原入口路線型態：O型

       
         
       
     

路程資訊：總路程約8K，一般腳程可以抓2.5小時大眾運輸：可搭乘849或綠3公車至小粗坑站前往

準備出發

今天於新店捷運站搭乘849公車至小粗坑站，走永興路前往屈尺古道，先到達美麗的小粗坑發電廠，之後一路走至台9甲線，經康雅崙路到直潭壩，在走小粗坑綠廊步道完成一個環狀路線

3cc1af03566fe66ed3d0d54b26d74e8e.jpg

ca3c613ebe37df1bd1512c3299786184.jpg

到達小粗坑公車站後，沿著台9甲線向前行一小段，過了小粗坑橋再右轉永興路進去

1d55428e78787df97ea26e78005c650d.jpg

22267c8f47779c5985959d8cd074ebf8.jpg

8a260787e92a62d576b257faa7ef9ebd.jpg

a06845f75ac1fa505e5353ce5cbbeb47.jpg

d5daf909cdc82f05336867a0524f3e4a.jpg

水利署基石

117e7b0f01107f0878f9ef8faa1a8a76.jpg

周家古厝先經過周家古厝，是一棟紅磚厝，建於清嘉慶24年（西元1819年），現狀曾經修建過，牆上寫有武功世澤及相關時間資訊

36708da3471677f4db14e33fac4ea2c0.jpg

f343548c2ecde2492b2c3bc7d4b9dc56.jpg

486697d4823b9fc0ce293e1d7b2f2a0f.jpg

沒多久到達小粗坑發電廠，這裡就是屈尺古道的起點，右邊是回程的路，取左往屈尺古道

f0a79c25682e43be0a72c123fc8f1ad8.jpg

e293e0b1d46e7af80f27b4546fb7c3d0.jpg

小粗坑發電廠小粗坑發電廠，為臺灣現役最老的水力發電廠，建於西元1909年，建築構造及內部機深具巴洛克式風格，以紅磚打造，大跨距的鋼骨桁架，屋頂設有具散熱功能之高凸式氣窗，建築立面以圓拱圈作成裝飾，入口山牆上有牌樓面的山形牆，留有當年的標誌，德國AEG渦輪馬達機組仍在使用，已被列為市定古蹟

5b7d5ac29889ab42fa429bc802720fff.jpg

a498f1d42a1bb8c16e43a927d854159e.jpg

d0629cd1a526939c5e2a49efb8f552a7.jpg

e8c60c4566cf455fa8723d2b18052a53.jpg

側面看有點像教堂的感覺

6e55c80b427fae92f183806a224d259c.jpg

古道一開始為產業道路（永興路），前方就是永興宮，可以將整個發電廠看得非常清楚

46bef961432acf46fed14910013ff935.jpg

小粗坑發電廠為巴洛克式建築，真的超級美，顏色配色也充滿歐式風格，在台灣很難得可以看到這樣的歷史建築，十分特殊，而且保持著如此完好，更是難能可貴

c993f190ecbc85006530ca51bf7f65b8.jpg

309816888aedf1c22cf15059322760b9.jpg

802f24d62649de974fbda500753f168c.jpg

屈尺古道屈尺古道，因泰雅族屈尺社而得名，早年公路還沒開通之前，十分曲折，沒有跋山涉水無法到達目的地，由於路程太過艱辛，明治31年（西元1898年），日人修築屈尺古道，作為進入烏來的要道

c007f62dcd60669c574a8ce7dae875bf.jpg

1dcaf8d4514fec9a1ddb5f5ac844893e.jpg

屈尺及十四分區域，以前是泰雅族屈尺社居住區域，屈尺，係原住民語之音譯，新店區的屈尺、廣興一帶，漢民族大概是從清道光年間（西元1820年代）開始開墾，於咸豐年間方形成聚落，一直到光緒12年才較為和平穩定，劉銘傳巡撫在光緒11年向朝廷發出的〈剿撫滋事生番現經歸化摺〉，對於開山撫番的整個過程留下相當詳細的說明，臣查屈尺在淡水東南，離城只三十里，該處生番八社，不過八百餘人，總目馬來，號稱驁桀，生性勇猛，曾經前撫臣岑毓英招撫未成...

1c050f206e0e252496d437f39cc20946.jpg

終於接上一段古樸的石階路

cafa38c1bf6e7be868bab13afe8054ff.jpg

屈尺社，清稱作馬來番，因頭目馬來而得名，為當時勢力最大社，散居於新店溪上游一帶，根據日人森丑之助描述，其建物左是穀倉，兩棟相連，右方為住家，以木材搭建，並用草料作頂，屋牆則用橫木堆疊而成，描繪的栩栩如生

96121f952a20b9ea9ae461fbeb18b5f1.jpg

7a75fbc51dcd7f6e6b7abd6d18e834c3.jpg

9b90fdc640be957fe99e8989029bc639.jpg

很快古道又變成產業道路

4cef14070d9806de1a0f6cd4020b051e.jpg

4362b0d9d86cf512dc28c82f04325801.jpg

屈尺古道現多已闢建為產業道路，僅存兩小段的石階路段

d09ee853a4f5c0a874d9ddb89cbe0936.jpg

往新烏路方向走

096865d959d8e565c0eea9657cdb5495.jpg

f8db1541bcd622e730e49a275e1dd634.jpg

6910d372a855b416aa09395bcec9b62d.jpg

略有青苔的石板路，還保留了一點古道的韻味，至少讓人得以看見古道曾經的過往樣貌，還是非常具有歷史意義

39bd12fe629738a998b111d091757d21.jpg

來到台9線約4K處，右邊是文山農場，我們繼續前行

76aabdbd7b01cad106b186de2e5b0661.jpg

b1fd356ed57481349f291aec55a42e59.jpg

3051b9bce51f722f694192d2f50abaf3.jpg

3233f0952cb10aa4dd9d4be99c26949d.jpg

接著按指標往康雅崙路進去，入口處有一圓弧牌樓與一座石碑

541b884e2542638bf821e3dd97e553da.jpg

868b33d265ba80c4b4da16bbc951a885.jpg

此石碑名為小補碑，大正5年因紀念補修附近路面而立

4e6bed18423a2fb8ccc86c135130655d.jpg

7a8a4edee18deda5d407e77b69b2f466.jpg

康雅崙路會經過一些墓園，有忌諱者請自行斟酌

287bed0082dcb719b0d910d07dac8e49.jpg

已經可以看見美麗的新店溪了，溪水如此湛藍清澈

8e50f5d2717ab45b137da114525febb0.jpg

ed245ef89fd4f185464545d716f28b71.jpg

來到一個四岔路口，右邊往下石厝路，是等一下要走的路線，先按指標去直潭壩

ed894d49aa8d47971773ee1ffdd40e60.jpg

644248415e91b00521cdccf4ea794e67.jpg

7c85347462ee8e304ec1d58ccb1a9a20.jpg

49fa42ce9eab28143cd81ad0bc2c88b1.jpg

直潭壩

直潭壩，又名直潭堰，於西元1978年完工，位於新店溪粗坑壩下游三公里處，壩身全長117公尺，高度則有48公尺，主要功能就是要將原水送到直潭淨水廠，之後經過處理再將水依管線分配到大台北地區，供水量每天達到230萬立方公尺，為大台北地區最大

a601cb03ba45f93e0843cb3139ea06b9.jpg

直潭壩的景色非常的美，湖光山色，波光粼粼

a3163ebfed95b216df97d1377418ac23.jpg

47d9af3e6707d3403a679b5ce9269ad1.jpg

接著返回四岔路口，往下石厝路前進，預計走O型路線

c19e85ebae9d5a442c8505483ef5f2b2.jpg

375eda8999f9833479139718879d60be.jpg

62db16565a8ba1437a85f6457930bc51.jpg

走在鄉間小路，享受清風與新鮮空氣，真是暢快無比

14674b0f17340de8849bb5e0d85fbd39.jpg

b134265629d5b2355339138efcd2f99e.jpg

下石厝路沿著新店溪而行，風景如畫，山光水色，沿途盡是美景，令人激賞，水質清澈的沒話說

d8eb3488851ef80afe442ce406b20eef.jpg

1622469a9bfbb6ee0534d782b1bd35a0.jpg

2a932894ab38a9c1b5fa0f64deeb0f02.jpg

e4d286e3d6fbc4d07c1d39a834df09eb.jpg

5315c12066b8729d1af4a7547455f424.jpg

續接直潭路

27a0c8d139f5b16e33727b2729d9b14a.jpg

連河邊釣魚的民眾都清清楚楚，新店溪形成的灣潭美如明鏡，遠看像玉盤一般

a1339a4f3c612ae4c45deafe3e2688dd.jpg

d324b2155275b6c0988a736aa464a414.jpg

依照指標往小粗坑生態綠廊

90988004f8f47da94ee7516a74339f82.jpg

2eae895dc418de759d0de2397fa43da5.jpg

f1c870bd05a6755cc47ec32063e0c435.jpg

小粗坑綠廊的景色也是不遑多讓，雖然都是走在產業道路上，但景緻依舊令人難忘

804bd78610b6231f817475b1c7160dba.jpg

da8ac67c0252a439417a1392eb980140.jpg

7eb77e3cf8a30923a4131f03cd20eb95.jpg

720e947ff694cda5d4d59051b028c49a.jpg

溪流匯集成灣潭，猶如湖泊一般，除了美，還能說什麼呢

248f4aac5d608609fd098a590da6a5f0.jpg

12c639ebd507037031288d7160a3c001.jpg

777f7b9554e6d40a129422924ddedd1e.jpg

竟然還有人在游泳呢，真是太厲害了

17f4cc4e1509557573a8ed8e48f486b9.jpg

最後接回小粗坑發電廠，完成一個環狀路線，今天路程約8公里，雖不算短，但起伏不大，相當好走，來屈尺古道不但能欣賞美麗的歷史古蹟，一路還有超無敵的景色相伴，無論是河流，灣潭，還是水壩湖泊，甚至群山，都讓人心曠神怡，記憶猶新，非常走一趟屈尺古道，勢必收穫良多，心情愉快若喜歡，歡迎關注，收藏，分享

古道 步道 公路

延伸閱讀

謹慎規劃再出發！挑戰「翠翠谷O形走」，魔王關卡「橫越大濕地」

香港26人巴士側翻「撞路障彈起」畫面曝光 22人受傷4人重傷

山群綿延美如畫！ 連走五指山古道+友蚋山　七堵至高展望極佳、柯子林石磐瀑布秘境一覽

家樂福超市新店北新店5月底結束營業 這關鍵理由讓網友表示不意外

相關新聞

灣潭.湖泊.古蹟一次集！新店屈尺古道沿途風光明媚，連走小粗坑生態綠廊步道

屈尺古道 景點介紹 屈尺古道，位於新店屈尺地區，因而得名，屈尺，係原住民語之音譯，昔日為泰雅族屈尺社的生活區域，早年公路還沒開通之前，十分曲折，沒有跋山涉水無法到達目的地，由於路程太過艱辛，明治3

美麗桃源谷、眺望基隆嶼！ 健筆小編帶你走完淡蘭古道 體驗「國家級綠道」長距離徒步縱走

一次走完淡蘭古道！ 健筆小編帶你走「國家級綠道」 體驗長距離徒步縱走（上集）

不用跑到宜蘭！台北市山上竟有美麗大草原 ，南港「山水綠生態公園」之旅

不用跑到宜蘭！台北市山上竟有美麗大草原 南港山水綠生態公園之旅

三度走訪超親民！「五股龍鳳巖登山步道」輕鬆行　不論來幾遍總有新路線

第三度走龍鳳巖登山步道、外寮靶場、憲訓中心戰鬥教練場與水碓觀景公園這條　非常親民級的路線﹔因為知道可在兩三小時內走完，到水碓公園時，手機電池出現了紅色警示，因為沒帶行動電源備用，用省電模式、就續用﹔又

新鮮又好玩！騎單車去登「寮水山」，山頂展望開闊、地質像火炎山

寮水山 昨晚就再想，明天要去哪，最近房間冷氣壞掉了，弄了很多方法，最後把總開關重新開關，終於又動了，看看WINDY好多地方好像會下雨，我就沒什麼動力上高山，最近被床黏住了，又猛作夢好累好累，想著中

夜爬收穫滿滿！ 「劍潭山小百岳」集起來 城市百萬夜景+圓山飯店 能見度非常好

天氣越來越熱，越來越適合夜爬了！(其實還是因為週末時間太少，小社畜的悲劇)這次的成員有：黑人學妹、阿沒、Sharon以及黑人學妹的好朋友阿P。我們約下班後在劍潭附近的豪記專業牛肉麵先吃飽再上，一行人大

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦