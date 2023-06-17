灣潭.湖泊.古蹟一次集！新店屈尺古道沿途風光明媚，連走小粗坑生態綠廊步道

屈尺古道

景點介紹

屈尺古道，位於新店屈尺地區，因而得名，屈尺，係原住民語之音譯，昔日為泰雅族屈尺社的生活區域，早年公路還沒開通之前，十分曲折，沒有跋山涉水無法到達目的地，由於路程太過艱辛，明治31年（西元1898年），日人曾修築屈尺古道，作為進入烏來的要道，當年修築的道路，至今僅剩一小段石階而已，但是歷史的痕跡依然存在，無論是優雅的小粗坑發電廠，古樸的周家老厝，都讓人印象深刻，記憶猶新，還能與小粗坑綠廊步道連走，山光水色，景色絕美，宛如仙境

行前須知今日行程：台9甲線＞永興路＞周家古厝＞小粗坑發電廠＞屈尺古道＞台9甲線＞康雅崙路＞直潭壩＞下石厝路＞直潭路＞小粗坑綠廊步道＞原入口路線型態：O型

路程資訊：總路程約8K，一般腳程可以抓2.5小時大眾運輸：可搭乘849或綠3公車至小粗坑站前往

準備出發

今天於新店捷運站搭乘849公車至小粗坑站，走永興路前往屈尺古道，先到達美麗的小粗坑發電廠，之後一路走至台9甲線，經康雅崙路到直潭壩，在走小粗坑綠廊步道完成一個環狀路線

到達小粗坑公車站後，沿著台9甲線向前行一小段，過了小粗坑橋再右轉永興路進去

水利署基石

周家古厝先經過周家古厝，是一棟紅磚厝，建於清嘉慶24年（西元1819年），現狀曾經修建過，牆上寫有武功世澤及相關時間資訊

沒多久到達小粗坑發電廠，這裡就是屈尺古道的起點，右邊是回程的路，取左往屈尺古道

小粗坑發電廠小粗坑發電廠，為臺灣現役最老的水力發電廠，建於西元1909年，建築構造及內部機深具巴洛克式風格，以紅磚打造，大跨距的鋼骨桁架，屋頂設有具散熱功能之高凸式氣窗，建築立面以圓拱圈作成裝飾，入口山牆上有牌樓面的山形牆，留有當年的標誌，德國AEG渦輪馬達機組仍在使用，已被列為市定古蹟

側面看有點像教堂的感覺

古道一開始為產業道路（永興路），前方就是永興宮，可以將整個發電廠看得非常清楚

小粗坑發電廠為巴洛克式建築，真的超級美，顏色配色也充滿歐式風格，在台灣很難得可以看到這樣的歷史建築，十分特殊，而且保持著如此完好，更是難能可貴

屈尺古道屈尺古道，因泰雅族屈尺社而得名，早年公路還沒開通之前，十分曲折，沒有跋山涉水無法到達目的地，由於路程太過艱辛，明治31年（西元1898年），日人修築屈尺古道，作為進入烏來的要道

屈尺及十四分區域，以前是泰雅族屈尺社居住區域，屈尺，係原住民語之音譯，新店區的屈尺、廣興一帶，漢民族大概是從清道光年間（西元1820年代）開始開墾，於咸豐年間方形成聚落，一直到光緒12年才較為和平穩定，劉銘傳巡撫在光緒11年向朝廷發出的〈剿撫滋事生番現經歸化摺〉，對於開山撫番的整個過程留下相當詳細的說明，臣查屈尺在淡水東南，離城只三十里，該處生番八社，不過八百餘人，總目馬來，號稱驁桀，生性勇猛，曾經前撫臣岑毓英招撫未成...

終於接上一段古樸的石階路

屈尺社，清稱作馬來番，因頭目馬來而得名，為當時勢力最大社，散居於新店溪上游一帶，根據日人森丑之助描述，其建物左是穀倉，兩棟相連，右方為住家，以木材搭建，並用草料作頂，屋牆則用橫木堆疊而成，描繪的栩栩如生

很快古道又變成產業道路

屈尺古道現多已闢建為產業道路，僅存兩小段的石階路段

往新烏路方向走

略有青苔的石板路，還保留了一點古道的韻味，至少讓人得以看見古道曾經的過往樣貌，還是非常具有歷史意義

來到台9線約4K處，右邊是文山農場，我們繼續前行

接著按指標往康雅崙路進去，入口處有一圓弧牌樓與一座石碑

此石碑名為小補碑，大正5年因紀念補修附近路面而立

康雅崙路會經過一些墓園，有忌諱者請自行斟酌

已經可以看見美麗的新店溪了，溪水如此湛藍清澈

來到一個四岔路口，右邊往下石厝路，是等一下要走的路線，先按指標去直潭壩

直潭壩

直潭壩，又名直潭堰，於西元1978年完工，位於新店溪粗坑壩下游三公里處，壩身全長117公尺，高度則有48公尺，主要功能就是要將原水送到直潭淨水廠，之後經過處理再將水依管線分配到大台北地區，供水量每天達到230萬立方公尺，為大台北地區最大

直潭壩的景色非常的美，湖光山色，波光粼粼

接著返回四岔路口，往下石厝路前進，預計走O型路線

走在鄉間小路，享受清風與新鮮空氣，真是暢快無比

下石厝路沿著新店溪而行，風景如畫，山光水色，沿途盡是美景，令人激賞，水質清澈的沒話說

續接直潭路

連河邊釣魚的民眾都清清楚楚，新店溪形成的灣潭美如明鏡，遠看像玉盤一般

依照指標往小粗坑生態綠廊

小粗坑綠廊的景色也是不遑多讓，雖然都是走在產業道路上，但景緻依舊令人難忘

溪流匯集成灣潭，猶如湖泊一般，除了美，還能說什麼呢

竟然還有人在游泳呢，真是太厲害了

最後接回小粗坑發電廠，完成一個環狀路線，今天路程約8公里，雖不算短，但起伏不大，相當好走，來屈尺古道不但能欣賞美麗的歷史古蹟，一路還有超無敵的景色相伴，無論是河流，灣潭，還是水壩湖泊，甚至群山，都讓人心曠神怡，記憶猶新，非常走一趟屈尺古道，勢必收穫良多，心情愉快若喜歡，歡迎關注，收藏，分享