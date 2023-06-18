台北101絕佳眺望點！ 黎和生態公園經汐止白雲古道 欣賞雙北的歷史人文之旅

雙北景點景點介紹

黎和生態公園，位在北市大安區，原址為公墓及老舊眷村聚落，2017年交由大地工程處規劃興闢為生態公園，並在公園設置時光迴廊，保留住民在地的生活點滴，園區以烏桕、流蘇及苦楝等原生且具生態指標性的植栽，規劃多層次綠美化，重新復育恢復自然生機，營造出繽紛的森林步道，最大特色則是能近距離欣賞捷運文湖線列車從隧道中穿梭奔馳的畫面，步道最高點為黎和山，海拔約85公尺，可清楚望見台北101，還能接續走到富陽自然生態公園

白雲古道，過去是連接白雲聚落與汐止市區的重要路徑，這一帶的十三份山區，因常年多起雲霧， 所以有白雲之稱，曾是包種茶產地，沿著古道上行，沿途滿載歷史記憶，是汐止少數充滿人文、產業、聚落遺跡的地帶，古道終點能通往白雲寺，創立於西元1921年，最初是齋堂，後來才改為佛寺，主要供奉釋迦牟尼佛、伽藍觀音、地藏王菩薩、千手觀音等，白雲寺為閩南三合院格局，右為雙護龍，左為單護龍，為石塊平砌式石頭厝，深具歷史文化意義

行程須知今日行程1：和平東路三段512巷＞黎和生態公園＞黎和山＞富陽生態公園今日行程2：白雲路＞觀景石椅區＞白雲寺＞白雲路＞石頭古厝＞白雲古道＞白雲居茶苑＞水源路二段（康誥坑溪）＞風動石今日行程3：公園路＞鳥居入口＞汐止神社舊址（忠順廟）路線型態：A進B出大眾運輸：可搭乘F903路線公車至白雲寺站下車，再步行前往準備出發

今天很特別的是，所有行程都選擇搭乘大眾運輸工具，先坐文湖線捷運至麟光站前往黎和生態公園，再由山徑走到富陽生態公園，接著搭捷運轉火車前往汐止，再搭乘F903小巴至白雲寺站，步行前往白雲寺及白雲古道，最後再坐F902小巴回汐止火車站，順道去火車站附近的汐止神社舊址（忠順廟）

今天搭乘捷運文湖線至麟光站，下車後沿著和平東路三段走，從512巷前往黎和生態公園

路口有指標，鐵皮上有公園字樣及箭頭

黎和公園的入口真的很不顯眼，一般人壓根絕不會走進來，旁邊是大都會客運總站

園區的步道與五股水碓公園類似，採層層疊疊的架構，真的非常多層

黎和生態公園最大特色就是能近距離欣賞捷運文湖線列車從隧道中穿梭奔馳的畫面，目前台灣應該沒有任何一座山開鑿了山洞而被捷運給穿越

步道雖錯綜複雜，只要按照主線步道的指標走就對了

這裡曾是山坡上的古老眷村聚落，如今見證了眷村的興衰沒落

喜愛列車的朋友絕對不能錯過這好地點，任何角度都能欣賞捷運穿梭

隨著爬升越高，視野也越好，已經能看見台北101了

來到重要岔路口，右邊往富陽生態公園，我們走主路線，取左上行，先前往黎和山

這裡的步道幾乎都是的木棧道與枕木階梯為主，視野十分開闊

除了對面山頭上的社區大樓外，連文山區的二格山，猴山岳，貓空尖，鵝角格山等，都一清二楚

主線步道650公尺處，抵達步道的最高點，這裡就是黎和山，海拔約85公尺，山頂為一觀景平台，擁有360度環繞視野，絕對是個欣賞台北101的極品位置，人煙稀少，能輕鬆包場

風景真的是太美了，整棟101大廈超級清楚，幾乎毫無遮蔽，是個看跨年煙火的好選擇

後方山徑旁有一座黎和山圖根點

接著我們從觀景平台後方的山徑前往富陽生態公園

路徑是原始山徑，林相優美，距離富陽公園約600公尺

接上木棧道後，就到達富陽生態公園的範圍

步道接壤處為戀戀蟬聲休憩區

富陽生態公園以前來過了，就隨意逛逛，鬱鬱蔥蔥，這裡因為過去是軍事重地，森林保持的非常良好，是台北市不可多得的綠色寶庫

富陽生態公園是淡蘭古道南路之起點

淡蘭標誌，雙扇蕨石柱，作工真是精細

園區內有數座軍事涵洞遺址，見證了此地曾為日軍彈藥庫的歷史

富陽自然生態公園，位於臺北市大安區富陽街底，佔地3.8公頃，自日據時代即以該地做為彈藥庫，光復以後為國軍駐守，直至民國77年方才撤出，因長期軍事管制，故林相保存的相當原始，於民國94年左右，進行新建工程的規劃設計及闢建

離開富陽生態公園後，前往麟光站搭乘捷運至南港站，轉乘火車前往汐止，準備去白雲寺

在汐止火車站搭乘F903路線公車至白雲寺站下車，F903為社區小巴，免費搭乘，下車後還需要走2公里產業道路（白雲路）才能到達白雲寺，坡度並不算太陡，因為地處偏遠，林相優美，且車輛稀少，吸引了不少人來這裏健行

沒想到這裡的桐花也不少，沿途都是桐花花瓣，美如下雪

大約走了1.5公里，來到觀景石椅，是一處馬路旁的展望點，視野真的很不錯，能俯瞰整個台北市區

雖然今天霧氣很重，但仍可看見高樓大廈，甚至汐止的小山群，如小南港山

接著繼續上行

來到三叉路口，右邊兩條馬路都能到達白雲寺，大約剩2分鐘路程

路口有白雲寺字樣的巨石

到達白雲寺，寺廟創立於西元1921年，最初是齋堂，後來才改為佛寺，主要供奉釋迦牟尼佛、伽藍觀音、地藏王菩薩、千手觀音等，白雲寺為閩南三合院格局，右為雙護龍，左為單護龍，為石塊平砌式石頭厝，深具歷史文化意義

古色古香，充滿古樸韻味，真的是太美了

白雲寺後方有山徑可以通往白雲山（十三份山），但因天後不佳，且路況可能不好，因此就沒有要去了

離開白雲寺後，返回至叉路口，走最左邊的產業道路上去

指標寫往白雲路281巷

白雲路走到底，映入眼簾的是一棟歷史悠久，古意盎然的石頭古厝

白雲古道登山口就在旁邊

白雲古道維持的比想像好非常多，是一條難得還有人在使用的古道，整路以石板鋪成，十分好走，也幾乎沒有青苔，可以說是五星級的古道，但僅剩餘500公尺而已，其餘已被闢建為產業道路，沿途森林茂密，空氣清新，令人流連忘返

白雲古道，過去是連接白雲聚落與汐止市區的重要路徑，這一帶的十三份山區，因常年多起雲霧， 所以有白雲之稱，今天很剛好，確實也起了大霧，讓古道走起來更有親身經歷的體驗

除了沿途的兩座石砌土地公廟外，很快就來到白雲古道的精華路段，在森林之中出現一座古老的木橋，外型非常古樸，下方使用鋼筋支撐，顯見難敵歷史之悠久，目前是安全性無虞

古道的另一端出口為水源路上的白雲居茶苑，亦可看出是一間古厝，用竹木拼接，十分美麗，整體而言很有味道

接著從旁邊馬路（水源路二段）下山

沿著康誥坑溪而行

康誥坑溪，名稱很特別，由來是因水源路從石頭公以上的溪谷轉變為狹窄，在道路未闢建之前，昔日居民需沿著河床而行，常感到路況艱困難行，因而該溪谷地區就被稱之為康誥坑

康誥坑溪最有名的就是溪水中的風動石，上面還刻有碑文，天然形成的四方型巨岩真是太壯觀了，而且還有多種顏色，可以說是一顆碩大的彩色巨石

在逸林園公車站搭乘F902路線小巴回到汐止火車站，準備去最後的汐止神社舊址，F902也是社區小巴不用收費

汐止神社入口就在公園路上，旁邊是汐止消防隊與水返腳公園，離汐止火車站非常的近，大大的紅色鳥居是招牌，十分引人注目

汐止，舊名水返腳，昔日為凱達格蘭族峰仔峙社所在地，清乾隆23年前後，漢人已在此聚居形成街庄，稱為峰仔峙庄，後改稱水返腳，此地名源起，是根據淡水廳志記載：「水返腳，潮水漲至此也」，乃取其潮汐至此而返之意，改名為汐止

鳥居與石燈籠真是美，好像一秒飛到了日本

汐止神社，建於昭和12年（西元1937年），祭奉北白川宮能久親王，天照大神、大己貴命與倉稻魂命，目前已改建成汐止忠順廟

當初神社的狛犬，刻有昭和十二年十月等字樣，可以想見歷史的久遠 很幸運的被保留了下來

其他的石燈籠則來自昭和十四年，也是日治時期留下來的遺跡

今天一連造訪了許多地點，共同點是全部都是搭乘大眾運輸工具來作移動，台北真的是非常方便，幾乎所有山系都有大眾運輸設置，讓人覺得山林並不遙遠，而是十分容易親近的，或許我們沒有辦法選擇住在山上，但是養成走進森林，接近自然，對於心靈的提升，自我的成長，以及對於台灣我們的故鄉都能更加理解及認識，其實我們出生長大的地方，真的很美，不是嗎？若喜歡，歡迎關注，收藏，分享