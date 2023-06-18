快訊

赤腳走路接地氣好處多？赤腳真的有益健康嗎？教授這麼說

遭控誘導學生發展感情 台大前教師李明璁：辭所有教職未來不再任教

藍基層焦慮持續蔓延 侯友宜陣營「整隊」步伐仍未明朗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北101絕佳眺望點！ 黎和生態公園經汐止白雲古道 欣賞雙北的歷史人文之旅

健行筆記／ 健行筆記Saiyan Broly

雙北景點景點介紹

黎和生態公園，位在北市大安區，原址為公墓及老舊眷村聚落，2017年交由大地工程處規劃興闢為生態公園，並在公園設置時光迴廊，保留住民在地的生活點滴，園區以烏桕、流蘇及苦楝等原生且具生態指標性的植栽，規劃多層次綠美化，重新復育恢復自然生機，營造出繽紛的森林步道，最大特色則是能近距離欣賞捷運文湖線列車從隧道中穿梭奔馳的畫面，步道最高點為黎和山，海拔約85公尺，可清楚望見台北101，還能接續走到富陽自然生態公園

白雲古道，過去是連接白雲聚落與汐止市區的重要路徑，這一帶的十三份山區，因常年多起雲霧， 所以有白雲之稱，曾是包種茶產地，沿著古道上行，沿途滿載歷史記憶，是汐止少數充滿人文、產業、聚落遺跡的地帶，古道終點能通往白雲寺，創立於西元1921年，最初是齋堂，後來才改為佛寺，主要供奉釋迦牟尼佛、伽藍觀音、地藏王菩薩、千手觀音等，白雲寺為閩南三合院格局，右為雙護龍，左為單護龍，為石塊平砌式石頭厝，深具歷史文化意義

行程須知今日行程1：和平東路三段512巷＞黎和生態公園＞黎和山＞富陽生態公園今日行程2：白雲路＞觀景石椅區＞白雲寺＞白雲路＞石頭古厝＞白雲古道＞白雲居茶苑＞水源路二段（康誥坑溪）＞風動石今日行程3：公園路＞鳥居入口＞汐止神社舊址（忠順廟）路線型態：A進B出大眾運輸：可搭乘F903路線公車至白雲寺站下車，再步行前往準備出發

今天很特別的是，所有行程都選擇搭乘大眾運輸工具，先坐文湖線捷運至麟光站前往黎和生態公園，再由山徑走到富陽生態公園，接著搭捷運轉火車前往汐止，再搭乘F903小巴至白雲寺站，步行前往白雲寺及白雲古道，最後再坐F902小巴回汐止火車站，順道去火車站附近的汐止神社舊址（忠順廟）

895ee68a879e8f6234496f930a5890fc.jpg

95b325994be8f85e61eaf0329f588a4b.jpg

今天搭乘捷運文湖線至麟光站，下車後沿著和平東路三段走，從512巷前往黎和生態公園

414ca859660868fceb8d2e0822d5fdd2.jpg

路口有指標，鐵皮上有公園字樣及箭頭

491b38dec72df596b7800b55c76fb562.jpg

304f92ffacddfb1be5560359a72376ca.jpg

黎和公園的入口真的很不顯眼，一般人壓根絕不會走進來，旁邊是大都會客運總站

1d1d123ebc8f1a42689cc15ff2c19814.jpg

6c569b579eafe4f9532066c9d7f03d3f.jpg

園區的步道與五股水碓公園類似，採層層疊疊的架構，真的非常多層

80314ab7af8c86dab73d02e53dd836a1.jpg

22790af077e377ec404f5b8598dafffa.jpg

黎和生態公園最大特色就是能近距離欣賞捷運文湖線列車從隧道中穿梭奔馳的畫面，目前台灣應該沒有任何一座山開鑿了山洞而被捷運給穿越

eb2161aad2fda8dbbab6c5d3f6f3ff3a.jpg

f19a7d561dbd6ee3ae894dbf8dd826c0.jpg

步道雖錯綜複雜，只要按照主線步道的指標走就對了

6ac27b7542e5988cc3accd3660c68d9c.jpg

這裡曾是山坡上的古老眷村聚落，如今見證了眷村的興衰沒落

c33afbef3f4e5bedebe318ba74c789e3.jpg

4263979cd8875aad5da710460affcaec.jpg

7d683d6d25ea1544753c6b1d13e9fb33.jpg

喜愛列車的朋友絕對不能錯過這好地點，任何角度都能欣賞捷運穿梭

845e99411ea00adb060b9a46ccb489f8.jpg

隨著爬升越高，視野也越好，已經能看見台北101了

25b7ecd359a5d4fea0966dc52e1801a5.jpg

來到重要岔路口，右邊往富陽生態公園，我們走主路線，取左上行，先前往黎和山

4de3d4a3d35f3a762197d171d5cb429e.jpg

b802d126a845995105f3ee5a442c8945.jpg

這裡的步道幾乎都是的木棧道與枕木階梯為主，視野十分開闊

88a7cc2e7e30a24b271447ea4b55b82e.jpg

828158d2dde8ce92d1e6615d1f0ce734.jpg

除了對面山頭上的社區大樓外，連文山區的二格山，猴山岳，貓空尖，鵝角格山等，都一清二楚

4deae78dca95da0f3612261eba31ef1a.jpg

d17d5a28579fab6a0799c9ae9fe5cbba.jpg

3c9e7f0bbdc98d2708e6c73dd532fbc1.jpg

9b2bd3ac4fca461c64b54a8c7b16b799.jpg

主線步道650公尺處，抵達步道的最高點，這裡就是黎和山，海拔約85公尺，山頂為一觀景平台，擁有360度環繞視野，絕對是個欣賞台北101的極品位置，人煙稀少，能輕鬆包場

4e3e45aeef65856311118ef67d72eed1.jpg

風景真的是太美了，整棟101大廈超級清楚，幾乎毫無遮蔽，是個看跨年煙火的好選擇

18d70fd23d3ddee60dcdecae37111b90.jpg

後方山徑旁有一座黎和山圖根點

da2395c493056d5b0c00ae9efe4227cf.jpg

接著我們從觀景平台後方的山徑前往富陽生態公園

b96287f03b3dba2d1b6ffca7f4a05c32.jpg

3da20317378bc088845f9932105f8e41.jpg

路徑是原始山徑，林相優美，距離富陽公園約600公尺

7177d9224022ee8764aeeb73f9b617e1.jpg

c73bc6958bbe7c982e5d92144ecf00d5.jpg

接上木棧道後，就到達富陽生態公園的範圍

51ec1f38d45676c9b0ae3d8ea4d7beb4.jpg

7918bfa2ef615a47d554087c61a61912.jpg

步道接壤處為戀戀蟬聲休憩區

fec16348cdf1a0957b8c1961207878fc.jpg

3a880cfa2c4cf87c3839db78c6576562.jpg

8c3a7faa44bbf8bbc96e73ba1d58a951.jpg

富陽生態公園以前來過了，就隨意逛逛，鬱鬱蔥蔥，這裡因為過去是軍事重地，森林保持的非常良好，是台北市不可多得的綠色寶庫

5c0aecea381e157bc98ce926ad0a15d0.jpg

f93c97ff0a65318bc0e0d0d18796d09b.jpg

富陽生態公園是淡蘭古道南路之起點

4d7de1e02d93f86d13c400de40e8614d.jpg

dd3dd3cccbe10d9dc939d58fbc70fac0.jpg

e12f9a8dc5026f3e728f222f7821c17a.jpg

aa286b76966f229ff65ae4c300f6e700.jpg

淡蘭標誌，雙扇蕨石柱，作工真是精細

80767a05efeadff8536c8af9e881d04d.jpg

473328d153eefbe494fdffc214977020.jpg

bf06a2bf1863908402b121425865ca64.jpg

園區內有數座軍事涵洞遺址，見證了此地曾為日軍彈藥庫的歷史

e929b210096b538f06e53de324dbd729.jpg

f34b95d39074238009007157978d11c5.jpg

df0c833af2567091ef8567e6e4a90f1e.jpg

富陽自然生態公園，位於臺北市大安區富陽街底，佔地3.8公頃，自日據時代即以該地做為彈藥庫，光復以後為國軍駐守，直至民國77年方才撤出，因長期軍事管制，故林相保存的相當原始，於民國94年左右，進行新建工程的規劃設計及闢建

5347c05a4fb4a3c5e5495e26bff6851c.jpg

離開富陽生態公園後，前往麟光站搭乘捷運至南港站，轉乘火車前往汐止，準備去白雲寺

494b2761ce5e3b6ee07f0d2b744a6df4.jpg

e4d807d6da9dc1f03c5ca774ea49822a.jpg

4fa97c8eb056896349a06e6b69ea6d77.jpg

在汐止火車站搭乘F903路線公車至白雲寺站下車，F903為社區小巴，免費搭乘，下車後還需要走2公里產業道路（白雲路）才能到達白雲寺，坡度並不算太陡，因為地處偏遠，林相優美，且車輛稀少，吸引了不少人來這裏健行

54c2c72fed46104e51d63d28a0710911.jpg

72f7544f3f05cd38bcb3c3443eb6ed8b.jpg

e4d84ccfeb250e5aa6215a146c83be42.jpg沒想到這裡的桐花也不少，沿途都是桐花花瓣，美如下雪

e104131fed1d84f58dcd3b011f83b33e.jpg大約走了1.5公里，來到觀景石椅，是一處馬路旁的展望點，視野真的很不錯，能俯瞰整個台北市區

9fa2169b093f472cde184d6f26b63604.jpg

31b096f17d687e09c913709e9ec4aec6.jpg

dcb1c3deb5947a2bb76157f89108fa00.jpg雖然今天霧氣很重，但仍可看見高樓大廈，甚至汐止的小山群，如小南港山

746cd15cce0f2a745225a257d734953d.jpg接著繼續上行

faf39ba065dbba211759ca3d0458ed45.jpg

3df7f981a34a6f0f679184b91c805f51.jpg

7c6d85792ccb9e1db85d692df8044142.jpg

b06693f385c7cce6b87ba68b9c7e7825.jpg來到三叉路口，右邊兩條馬路都能到達白雲寺，大約剩2分鐘路程

d30b89290c12b5a5eb9fa6ffadd4080a.jpg路口有白雲寺字樣的巨石

44402d3606d2c95305a490f3fdf93644.jpg

05439403e20d011c2175a4e909e07c38.jpg到達白雲寺，寺廟創立於西元1921年，最初是齋堂，後來才改為佛寺，主要供奉釋迦牟尼佛、伽藍觀音、地藏王菩薩、千手觀音等，白雲寺為閩南三合院格局，右為雙護龍，左為單護龍，為石塊平砌式石頭厝，深具歷史文化意義

0766381a3f5d21d83a8d0c3b7df6d97a.jpg古色古香，充滿古樸韻味，真的是太美了

5015763f4d8e8d91df3d2a0f03561921.jpg白雲寺後方有山徑可以通往白雲山（十三份山），但因天後不佳，且路況可能不好，因此就沒有要去了

2840f4a07988e69a04bdb5d73d5c2cf3.jpg離開白雲寺後，返回至叉路口，走最左邊的產業道路上去

e787fe957fba00875705c6235adb06d7.jpg指標寫往白雲路281巷

92bc74e16c49367c2e3723b8984e8a81.jpg

af78e9012c3ce2e2062370bee47aabfc.jpg白雲路走到底，映入眼簾的是一棟歷史悠久，古意盎然的石頭古厝

69674944143221a2f6eb11730f23ed3c.jpg

1c4de97c1a37823384393919a4ae27c2.jpg

3750d446c313c46150ac445efcb57811.jpg白雲古道登山口就在旁邊

2eed853da545ffb6058c7f3ef757020d.jpg白雲古道維持的比想像好非常多，是一條難得還有人在使用的古道，整路以石板鋪成，十分好走，也幾乎沒有青苔，可以說是五星級的古道，但僅剩餘500公尺而已，其餘已被闢建為產業道路，沿途森林茂密，空氣清新，令人流連忘返

cbbec4be5f382eecc965c610ca7db454.jpg

89171533d02a724ce768e07d9fd5d7c3.jpg白雲古道，過去是連接白雲聚落與汐止市區的重要路徑，這一帶的十三份山區，因常年多起雲霧， 所以有白雲之稱，今天很剛好，確實也起了大霧，讓古道走起來更有親身經歷的體驗

0fff81fb2ce834bc1fa969793e0e8ca2.jpg

8e8084f096a186edf9c5c07bbebe4c00.jpg

30f97458febbf84543f8fe2a737a7f25.jpg除了沿途的兩座石砌土地公廟外，很快就來到白雲古道的精華路段，在森林之中出現一座古老的木橋，外型非常古樸，下方使用鋼筋支撐，顯見難敵歷史之悠久，目前是安全性無虞

9bbae3439bc06bfa5b0761da497df03c.jpg

c54ca7df07ccb85b8b237060669dcc8e.jpg

dcdb4948204ab6bea29308d0ed3b6f1a.jpg

a5899c1ce4de9a0a009cf666c59d2b57.jpg

381e8efb4268c9b024dd38be05cba4ce.jpg

6da4bc9be9fcfba9adf8e97fcad1968c.jpg

100d15568fbeee97258d1911a859a375.jpg古道的另一端出口為水源路上的白雲居茶苑，亦可看出是一間古厝，用竹木拼接，十分美麗，整體而言很有味道

8a7c724dd3f6866c91914c1646f8f69d.jpg

17ea462e0151660d976762c86d646f02.jpg

4775a3202e48c41a6cc9fbaa24dc66ff.jpg接著從旁邊馬路（水源路二段）下山

cb51c9ee208d1d9473d79d84b4f76d36.jpg

9af64ae234be7ccbfde8e1b9199c45a0.jpg沿著康誥坑溪而行

a3ef2e8df5eafff35df6536df6adc61c.jpg康誥坑溪，名稱很特別，由來是因水源路從石頭公以上的溪谷轉變為狹窄，在道路未闢建之前，昔日居民需沿著河床而行，常感到路況艱困難行，因而該溪谷地區就被稱之為康誥坑

1c4bfc04290455adad2a064be3d0ed7f.jpg

b9b46c03988ad7647364a66b9434e389.jpg

ebc81f9682070a4c9f57080daf0ddd18.jpg

410d05b6572ab4a427cd0b0857799849.jpg康誥坑溪最有名的就是溪水中的風動石，上面還刻有碑文，天然形成的四方型巨岩真是太壯觀了，而且還有多種顏色，可以說是一顆碩大的彩色巨石

e95c253433615e0d32e9c806fa5b9471.jpg

95e1b64df8dc2146ee1200edfae9e48d.jpg

9021a422d6ebf85311252123ff149a6f.jpg在逸林園公車站搭乘F902路線小巴回到汐止火車站，準備去最後的汐止神社舊址，F902也是社區小巴不用收費

584381295b937e12a772979cf61d20be.jpg

da33ed8cbce37a68dd023dacc555803c.jpg汐止神社入口就在公園路上，旁邊是汐止消防隊與水返腳公園，離汐止火車站非常的近，大大的紅色鳥居是招牌，十分引人注目

112c5c08f21bcef0897215ffb39e55bf.jpg汐止，舊名水返腳，昔日為凱達格蘭族峰仔峙社所在地，清乾隆23年前後，漢人已在此聚居形成街庄，稱為峰仔峙庄，後改稱水返腳，此地名源起，是根據淡水廳志記載：「水返腳，潮水漲至此也」，乃取其潮汐至此而返之意，改名為汐止

3549f5efe566b9ce201f4c24522cdd26.jpg

26bc911999ebedd63958ae8501658f79.jpg鳥居與石燈籠真是美，好像一秒飛到了日本

918efd7a535f33a65c25cd98e36dae0d.jpg

0710b64a484cb52062d19eb8d49e6479.jpg汐止神社，建於昭和12年（西元1937年），祭奉北白川宮能久親王，天照大神、大己貴命與倉稻魂命，目前已改建成汐止忠順廟

9e642721a14de9be9af8757ef28869fe.jpg

ffed8e900af1e09b98935b9de2ce19ec.jpg

當初神社的狛犬，刻有昭和十二年十月等字樣，可以想見歷史的久遠 很幸運的被保留了下來

bd8c8aaa5ac12a64b91eb0a382ac24b6.jpg

195e544d2a9e586e00df0f168bf69f77.jpg其他的石燈籠則來自昭和十四年，也是日治時期留下來的遺跡

f53435088b063a0737a6a24e614c36f7.jpg今天一連造訪了許多地點，共同點是全部都是搭乘大眾運輸工具來作移動，台北真的是非常方便，幾乎所有山系都有大眾運輸設置，讓人覺得山林並不遙遠，而是十分容易親近的，或許我們沒有辦法選擇住在山上，但是養成走進森林，接近自然，對於心靈的提升，自我的成長，以及對於台灣我們的故鄉都能更加理解及認識，其實我們出生長大的地方，真的很美，不是嗎？若喜歡，歡迎關注，收藏，分享

公園 古道 步道

延伸閱讀

汐止黃昏市場站候車亭完工 等公車不再日曬雨淋

年輕人狂買汐止汐東線 房價3年飆3成

1家3口幼坑古道迷路 消防上山找人 凌晨帶回山下脫險

新北／汐止半日微旅行！見證三個時代變遷忠順廟 走訪生機蓬勃綠色廊道

相關新聞

台北101絕佳眺望點！ 黎和生態公園經汐止白雲古道 欣賞雙北的歷史人文之旅

雙北景點景點介紹 黎和生態公園，位在北市大安區，原址為公墓及老舊眷村聚落，2017年交由大地工程處規劃興闢為生態公園，並在公園設置時光迴廊，保留住民在地的生活點滴，園區以烏桕、流蘇及苦楝等原生且具生

灣潭.湖泊.古蹟一次集！新店屈尺古道沿途風光明媚，連走小粗坑生態綠廊步道

屈尺古道 景點介紹 屈尺古道，位於新店屈尺地區，因而得名，屈尺，係原住民語之音譯，昔日為泰雅族屈尺社的生活區域，早年公路還沒開通之前，十分曲折，沒有跋山涉水無法到達目的地，由於路程太過艱辛，明治3

美麗桃源谷、眺望基隆嶼！ 健筆小編帶你走完淡蘭古道 體驗「國家級綠道」長距離徒步縱走

一次走完淡蘭古道！ 健筆小編帶你走「國家級綠道」 體驗長距離徒步縱走（上集）

不用跑到宜蘭！台北市山上竟有美麗大草原 ，南港「山水綠生態公園」之旅

不用跑到宜蘭！台北市山上竟有美麗大草原 南港山水綠生態公園之旅

三度走訪超親民！「五股龍鳳巖登山步道」輕鬆行　不論來幾遍總有新路線

第三度走龍鳳巖登山步道、外寮靶場、憲訓中心戰鬥教練場與水碓觀景公園這條　非常親民級的路線﹔因為知道可在兩三小時內走完，到水碓公園時，手機電池出現了紅色警示，因為沒帶行動電源備用，用省電模式、就續用﹔又

新鮮又好玩！騎單車去登「寮水山」，山頂展望開闊、地質像火炎山

寮水山 昨晚就再想，明天要去哪，最近房間冷氣壞掉了，弄了很多方法，最後把總開關重新開關，終於又動了，看看WINDY好多地方好像會下雨，我就沒什麼動力上高山，最近被床黏住了，又猛作夢好累好累，想著中

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦