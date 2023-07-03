拼了！藤枝國家森林遊樂區「水晶蘭」現身：收穫幸運，這趟值了
藤枝啊！唸了很久，總算來了～拍到水晶蘭、台灣鳶尾，超開心的❤️
▪️光姊的小百岳-東藤枝山瞭望台。
▪️雲杉步道-遇見水晶蘭。
上網看到藤枝官方的水晶蘭照片是在秋海棠步道拍攝的….於是愛跪為了水晶蘭拼了。
* 進階有氧路線〜來回約3公里/全程約110分鐘
* 遊客中心－秋海棠步道－瞭望台－柳杉平台－雲杉步道－遊客中心秋海棠步道，愛跪很認真的尋找水晶蘭的蹤跡-撲空Orz不經意的，在雲杉步道讓愛跪遇上了～～（開心旋轉
❤️交通資訊：車停二集團花公園➡️搭接駁車（150/人）至入口處。也可以自行開車至入口處，但是有60度陡坡，路況不好，車無法停在園區內。私人停車場位置有限（150/次）。
▪️末端修護路段，預計年底通車?愛跪評價：像喜歡大雪山一樣喜歡，我們還會來散步的～
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