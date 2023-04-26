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野溪溫泉秘境+絕美發電廠遺跡！ 2023谷關馬陵溫泉必打卡 最新路線與入口處

健行筆記／ 健行筆記魚仔水水

台中谷關馬陵溫泉 Maling Hot Spring，個人覺得蠻好走的 步行約20-30分鐘就可以看到很有特色的壁上紅廟，也是很多人來陵溫泉必打卡的景點！

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而崁入牆上的紅色建築物是因為921大地震土石崩落而嚴重受損的大甲溪發電廠的遺跡~馬陵溫泉地形多為碎石地，單程約4公里，同時需要過溪數次步行約2小時即可抵達算是非常簡單也適合新手的行稱唷

怎麼去谷關馬陵溫泉？

還有前往馬陵野溪溫泉區路況及停車位置這次魚仔水水和大家分享三個可以進入下切到溪床的點首先可以先導航到

1. 谷關365露營區

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地址： 台中市和平區東關路一段20之5號

從這裡進去國道三號下霧峰交流道轉入74快速道路往太平方向，下松竹交流道往谷關方向，沿路經過谷關溫泉區繼續開往至谷關365露營區的上方平地可以停車，露營區內停車塲為私人土地不對外開放，行駛道路相當好開。優點：進入點非禁區可以安心進入缺點：從這裡進入路程會比較長一點

2.台電旁邊 廟旁 樓梯入口

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由裡面網上看就是這樣入口處明顯

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有明確的樓梯可以步行下去

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從這裡進去可以直接看到很明顯的路徑看到旁邊小廟後就可以看到 有一條樓梯

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優點：此段路很好找到 有明顯路道路，這段應該是下去最快的路缺點：只適合進入回程不適合走這條 路程比較陡峭

3.台電 [僅提供 參考 請自行斟酌從此進入]

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這裡地型比較平緩也很好走

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如果紮營背很重的包包要翻牆其實蠻麻煩的第一道柵欄可以從旁邊縫縫繞過第二道柵欄是需要翻牆過去的

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優點：比從365露營區進入省時，整條路比較平坦 回程很適合走這一條缺點：需要翻過鐵門兩次，會經過台電私人土地 有可能受罰 -沿路需要過溪數次所以建議可以穿朔溪鞋

穿過大甲溪 

河水清澈見底，蜿蜒曲折地穿越山谷，隨著季節的變化，呈現出不同的風情蜿蜒流淌，山林之間蔚藍色的河水，如同一條優美的彩帶，在自然之中盡情飄蕩❤

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大甲溪發電廠谷關分廠吊橋遺址

谷關發電廠是台灣日治時期為供應台灣電力所興建的發電廠，發電廠於1925年動工，1931年竣工啟用，是當時台灣最大的發電廠之一，也是臺灣首座以水力發電為主的大型發電廠

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由於廠房位於山區，無法直接通往公路，因此需要透過吊橋將物資運進廠區。該吊橋已經停用囉~

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現已成為一處遺址，也是大家口中的神祕紅廟！這座遺址保存完好，可以讓人們想像當年廠區的繁榮景象，也是大家來到馬陵溫泉一定會來拍照的景點。 -沿路可以看到非常多的大石頭有可能會有落石掉落，怕危險的朋友可以自備頭盔

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沿途都有石頭堆疊而成的座標

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可以沿著石頭網前行，建議大家要在日落前返航避免天色過暗找不到回程路標 

馬陵溫泉

隱藏於山谷中的美麗寶地呈現出絕美的溫泉風光。尤其在岩壁下的洞穴溫泉，

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更是讓人沉醉其中，彷彿置身於仙境之中。此處有三個地方可以泡湯 魚仔個人覺得前面岩壁下的溫度跟深度剛剛好如果想要體驗包場的滋味記得要提早來卡位

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泡完真的身心都能夠得到療癒，彷彿回歸自然的懷抱，讓人倍感放鬆舒適♥野溪溫泉

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谷關溫泉 豪華露營 吊橋

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