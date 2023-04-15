快訊

訪日談經濟郭台銘喊「Trust me」 要打造第二次台灣經濟奇蹟

手搖界公務員？50嵐為何屹立不搖 內行揭關鍵：地位難以撼動

獨／女歌迷聽完五月天演唱會突倒地 葉克膜搶救16天不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

整條河都是溫泉！ 台東野溪秘境「轆轆溫泉」 超壯麗風景地熱湧出，連溪水都很溫暖

健行筆記／ 健行筆記魚仔水水

台東秘境轆轆溫泉隱藏在山區叢林的河流當中 超過 1.6 公里的河流炙熱的溫泉蒸氣從岩壁冒出令人嘆為觀止 好幾個露頭，超過200公尺的區域，產生滾滾的蒸汽，溫泉的溫度真的非常的燙，三不五時還會幫你"加熱"！ 由於我們這次兩天行程真的很趕，非常建議大家可以三天兩夜 同時也可以前往凱翁大峽谷或者天使瀑布 一起探索台灣之美♥ -車子通往產業道路的最後1公里需要四輪傳動 低底盤的汽車可以停在下面菜園的地方我們的車停在下方菜園 還需要在步行30-40分鐘才會到工寮起始點有些朋友建議體力比較不好的可以搭乘接駁

a99004bac9ecff3180860a65378e70a3.png

先陡升250公尺，看到告示牌後就開始下切，

4778d7c10348155d3318363375b7d906.png

沿途陡下真的是容易走到膝蓋很痛建議大家可以帶個護具

fbbcc47e9fb76e61d12bac4b7119c79c.png

經過5-6小時終於抵達我們的目的地轆轆溫泉~ ！深潭湛藍深邃，地底下不定時會冒出熱源幫溪水加熱必須說這裡的溪水有時候還會溫溫的，看著如此震撼的美景，搭配溫泉的部分也是非常舒服

7b7502570e1a7b755c0764696f7bb37a.jpg

DAY2由於我們這次兩天一夜行程非常的緊湊雖然沒由時間到凱翁大峽谷一探它的壯麗之美不過我們有到凱翁大峽谷的入口處，也就是露頭的部分

507809245c66b2e4e83fdd902ec12aaf.jpg

從溫泉紮營處大約20分鐘左右的時間即可以抵達沿路上溪水慢慢變得溫暖，煙霧瀰漫整個溪谷

9c21b48111a25b3076b3a97e6227c979.jpg

有時候可以看到岩壁旁邊有沸騰的溪水乳白碳酸鈣流泉及沈積物

33b55e1994b780210c7fb17edd6389bd.png

這裡的景色真的是非常的壯麗希望下次時間更加充裕之時能夠再度探訪

fd74060dfa547f76be86539deac8e94d.jpg

8f6d24786d6b190035dc74698860852a.jpg

魚仔水水Youtube魚仔水水 IG魚仔水水 Tiktok

溫泉 秘境 美景

延伸閱讀

大啖佐賀牛、烏賊配清酒！慢活城市「佐賀」四季這樣玩

桃園復興羅浮溫泉封園施工 觀旅局長：最快9月泡湯吸客

「金泉獎」泰安溫泉限定優惠 鍾東錦期許觀光融入文化

嘉義大埔鄉陷缺水 水公司3公里導水管抽曾文溪水應急

相關新聞

整條河都是溫泉！ 台東野溪秘境「轆轆溫泉」 超壯麗風景地熱湧出，連溪水都很溫暖

台東秘境轆轆溫泉隱藏在山區叢林的河流當中 超過 1.6 公里的河流炙熱的溫泉蒸氣從岩壁冒出令人嘆為觀止 好幾個露頭，超過200公尺的區域，產生滾滾的蒸汽，溫泉的溫度真的非常的燙，三不五時還會幫你"加熱

披荊斬棘泡溫泉！石山秀湖下「十坑溫泉」，途經密林、芒草、刺藤到達目的地

行程第四天，我們要從石山秀湖，下到十坑溫泉 ♨️下切的路 還算好走，再最後下溪之前 都是密林、芒草、刺藤 我們最後 下到10坑 與13坑溫泉之間。 看影片去 / 五天行程 / D1

初級好走親山步道！ 尋找「仙跡岩」呂洞賓足跡 傳說中滿滿的大腳印

仙跡岩上全景照 大家都喜歡聽故事，先來說說岩上大腳印的傳說傳說一：據說以前台北人要到文山堡，當經過公館蟾蜍山時，就會出現一陣煙霧，然後路人就突然消失不見了。呂洞賓認為是妖怪在作怪，於是站在仙跡岩

走就對了！「生命活泉」在十坑，一起體會來自大自然的恩惠

說也奇怪⋯今天出門前還掰咖掰咖～想說怎能完成14k縱走⋯掰咖的原因來自廠商偉大的繫船仰角設計⋯！非常容易讓人不自覺使出射門的力量剷剷的踢下去⋯XD回歸正題⋯今天就這樣忐忑騎著心愛的歐兜邁，一路催到了七

長距離一日單攻！ 16連峰「北北基大縱走」 從劍潭捷運站健走到基隆火車站

喜歡挑戰一日單攻長距離健行的山友，推薦一條出入登山口交通非常便捷的路線，可從劍潭捷運站健行至基隆火車站，全程長達37公里，爬升1650公尺，費時10小時30分（以我體力估算），連接界寮縱走及基隆天際線

熱門路線＋1！「觀雪縱走」巨型神木讓人目不暇給，劈腿樹、八爪樹統統有

最近很熱門的觀雪縱走是一條巨木成群林相優美的中級縱走路線，從觀霧的樂山林道8.3K處登山口起登，單程約16公里(總爬升約600公尺，下降約1100公尺)，一般腳程需時約8-9小時左右。 沿途巨木神木

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦