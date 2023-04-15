整條河都是溫泉！ 台東野溪秘境「轆轆溫泉」 超壯麗風景地熱湧出，連溪水都很溫暖

台東秘境轆轆溫泉隱藏在山區叢林的河流當中 超過 1.6 公里的河流炙熱的溫泉蒸氣從岩壁冒出令人嘆為觀止 好幾個露頭，超過200公尺的區域，產生滾滾的蒸汽，溫泉的溫度真的非常的燙，三不五時還會幫你"加熱"！ 由於我們這次兩天行程真的很趕，非常建議大家可以三天兩夜 同時也可以前往凱翁大峽谷或者天使瀑布 一起探索台灣之美♥ -車子通往產業道路的最後1公里需要四輪傳動 低底盤的汽車可以停在下面菜園的地方我們的車停在下方菜園 還需要在步行30-40分鐘才會到工寮起始點有些朋友建議體力比較不好的可以搭乘接駁

先陡升250公尺，看到告示牌後就開始下切，

沿途陡下真的是容易走到膝蓋很痛建議大家可以帶個護具

經過5-6小時終於抵達我們的目的地轆轆溫泉~ ！深潭湛藍深邃，地底下不定時會冒出熱源幫溪水加熱必須說這裡的溪水有時候還會溫溫的，看著如此震撼的美景，搭配溫泉的部分也是非常舒服

DAY2由於我們這次兩天一夜行程非常的緊湊雖然沒由時間到凱翁大峽谷一探它的壯麗之美不過我們有到凱翁大峽谷的入口處，也就是露頭的部分

從溫泉紮營處大約20分鐘左右的時間即可以抵達沿路上溪水慢慢變得溫暖，煙霧瀰漫整個溪谷

有時候可以看到岩壁旁邊有沸騰的溪水乳白碳酸鈣流泉及沈積物

這裡的景色真的是非常的壯麗希望下次時間更加充裕之時能夠再度探訪

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