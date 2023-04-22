嘆為觀止！ 全台海拔最低檜木群落「北得拉曼巨木步道」 白牆阻擋大景，但神木從不辜負你

卯時二刻，東方落下印象派的大塊灰白，貓頭鷹咕～咕最後一鳴以報時。我們點亮頭燈，光而不亮，邁向泰雅人的「聖域」——北得拉曼。看準是日大晴，急著擺脫北部的連日陰雨。忘卻前幾日山上雨水沖刷，樹根濕滑、土壤泥濘，此時霧雨沾衣欲濕，常有較大的珠露穿過林間，是山中的秒針，滴答。不算困難地來到回音谷、稜線峭壁區，環顧白牆，參不透雪霸稜線和大霸尖山。只能自嘲，包山、拍照免排隊。經過環形叉路口，雙腿還在肌力訓練的疲勞尚未恢復，卻一心想往原本設定的內鳥嘴山緩緩前進。被友人勸了好幾回，終於回頭是岸；畢竟沒有展望的三角點，回程還有吃不完的骨溜下坡，大景看不到，神木不會讓你失望。

環堵白牆，無須排隊

稜線峭壁區，環顧白牆，參不透雪霸稜線和大霸尖山果然轉進全台灣海拔最低的檜木巨木群落，接連三棵巨木讓人嘆為觀止：一者參天挺拔老紳士、二者舞姿綽約老奶奶、三者力拔山兮勇戰士，紋理壯闊、線條健美、樹幹碩大。每每引你趨近，深吸深吐，沉浸於人類短短壽命無可體會的深邃時間軸，感動於巨木隱天觸地廣納百物的浩瀚包容力。

舞姿綽約的老奶奶，姿態非常優美

舞姿綽約的老奶奶，是山界的瑪莎．葛蘭姆

力拔山兮勇戰士，雖非神木、卻有神木的靈氣

僅是巨木，便使人類感覺自身之渺小再往神木區，眼前一張猙獰的大臉讓人不禁叫了出來、頓時毛骨悚然。我正開口說，哪來的妖魔鬼怪！友人正色說，人類才是闖入聖域的鬼魅魍魎。是！鄭重鞠躬，失禮失禮。容我定睛一看，原來是一棵奇木盤在巨石上，卻以根莖及大自然的鬼斧神工，雕琢出一張獨角、雙眼炯炯、鼻孔噴氣、吐舌威嚇的門神姿態。聖域守護神是也！忐忑地行過震攝人心的巨石，石頭後方地勢鑿出了可遮風擋雨的小山壁，一路的霧雨未停歇，這裡剛好可以稍稍喘口氣，吃些補給讓身體暖和點。同一塊巨石，正面威猛凶惡、背面如沐春風，善巧方便也。

巨石背面，可以遮風擋雨，稍稍喘口氣，吃些補給讓身體暖和點。同一塊巨石，能威猛凶惡、也令人如沐春風，善巧方便也再往前行、柳暗花明，眼前開闊，瀑布區；一道涓絲秀氣迆邐，水況不佳，依舊讓人心曠神怡。爾後，一號神木在望。樹身中空內凹、肅穆焦黑，顯示神木曾遭雷擊起火。我進到神木罅隙，輕撫為火紋身的肌理，在大自然的博物館裡，很是心疼有樹如此，被閃電擊中，剎那間經歷上千度的高溫，經歷高溫與高壓，讓樹幹及木質部斷裂、爆炸起火。經過常年累月，他撫平的傷口與印記，成為你眼下堅韌生命藝術的極致展現。白牆會將大景拒你千里之外，但神木從不辜負你，越是靜觀得悟大千。方是印證，清明時節，細雨霏霏，氣清景明，萬物皆顯之意。

一號神木是樹木博物館，以雷劈紋身，展現極致的堅韌生命藝術

以火紋身的一號神木二號、三號、四號神木，和多數的神木一樣以木柵欄圈住，和人類保持安全距離，卻也因為如此，小小腦容量的我，對他們沒什麼印象。離開神木區下行，我們終於結束三分之二場的北得拉曼包場。如同加里山一樣，新竹苗栗的中級山，真的很常被當郊山來走。或許北得拉曼有「神木」的號召，讓人覺得誤以為像森林遊樂區一般。不少是趁著清明連假、家庭出遊的，裝備不足、對路線的瞭解有限。對於毫無準備、牽著小小孩的手上山的，更是被我們以種種明示、暗示勸退。山不難走，但難在這幾天下了雨，路況不好，泥濘濕滑很危險。

北得拉曼神木區小O步道里程：5.77km總時數：5h12m總爬升：617m