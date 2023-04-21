時光凝結的遺跡！徜徉於井仔頭紅磚聚落，台中「瑞井步道」尋訪那歷史古井的故事

瑞井古井步道景點介紹瑞井古井步道，位於台中大肚區，瑞井舊稱「井仔頭」，根據彰化縣誌記載，當地開墾於清道光年間，其地名由來係因村之西南山谷有三口水井，聚落在山泉湧出之上頭處而得名，古井是昔日居民取水、洗衣的水源地，步道以枕木與卵石舖設而，相當舒適好走，是亦為昔日的挑水古道。

步道兩旁是保安林地，也是紫斑蝶每年越冬地，步道幽靜，宛如桃花源，續行可接瑞井登山步道環繞一圈，或走往環保公園步道，福德祠廟前的三株百年緬梔老樹，散發著緬梔花的清香，進入瑞井社區後，彷彿時光凝結了一般，斑剝頽圮的土角厝、紅磚古厝，映入眼簾，這裡是二次世界大戰末期的遺跡，至今依稀看得出以前三合院的樣子，今非昔比，令人悵惘

行前須知

今日行程：瑞安宮＞瑞井路51巷＞瑞井古井步道＞舊宿舍＞古井1＞古井2＞古井3＞瑞井登山步道＞華山路登山口＞瑞井路

路線型態：O型

大眾運輸：可搭乘199或352路線公車至向上中山路口站下車，再步行前往

準備出發

因步道入口處不方便停車，因此建議開車到瑞安宮停車，在走路過去，由瑞井路51巷入口出發，依序到達三座古井，最後從華山路登山口出來，走馬路回去瑞安宮

車停瑞安宮後，走一小段馬路過去，要注意，瑞安宮5點之後會關上大門，所以記得要在5點前離開

途經瑞井紅磚小鎮古厝群

瑞井路51巷入口

瑞井，舊稱井仔頭，根據彰化縣誌記載，當地開墾於清道光年間，其地名由來係因村之西南山谷有三口水井，聚落在山泉湧出之上頭處而得名

一路階梯下坡後，會經過林務局舊宿舍與放山雞戶

步道規劃完善，支線眾多，可自由選擇搭配，除了偶有坡度，大致上相當平緩好走，是一條相當親民且充滿古意的古道

往古井的路上有叉路，可以通往登山步道，我們則按指標走挑水古道前往三座古井

到達第一口古井，第一口井位於湧泉上游，為地方居民之飲水井，是三口井中至今仍在使用的，裡面還接了不少水管供居民利用

在自來水還不普及時，民國51年前，大肚附近聚落都是依靠這些古井來飲用

古井以紅磚砌成，十分古樸，且至今依然十分牢固，看著古井，可遙想當年的情境，可以說是我所見過保存最完美的古井了

繼續前行，這條步道以枕木與卵石舖設而，相當舒適好走，為昔日的挑水古道

前方不遠處就是二號古井

第二口井為當年的儲水井，以備第一口井不足之需，體積較第一口井來的小，現在藻類叢生，已久未使用，裡面都是青蛙，儼然成為生態池

第三口井亦相去不遠，因位於湧泉下游，為早期當地洗滌衣物之用，建有階梯，呈現出平坦的凹地，可惜現在業已荒廢

第三口古井旁就是瑞井登山步道其中一個支線，全名為瑞井串連環保公園登山步道，顧名思義，可以通往環保公園步道群

指標寫往華山路登山口，如此一來可以走一圈O型路線

這段登山步道一開始為一路陡上的枕木階梯，後段較為平坦，長度約750公尺

上坡完接上碎石子步道，途經芒果樹林

到達華山路出口，沒想到華山路沿途都是墳墓區，雖然大白天的並不可怕，但有忌諱的人就建議原路折返，公墓路段大概有300公尺遠

幼兒園的長頸鹿好嚇人，一整個探頭到馬路上

華山路之後取左接上瑞井路，旁邊是國軍營區，箭神虎威基地，有一大片的彩繪牆，十分吸睛

這裡的彩繪牆畫得相當的美，都是世界上知名景點，還蠻有看頭的，也很適合拍照

經過瑞井路上的入口後，就回到瑞安宮，完成一個O型路線，即使是慢慢走，大約1.5小時內可以走完

瑞井之旅令人印象深刻，不但有紅磚古厝聚落，古色古香的三口古井，還有以鵝卵石鋪設而成的挑水古道，還有美麗的彩繪牆可以欣賞，完全沒想到在大肚山上有著如此懷舊的地方，踏進瑞井，彷彿回到民國50年代，那個純樸，自然，人文氣息濃厚的時代，在現代化步道充斥的現代，漫遊在古道之中，靜靜的體悟何謂飲水思源，心靈都能得到提升。