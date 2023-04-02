初級好走親山步道！ 尋找「仙跡岩」呂洞賓足跡 傳說中滿滿的大腳印

仙跡岩上全景照

大家都喜歡聽故事，先來說說岩上大腳印的傳說傳說一：據說以前台北人要到文山堡，當經過公館蟾蜍山時，就會出現一陣煙霧，然後路人就突然消失不見了。呂洞賓認為是妖怪在作怪，於是站在仙跡岩上將蟾蜍釣起來降伏。由於仙公站的大岩石上留有「三寸」腳印，所以後人穿鑿附會說是仙公的足跡，因此稱「景美山」為「仙跡岩」。

傳說二：相傳八仙之ㄧ的呂洞賓，在仙界為苦戀八仙之中的何仙姑，但因追求不成一個不留神，卻被仙姑推下凡界，第一個落腳的地方就是蟾蜍山，因不喜歡蟾蜍山的地理位置（又稱「內埔山」，在北邊的公館附近，目前這座山一半為軍事基地，另一半山坡則被墓地佔滿)，便踏出一步來到景美仙跡岩，而今仙跡岩上的足印，就是當年呂洞賓所留下的足跡。

傳說三：景美地方父老還傳著有關牧童腹痛，跪求拜神而奇蹟康復的故事，由於人們到處宣揚事跡，爾後及在山上建廟以為念這次行程從景興街243這裡的登山口出發，一路經過仙公廟➡仙跡岩➡拓印亭➡光輝路登山口下山

▲Q版的神仙雕像

這段到仙公廟的階梯數不多，沒有運動習慣的也可以輕鬆走沿路不時會遇到松鼠在欄杆扶手上奔跑

▲從仙公廟看出去的視野

穿過仙公廟往上走木棧階梯，很快的就可以看到三角點基石附近有開闊的景觀平台，還有一顆網美樹現場沒看到有人在那拍照，我是回來查資料才知道有這麼一個點因為可以坐在懸空像是鞦韆的樹幹上，與遠方101同框過去在 #IG打卡熱門景點 風靡了一陣子不過在欄杆設立，媒體加強宣導還有老樹(旁邊峭壁、樹幹老舊)攀爬風險綜合條件下逐漸失去熱度，這邊也就恢復了既有寧靜

往下走可以看到巨大的仙跡岩位在涼亭的前方石面上充斥著各種痕跡看不出當初的大腳印在哪裡，長什麼樣子

▲石縫間隙有人工修補的痕跡

聽說腳印落在岩石上方，從正面看不出來好奇心使然就爬了上去結果來了，看了半天還是找不到像腳印的凹痕

▲有點像又不太像之腳板過寬

一位阿姨經過擔心我會不會下不來、需要幫忙嗎，不過石頭上很多支撐的點我倒不擔心感謝他的心意外順道問了大腳印的位置，他說就是前方這個大凹槽只是因為風化磨損的緣故，逐漸變成誰也看不懂的形狀

這個時間點太陽也差不多下山了，在天黑前趕緊回程

覺得運動量有點不足就跟著前面阿北走另外一條路線，到中途換跟阿姨沒有刻意往哪個出口，一路經過景興國小還有海巡署的路線

到最後抵達目的地才知道是光輝路登山口

回程經過景美溪跟世新大學，看來我繞了一大圈

▲路上偶遇南崁企鵝，後面的玳瑁貓被我看成牛皮紙袋谷哥上搜尋仙跡岩步道的朋友們，想必都會看到幾個比較媽佛的關鍵字我覺得去看景、散步這裡真的很適合，來來去去的遊客也不少只是太陽下山後就不要久待(不管哪座山都一樣)想看更多健行遊記可以點這裡