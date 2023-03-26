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熱門路線＋1！「觀雪縱走」巨型神木讓人目不暇給，劈腿樹、八爪樹統統有

健行筆記／ 健行筆記洪進祿

最近很熱門的觀雪縱走是一條巨木成群林相優美的中級縱走路線，從觀霧的樂山林道8.3K處登山口起登，單程約16公里(總爬升約600公尺，下降約1100公尺)，一般腳程需時約8-9小時左右。

沿途巨木神木讓你目不暇給，依序有仰天神木劈腿樹八爪樹等奇形怪狀的巨木，其中距入口約3小時路程的大板根神木是此行的焦點，北坑山則是縱走會經過的一座中級山(海拔2163公尺)，體力好的山友可以加碼順檢東洗水山(海拔2248公尺)，從林道登山口上登單程約800公尺爬升約220公尺，需時約1-1.5小時左右。

一般此行程必須安排車子觀霧雪見接駁，如果從雪見走向觀霧會辛苦許多(有低往高走)，從觀霧到雪見整條步道並沒有太困難危險地形，尤其後半段有約7.5公里是走在坡度平緩的林道上，只是前往觀霧雪見山路崎嶇又遙遠有點座車比爬山還累的錯覺！

更多步道路程相關資訊請參考登山影片：

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大板根神木

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劈腿樹巨木

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八爪巨木

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三兄弟

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北坑山

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神木 登山 步道

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