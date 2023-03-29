長距離一日單攻！ 16連峰「北北基大縱走」 從劍潭捷運站健走到基隆火車站
喜歡挑戰一日單攻長距離健行的山友，推薦一條出入登山口交通非常便捷的路線，可從劍潭捷運站健行至基隆火車站，全程長達37公里，爬升1650公尺，費時10小時30分（以我體力估算），連接界寮縱走及基隆天際線，是北部三大縱走線之一的加強延長版，路線橫跨台北市中山、內湖、新北市汐止、萬里及基隆市，沿途經過16座山，蒐錄不少的植物，每座山僅挑出一株代表性植物，也經過不少美麗景點及地標，可說是充滿挑戰，且收穫豐富的一條北北基大縱走路線。爬完這條漫長的縱走線後，再到基隆成功市場附近的海產店，犒賞一日攻山頭的辛勞，大塊朵頤一番，可真是人生的一大享受呢。 因為體力因素，大部分山友或登山隊都是走界寮縱走後就搭公車回到基隆市，再坐火車回家。此路線規劃，於界寮縱走結束後，再遇基金公路後左轉後遇基隆與萬里交界不久，對面可接往瑪鋉山的道路，開始沿著山稜走有無敵海景的基隆天際線，經情人湖公園、大武崙砲台、大武崙山，於中平山下基隆市復興路，再一路走到火車站。 全程經過16連峰，分別為劍潭山（海拔152公尺）、文間山（海拔184公尺）、大崙尾山（海拔453公尺）、大崙頭山（海拔476公尺）、碧山（海拔517公尺）、梅花山（海拔643公尺）、五指山（海拔680公尺）、車坪寮山（海拔699公尺）、友蚋山（海拔623公尺）、七分寮山（海拔430公尺）、開眼尖山（海拔411公尺）、三界山（海拔361公尺）、瑪鋉山（海拔233公尺）、大武崙山（海拔231公尺）、三角嶺頭山（海拔157公尺）、中平山（海拔75公尺）。 行程中遇到的熱情山友，對我比較好奇的是穿夾腳拖，且不拿登山杖，竟也能如此輕鬆自在的爬山，不時和聊天的山友拍照，在七分寮山和來自汐止、南港的山友合照；在界寮縱走的出口與內湖的蕭兄合照，蕭兄原本準備搭公車去基隆火車站，後來知道我要接著走我基隆天際線，一樣具有冒險挑戰精神的他，後段謝謝他一路從瑪鋉山、大武崙山、三角嶺頭山、中平山，陪我走到基隆火車站。 沿途經過這16每座山，植物生態相當豐富，我各挑出一種代表性植物，分別是軟毛柿、芒萁、烏毛蕨、台灣山菊、鬼桫欏、山桂花、青楓、紅楠、大頭茶、山寶鐸花、胡氏懸鉤子、哈亨草、細葉碎米薺（焊菜）、普陀南星、鵝掌柴、水冬瓜。當天的明星植物是山寶鐸花，以前我僅在大屯山及七星山附近才看得到的台灣特有種植物，這次竟然可在界寮縱走線及情人湖環山步道發現這美麗的黃花呢。沿途也經過幾處美麗的景點、地標，如下：1.貢丸平台：欣賞北藝中心（台北表演藝術中心）、觀音山夕陽、陽明山的景觀台。2.老地方觀機坪：欣賞松山機場飛機起降、基隆河、台北市街景、101大樓、圓山大飯店。3. 偶像劇拍攝景點：大仁哥、又青姐聊天談心看夜景的地方。4.文間山步道開闊點：可觀看故宮博物院全景及美麗的後山。5.大崙湖：半人工堰塞湖，是至大崙頭尾山、白石湖（吊橋）、碧山巖、龍船岩、碧溪/翠山、小溪頭、大陽廣場的中繼休息景點。6. 乘風堡觀景台：遠眺大屯山山系、七星山系、紗帽山、觀音山。7.拉瓦那、星城咖啡：騎重機、自行車、跑步、爬山的車友、跑友、山友們，聚集休息吃飯喝咖啡補給聊天的好地方。8.五指山國軍示範公墓：可眺望北海岸、東北角景色，可惜是夜總會，一般人大概也不想來這兒賞景。9.情人湖：因有一大一小兩相連之湖泊，似情人相依取名，可沿著湖畔、情人塔景觀平台、吊橋附近環湖步道走走。10.老鷹岩：環山步道除有一個特別的V型山凹的海景，在老鷹岩這兒也是無敵的海景視野，可近看大武崙沙灘、大武崙漁港、外木山濱海大道、協和電廠三根高聳的煙囪，也可遠眺野柳、基隆嶼、基隆港、和平島、基隆山，以及屬於東海海域的海景。11.大武崙砲台：日治時期建立的歷史古蹟。沿途歷程、美麗的風景及蒐錄的16種植物編製成YouTube影片如下：https://youtu.be/26VVULiAa4I如要下載我走過的界寮縱走+基隆天際線PGX軌跡如下：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=1660175
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