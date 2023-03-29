長距離一日單攻！ 16連峰「北北基大縱走」 從劍潭捷運站健走到基隆火車站

搭公車至雙溪口站，站前方的淡蘭吊橋即是淡蘭古道石碇段的起點 紅色耀眼的淡蘭吊橋屹立在寧靜清幽的青山綠水間，橋下石碇溪溪流緩緩流瀉 走過淡蘭吊橋，漸漸走在北宜高速公路的橋

2023-03-13 08:00