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壯遊科幻般場景！ 前進「龍洞灣岬步道」直擊巨大海蝕洞、軍艦岩，美到不行

健行筆記／ 健行筆記Saiyan Broly

龍洞灣全攻略

景點介紹

龍洞灣岬步道，龍洞灣是北台灣最著名的攀岩勝地，走在斷崖峭壁之中，一邊為汪洋大海，一邊是翠綠山巒，令人不禁驚嘆這如畫如詩的美景，龍洞之名，源自於此地岩石彎弧如巨龍盤踞，灣岬步道串聯了東北角兩大岬角，也串起了鼻頭角600萬年與龍洞岬3500萬年這兩段不同時空故事，你會對大自然感到敬畏，對這片時空交織下的壯觀感到奧妙，步道起點為西靈巖寺，站在孤立突出的觀景平台，居高臨下更能清楚一覽壯麗海景及嶙峋峭壁，你絕對不能錯過這國際級，古老又堅硬的岩層地質奇觀，以及如變形金剛基地的巨大海蝕洞，還有帥氣挺拔的軍艦岩，沒有人能不歎為觀止

行前須知

今日行程：台2線＞龍興廟＞龍洞街＞和美國小端登山口＞龍洞灣岬步道＞觀景平台＞涼亭＞下切點＞龍洞灣神秘海岸＞軍艦岩＞大海蝕洞＞佛祖廟（西靈巖寺）入口路線型態：A進B出攀岩難度：☆（下切海岸段）大眾運輸：可於基隆火車站搭乘791路線公車至龍洞站下車，再步行前往

準備出發

今天就由台2線旁的龍興廟出發，沿著龍洞街走，到達和美國小後方的登山口，一路走往觀景平台與特大海蝕洞

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今天搭乘791公車到龍洞站下車，從這裡出發

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按指標走往和美國小，沿著龍洞街直走

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途經精雕細琢的龍興廟

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經過龍洞漁港，小巧而美

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沒多久就到達和美國小，登山口從國小前方馬路過去

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龍洞灣岬步道和美國小端登山口，步道為A進B出的路線，長度約2公里

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一路上坡接上產業道路

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指標寫往龍洞四季灣的方向

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遠眺和美山（蚊子坑山）

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對面的鼻頭角清楚無比，突出的岬角真的美

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再遇叉路，先走往觀景平台

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觀景平台為突出的岩稜，視野非常遼闊

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觀景平台是最佳欣賞龍洞岬角大岩壁的地方，世界級的自然景觀就映入眼簾，吸引了無數的遊客到來，更是專業攝影師前來取景的地點，整齊的切割面，堅硬的岩石，加上彩壁的艷麗美，波瀾壯闊，令人歎為觀止

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實在是美到不行，猶如明信片般的美景，龍洞岬海岸岩石乃北部地區最古老的地層，沈積的時代距今約為3500萬年，龍洞岬是由砂岩所構成，龍洞灣則是頁岩與砂頁岩，600萬年前的造山運動將海盆中的岩層推擠，隆起形成山脈，再受到長年風化與侵蝕作用，形成了今日壯觀的龍洞岬

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岩壁最下方有一個像是地心之門的大洞窟，就是等等要前往的特大海蝕洞，真是壯觀，令人期待

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接著返回叉路口，往指標西靈巖寺的方向走

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很快就先到達觀景涼亭

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涼亭視野還不錯，但主要是觀海，大岩壁稍微被遮蔽了

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湛藍的大海，令人心曠神怡，坦蕩自得

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離開涼亭，繼續前行，順著步道走往海蝕洞

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途中有一小徑可以爬往和美山（蚊子坑山），這段就是黃金十稜中的龍洞稜，但我們今天不走和美山，目標是海蝕洞

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遠方的三貂角清晰可見，知名的隆隆山，小百岳灣坑頭山，一覽無遺，美如幅畫

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從涼亭前行約300公尺，左下方有一較為平緩的路徑，立有許多告示牌，我們選擇從這裡下切海岸，比起其他下切點，這裡最平緩，也最安全

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大約10分鐘路程，就下到海岸，這裡綿延不絕的石壁，就是攀岩者的天堂

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壯碩的山壁，完全不輸國外的美景

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龍洞灣的岩壁，最大特色就是大致上呈現金黃色，金碧輝煌，美不勝收

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隨便一個岩壁都高達數十公尺，質地堅硬無比，難怪會成為攀岩的最佳地點

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站在岩壁前，人類顯得如此渺小，不得不令人欽佩大自然的鬼斧神工

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好似來到變形金剛的世界

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順著海岸前進，過程中需要在石塊上爬上爬下

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看到龍洞版軍艦岩，就代表大海蝕洞要到了

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龍洞軍艦岩，超級帥，雖然規模沒有秀巒軍艦岩來的巨大，但依舊相當壯觀，岩石的紋理更是美的令人驚艷

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從側面看，真的超像一艘昂首前進的軍艦

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龍洞灣絕對是台灣最美海岸之一，太厲害了

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連觀景平台上的大砲都看得一清二楚

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沿著海岸走約15分鐘，抵達特巨大海蝕洞，彷彿是上帝的大門，地心的洞門，只能用讚嘆來形容，猶如電影魔戒裡的場景，聖靈的居住地，哇！台灣真是奧妙

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海蝕洞岩壁至少高達25公尺以上，亦吸引了很多人來攀岩

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深入洞內，更是奇觀，彷彿來到古羅馬或是埃及金字塔的遺跡，更有點像是考古現場，山頂洞人的巢穴，彷彿穿越時空之門，回到3500萬年前

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向外望去，景色超美，像畫框一樣

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海蝕洞深約20公尺，後端有較小的開口，可惜並沒有通往地心，但如此景緻，已經讓人驚訝的說不出話來

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（影片實錄）

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最後返回下切點，準備回程

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回程的路上有美麗的海景相伴，毫無冷場，處處精彩

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由西靈巖寺（佛祖廟）端出口出來，西靈巖寺，又稱佛祖廟，建於嘉慶元年（西元1796年） ，但目前現狀已重新改建過

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出口出來之後就有公車站，交通非常方便，這也是龍洞灣的優勢，擁有國際級的景色，卻十分容易到達，無論是特大海蝕洞還是軍艦岩，都讓人印象深刻，記憶猶新，尤其是海蝕洞，感覺根本可以當作拍攝電影的場景，而且還有一條很輕鬆下切的路段，讓大家能輕易欣賞百萬級景緻，而不用走危險的攀岩路段，那麼今天的旅程就到這裡

《延伸行程》連走和美山（蚊子坑山）（黃金十稜）若喜歡，歡迎關注，收藏，分享

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