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喜歡攀爬嗎？ 原始山徑大石、危崖、峭壁「桃園金面山」相當具挑戰性

健行筆記／ 健行筆記Vicky Huang

今天天氣晴！孩子接連二週在水裡奮鬥，今日要走入山林，平衡一下囉。

今天要探訪桃園的金面山，金面山為大溪的最高峰，山徑原始，會經過大石、危崖、峭壁，需要拉繩攀爬，相當具挑戰性。而值得注意的是，前往金面山登山口的道路為產業道路，狹小，會車不易。另外，「金面山登山步道」，若要從第二登山口下，因布條較少，建議天黑以前下山。

span >日期：2023年02月18日行程規劃：Ｏ型圈。車停阮家莊土雞城旁，由第三登山口起登，第二登山口下，走產業道路，回到停車處。行程時間：PM12:12 車停阮家莊土雞城。PM12:15 阮家莊土雞城老大的店，旁邊的山徑啟登。PM12:41 金山面山，金山面山/385m/三等三角點/編號：1122，營林所石柱/415m，二者海拔高度標示不同。PM14:25 金面山，金面山/667m/二等三角點/編號：1056，小百岳021。PM12:47 金山面山，金山面山/385m/三等三角點/編號：1122，營林所石柱/415m，二者海拔高度標示不同。PM16:26 到達「金面山登山步道」指標，第二登山口。PM16:37 回到停在阮家莊土雞城旁的車上。備註：「金面山登山步道」指標，左邊為第三登山口、右邊為第二登山口。

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「第三登山口」指標。

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這次從阮家莊土雞城老大的店，旁邊的山徑啟登。

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竹林，遇有叉路，跟著布條走，取右上行。

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「金山面山、金面山」指標，先前往金山面山，再折返往金面山。

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金山面山/385m/三等三角點，營林所石柱/415m，二者海拔高度標示不同。

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途中，會經過大石、危崖、峭壁，需要拉繩攀爬。

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金面山/667m/二等三角點/編號：1056，小百岳021。

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回程，開始看到「五溪縱走」反光指標。

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大樹一分為二。謝謝大樹的指引，順著大樹走，就看得到布條了。

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小孩右手邊處，橫躺樹木上綁有白色布條。

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另一個容易走錯的岔路，先過小溪。

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再往黃色布條方向。

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沿途跟著布條走。

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取左邊，下行。

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到達「金面山登山步道」指標，第二登山口。

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藍色為預計走的離線地圖，黃色為今日實際走的軌跡圖。

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由第二登山口下，再走產業道路，上坡，回到停車處。

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登山 金山 步道

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